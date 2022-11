Ei hätää, rahaa on edelleen tarjolla paljon. Näin vakuuttaa kasvuyritystapahtuma Slushin alla pääomasijoitusyhtiö Inventuren osakas ja sijoitusjohtaja Sami Lampinen.

Vaikka kansainvälisesti talouden tunnelmat ovat epävarmalla pohjalla, kotimaisten kasvuyritysten näkymät eivät Lampisen mukaan ole yhtä synkeät.

”Rahastojen varainkeruu on ollut onnistunutta, joten pääomaa on meidän ja kollegoiden rahastoissa entistä isompia määriä”, Lampinen sanoo.

Inventure kertoo juuri keränneensä uuden rahaston, johon on alkuvaiheessa saatu jo 144 miljoonan euron potti uutta sijoitettavaa startupeihin. Tavoitteena on 150 miljoonan euron rahasto, joka olisi Suomessa suurin alkuvaiheen yrityksiin sijoittava venture capital -rahasto.

Inventuren tunnettuja sijoituksia ovat olleet muun muassa ruokakuljetuksen teknologiayhtiö Wolt ja käytetyjä iPhone-puhelimia huoltava ja myyvä Swappie, geenitestausyhtiö Blueprint Genetics sekä teknologiayhtiö Canatu.

Lampisen näkemys on huomattavasti valoisampi kuin tuoreet kansainväliset tilastot.

Euroopassa kasvuyritysten rahoitus romahti heinä–syyskuussa 44 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vuosineljänneksen aikana tapahtunut pudotus oli historiallisen raju, kansainvälisiä tilastoja keräävä Crunchbase kertoo.

Aikaisen vaiheen yritysten rahoitustilanne on heikentynyt merkittävästi myös Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti.

Heinä–syyskuun aikana aiempaa harvemmat yritykset ylsivät rahoituskierroksillaan miljardin dollarin arvostustasoon, yksisarvisiksi. Erityisesti suuria, myöhemmän vaiheen rahoituspotteja oli aiempaa vähemmän.

Dramaattiset luvut aiheuttivat varmasti väristyksiä monille yrittäjille. Loppuuko kuiva ruuti ja kiitotie, onko kasvurahaa nyt entistä vaikeampi saada?

Lampisen mukaan markkinoilta on nyt kuitenkin vetäytynyt lähinnä vain pikavoittoja metsästänyt spekulatiivinen raha. Takana on poikkeuksellisen kuumia vuosia, kun markkinoille tulvi uutta rahaa.

”Parin vuoden aikana markkinoille tuli aggressiivisempia sijoittajia, kuten hedge fund -rahastoja. Tiger Fundin ja Softbankin kaltaiset toimijat tekivät parhaimpina aikoina diilin päivässä ja metsästivät nopeita voittoja. Nyt se raha on hävinnyt”, Lampinen sanoo.

Siksi alan kokonaispotti jää nyt pienemmäksi. Lampinen kuitenkin uskoo, että pitkäjänteisemmät pääomasijoittajat pysyvät markkinoilla kuten ennenkin.

Miten tilanne näkyy Suomessa kasvuyrityksille? Ovatko sijoittajat nyt epävarmempia ja odottavalla kannalla?

”Kyllä. Sijoittajat käyttävät nyt enemmän aikaa hankkeiden arvioimiseen. Bisnesmallit ja asiakkaat käydään läpi tarkkaan. Päätöksiä viedään toista tai kolmatta kertaa arvioitavaksi sijoituskomiteoille”, Lampinen kuvaa konkreettisesti taloustilanteen vaikutuksia.

Sijoittajia kiinnostaa nyt erityisesti se, miten juuri tämän startupin liiketoimintamalli kestäisi mahdollisen taantuman. Esimerkiksi kun kuluttajaluottamus on alhaalla, se voi vähentää halua sijoittaa yrityksiin jotka myyvät tuotteita suoraan kuluttajille. Tavallista tarkempi pohdinta voi hidastaa prosessia.

Rahaa kipeästi tarvitsevalle kasvuyritykselle hidastuminen puolestaan voi olla ongelma.

Heikentynyt tilanne voisi periaatteessa näkyä esimerkiksi niin, että entistä useampi kasvuyritys kerää ison pääomapotin sijaan nyt varovaisemman välikierroksen. Pienemmän summan, joka varmistaa kasvun jatkumisen epävarman ajan yli.

”Jatkorahoituksia tehdään, mutta ehkä astetta tarkemmin ja pienemmillä summilla”, Lampinen vahvistaa.

Yrittäjälle se tarkoittaa entistä tiukempaa rahankäyttöä ja ehkä maltillisempia investointeja kasvuun ja uusien työntekijöiden palkkaamiseen.

Toisaalta tänäkin syksynä on nähty jo hyviä merkkejä. Inventuren salkussa aiemmin olleista yrityksistä esimerkiksi hiilinanomateriaaliyhtiö Canatu kertoi juuri keränneensä 18 miljoonan euron uuden rahoituksen. Siinä sijoittajina olivat muun muassa yhdysvaltalainen 3M, kiinalaistaustainen Ascend, Nordea ja Varma.

Kansainvälinen puheenaihe on ollut myös se, miten isojen pörssilistattujen teknologiayhtiöiden osakkeiden halpeneminen on vaikuttanut myös listaamattomien yritysten arvostustasoihin.

Siksi on oleellinen kysymys, mitä startupien valuaatioille on Suomessa tänä vuonna tapahtunut, ja ovatko yritykset joutuneet tekemään pelättyjä down roundeja? Siis rahoituskierroksia, joissa yhtiön arvoksi määriteltäisiin aiempaa alhaisempi taso.

