Markkinastrategi Russell Napier esitti inflaatio- ja velkaongelmaan ratkaisusta veikkauksen, joka heijastelee talouskeskustelun suuntaa mutta vie sen pidemmälle.

Tilaajille

Maailmantalous on pinteessä, josta on vaikea nähdä helppoja polkuja ulos. Velkaa on valtavasti ja inflaatio eli kuluttajahintojen nousu jyllää.

Inflaatiota on vaikea saada kuriin ajamatta taloutta taantumaan. Keskuspankkiirit nostavat korkoja reippaalla kädellä, mutta poliitikkoja tämä alkaa jo hirvittää.