Tapahtuman päälavalta Founder Stagelta näytetään torstaina muun muassa sijoittajalegenda Doug Stonen, pääministeri Sanna Marinin, Klarnan toimitusjohtajan Sebastian Siemiatkowskin sekä Twitchin toimitusjohtajan Emmet Shearin esiintymiset.

Kasvuyritystapahtuma Slush täyttää Helsingin Messukeskuksen torstaina ja perjantaina. Loppuunmyytyyn tapahtumaan on tulossa tänä vuonna noin 12 000 kävijää, joista 4 600 on startup-yrittäjiä ja 2 600 sijoittajia. Slushin perusta on tuoda kansainväliset sijoittajat Suomeen ja helpottaa yrityksille rahoituksen saamista.