”Ei olla. Mutta selvästi markkinoilla näkyy aggressiivisempia ehtoja rahoitussopimuksissa kuin ennen. Kierroksia voidaan tehdä samalla valuaatiolla kuin yrityksellä oli 1–2 vuotta sitten”, Lampinen sanoo.

Rahoitus voidaan siis tehdä vaihtovelkakirja-sopimuksella, jossa yritys maksaa rahasta korkeampaa korkoa.

Sijoittajaraha on startupeille nyt aiempaa kalliimpaa. Voi olla, että aiemman 10 miljoonan euron sijaan yritys saakin kasaan nyt vain kuusi miljoonaa.

Epävarmuus jatkunee pitkälle ensi vuoteen.

”Tiukan rahan jakso jatkuu varmasti ensi kesään saakka, kun yrittäjillä on huomattavasti haastavampaa löytää rahaa”, Lampinen arvioi.

Markkinat myös jakautuvat niin, että huippuyhtiöt saavat rahaa jopa entistä enemmän. Sellaiselle, jonka kansainväliset näytöt ja asiakkaat vielä puuttuvat, rahoituksen kerääminen on puolestaan hankalaa.

Startup-kentällä konkurssit kuuluvat aina asiaan. Lampinen ei usko, että taloustilanne johtaisi nyt turhiin konkursseihin. Turhalla konkurssilla Lampinen tarkoittaa sellaista, jossa yritys olisi muuten terve ja kasvukykyinen, mutta se ei vain nyt saisi uutta rahoitusta markkinatilanteen vuoksi.

”Pääomasijoittajien rahastoihin sijoittaville eläkeyhtiöille vastuullisuuskriteerit ovat entistä tärkeämpiä”, Sami Lampinen sanoo. Inventuren uuden startup-rahaston ilmastotavoitteita ja esg-kriteereitä on ollut kehittämässä myös yhtiön talousjohtaja Kristiina Lunnas.

Kun pääomasijoittaja kerää uutta rahastoa, se joutuu itse kiertämään hattu kourassa eläkeyhtiöiden, pankkien ja muiden institutionaalisten sijoittajien puheilla. Rahastoa voidaan kerätä pitkäänkin, jopa puolentoista vuoden ajan. Myös Inventure aloitti työn jo kesällä 2021.

Jo silloin oli pelkoa inflaatiosta, huolta koronapandemiasta ja teknologiapörssi Nasdaqin kehityksestä.

”Onnistuimme keräämään pääosan rahaston summasta ennen sotaa. Silti kriisin keskellä nyt syksyllä olemme saaneet mukaan uusia sijoittajia. Nyt rahaston kerääminen on paljon haastavampaa kuin vuosi sitten”, Lampinen sanoo.

Vuonna 2005 perustetulle Inventurelle rahasto on jo neljäs, ja sen salkussa on yli 80 yritystä.

Inventuren merkittävin sijoitus tähän mennessä on ollut Wolt, jonka yhdysvaltalainen pörssiyhtiö Doordash ilmoitti ostavansa viime vuonna. Kauppahetkellä Inventuren omistusosuus Woltin osakkeista oli kuusi prosenttia.

Kun kauppa marraskuussa 2021 julkistettiin, sen laskennallinen arvo oli noin seitsemän miljardia euroa. Sillä hinnalla Inventuren osuus olisi ollut yli 400 miljoonaa euroa. Koska kauppa toteutettiin osakevaihtona, hinta suli Doordashin osakkeen arvon laskiessa alle puoleen.

”Olemme myyneet merkittävän osan osakkeistamme tässä matkan varrella, mutta meillä on yhä omistusta. Sen arvo elää pörssin mukana ja arvo on tänään noin sata miljoonaa euroa”, Lampinen sanoo.

Inventurelle kyse on silti erinomaisesta sijoituksesta. Rahasto teki Woltiin alun perin reilun neljän miljoonan euron sijoituksen, ja nyt sen tuottokerroin on yli kolmekymmenkertainen.

Lampisen mukaan Inventure suhtautui realistisesti arvioon alkuperäisestä kauppasummasta.

”Kun tiedettiin, että kaupan toteutuminen kestää kuusi kuukautta, meillä oli isot varaumat juuri koskien Doordashin osakkeen hintaa. Siitä ei ollut varmuutta”, Lampinen huomauttaa.

Kasvuyrityksiin sijoittaminen on korkean riskin sijoitustoimintaa. Korkean riskin vastineeksi pääomasijoittajat tavoittelevat korkeaa tuottoa, eli sijoitetun pääoman palauttamista sijoittajille jopa kolmin- tai nelinkertaisesti.

Inventuren mallissa se tarkoittaa, että menestyneitä sijoituksia pitää tehdä tästäkin rahastosta yli kymmenen kappaletta.

Suomessa 2022 on ollut tähän mennessä varsin hyvä vuosi uusien rahastojen keräämiselle.

Nokia-taustainen pääomasijoitusrahasto NGP Capital kertoi helmikuussa peräti 350 miljoonan euron uudesta rahastosta. Innovestor puolestaan sai kerättyä 60 miljoonaa euroa uuteen terveystieteisiin sijoittavaan rahastoonsa.

Metaversumiin liittyviin yrityksiin sijoittava uusi Fov Ventures lähti kesällä liikkeelle 17 miljoonan euron rahastolla.

Kesäkuussa myös oululainen Butterfly Ventures kertoi uudesta kestävän kehityksen rahastostaan. Rahasto sai kerättyä alkuvaiheessa 47 miljoonan euron pääomat kasvuyrityksiin sijoitettavaksi.