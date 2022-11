Oululaisen insinöörin perustama Nucu on tehnyt yhteistyötä keskosia hoitavan sairaalaosaston kanssa. Uudella rahoituksella yhtiö aikoo tuoda vauvojen unirytmiä tukevan laitteen tavallisiin vauvaperheisiin.

Ouran perustajiin kuulunut Petteri Lahtela (vas.) on nyt Juha Hannulan perustaman Nucu-yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Kuvassa on yhtiön ensimmäinen tuoteversio, josta aletaan kehittää seuraavaa mallia.

Oululainen insinööri Juha Hannula sai yhdeksän vuotta sitten kaksoset, jotka syntyivät hieman ennenaikaisesti. Perheen vauvat viettivät muutaman viikon Oulun yliopistollisen sairaalan keskosten osastolla, keskolassa.

Samalla osastolla oli hyvin pieni keskonen, jonka kaappiin hoitaja laittoi nahkasta valmistetun tekokäden vauvan rintakehän päälle – ilmeisesti tuomaan turvallisuuden tuntua painollaan.

”Katsoin sitä insinöörinä ja mietin, että tuo tuntuisi aidommalta, jos siihen laittaisi sykkeen”, Hannula kertoo.

Kotona vauva-arjessa hän jatkoi ajatusta, kun toinen vauvoista oli rauhaton. Vauva vaati jatkuvaa sylissä pitämistä ja hamusi käsiinsä aikuisen rannetta, josta syke tuntui rauhoittavana. Hannula ihmetteli vauvan toimintaa ja etsi netistä tutkimuksia sydämen sykkeen kuulemisen vaikutuksesta vastasyntyneisiin.

Ilmiö on niin laajalti tunnettu, että esimerkiksi Spotifyssä on suuri joukko vauvoille tarkoitettua ”unimusiikkia” eli käytännössä nauhoitettua sydämen sykettä ja muita kohdun ääniä.

Lopulta Hannula nauhoitti sydämen sykettä ja kiinnitti nauhurin johdon keittiön kaapinovesta tehtyyn puulevyyn. Ääniaallot tuntuivat kuuloaistin lisäksi myös ihoa vasten.

Tämän prototyypin kanssa hän käveli Oulun yliopistollisen sairaalan ylilääkärin puheille. Sairaala halusi laitetta testikäyttöön, ja siitä alkoi yhteistyö sairaalan keskolan asiantuntijoiden kanssa.

Hannula kehitti prototyypistä laitteen ensimmäisen varsinaisen version, joka on ollut sairaalassa ja muutamissa neuvoloissa käytössä usean vuoden ajan.

”Ajattelin, että aletaan tehdä näitä lisää ja myydään sairaaloihin. Törmäsimme kuitenkin lääkintälaitteiden tiukkaan sääntelyyn ja sairaalamarkkinan monimutkaisuuteen”, Hannula sanoo.

Hannula ei jättänyt päivätyötään Nokian langattomien verkkojen parissa, vaan vuonna 2016 perustettu Nucu-startup on ollut hiljalleen työstetty harrastusprojekti. Välillä oli hiljaiseloakin. Sitten hän törmäsi oikeisiin ihmisiin, jotka tönäisivät liikkeelle.

Nucun projektissa oli alusta asti mukana myös Oulun yliopiston terveysteknologian emeritusprofessori Esko Alasaarela. Hän ohjasi älysormusyhtiö Ouran tiedejohtajana tuolloin toimineen Hannu Kinnusen väitöskirjatyötä ja esitteli Nucun Kinnuselle.

Ourasta irtisanoutui vuosien 2020 ja 2021 aikana suuri joukko yhtiön alkuperäisiä perustajia ja muita avainhenkilöitä, joista monet alkoivat sijoittaa muihin startup-yrityksiin. Lähtijöiden joukossa olivat Hannu Kinnunen ja Petteri Lahtela, joka on yhtiön perustajia ja alkuvaiheen toimitusjohtaja. Lopulta koko kahdeksan hengen porukka entisiä Ouran avainhenkilöitä innostui Nucun tuotteesta.

”Olemme nyt kaikki tässä mukana sijoittajina, ja tarpeen mukaan autamme käytännön asioissa”, Lahtela kertoo videopuhelussa Oulusta.

Nucun keräämä hieman alle miljoonan euron rahoitus on vielä pieni siemenrahoitus. Oleellista on kuitenkin osaajien joukko, joka nyt on mukana.

Sijoittajina on entisten ouralaisten mukana myös pääomasijoitusyhtiö Voima Ventures, Korpun Siemen -sijoitusyhtiö sekä ehkäisyn suunnitteluun tarkoitetun Natural Cycles -sovelluksen perustaja Raoul Scherwitzl ja muita yksityissijoittajia. Mukana yhtiössä on myös älykelloyhtiö Polarissa pitkään toiminut Marco Suvilaakso.

Sairaaloiden sijaan yhtiö tavoittelee ensisijaisesti asiakkaikseen tavallisia vauvaperheitä, joiden unirytmin tukena laite voisi olla. Tavoitteena on saada tuote markkinoille ensi vuoden loppupuolella. Sitä ennen on edessä vielä lisää tutkimusta ja tuotekehitystä.

Laitteen toiminnasta ei ole vielä kliinisiä tutkimuksia. Aihetta sinänsä tutkitaan ympäri maailmaa, ja Hannulan mukaan yhtiö on aloittamassa yhteistyön muun muassa japanilaisten tutkijoiden kanssa. Myös Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa on alkamassa jo pidempään valmisteltu kliininen tutkimus aiheesta.

Tulevaan tuotteeseen on luvassa lisäominaisuuksia, kuten vauvan liikkeen ja ääntelyn sekä ympäristön lämpötilan mittaamista. Näin saadaan kerättyä tietoa vauvan unirytmistä ja sen kehityksestä. Tärkeä osa tuotetta tulee olemaan mobiilisovellus – kuten Oura-sormuksessakin.

”Tarkoitus on tukea perheen unirytmiä ja antaa vinkkejä arkeen. Emme halua, että joku insinööri-isä alkaa seurata vauvan unen statistiikkaa ja vertailla pisteitä”, Hannula sanoo.

Nucu-yhtiössä on toistaiseksi neljä kokopäiväistä työntekijää ja noin 12 ihmistä osa-aikaisesti ja neuvonantajarooleissa.