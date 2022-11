Yritysmaailman menestyjät ovat usein viisaita pelkistäjiä, mutta muillakin malleilla voi päästä ylivertaiseen lopputulokseen, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Mårten Mickos.

Maailma on monimutkainen ja vivahteinen. Sen vuoksi syvällisin vastaus kaikkiin kysymyksiin on usein ”kyllä ja ei”. Tämä näkyy myös ihmiskunnan ydinasioissa, kuten lääketieteessä, energiantuotannossa, infrastruktuurissa, juridiikassa ja taiteessa. Näillä aloilla onnistuminen vaatii syviä opintoja ja pitkää kokemusta.

Liikeyritys sen sijaan vaatii yksinkertaisuutta toimiakseen. Mistä yrittäjä voi löytää yksinkertaisen reseptin, joka toimii monimutkaisessa maailmassa? Millä tavalla hän voi välttää typerät yksinkertaistukset ja löytää viisaat pelkistykset?

Vastaus löytyy syvästä harkinnasta. Monimutkaisuuden toiselta puolelta löytyy elegantti pelkistys. Albert Einstein rämpi pitkään fysiikan lähes mahdottomalla suolla ennen kuin hän oivalsi, että energia on yhtä kuin massa kertaa valon nopeuden neliö. Hän löysi toimivan pelkistyksen.

Startup-yrittäjällä on samantapainen haaste. Ongelmakenttä on mahdottoman monimutkainen, ja jostain on löydettävä yksinkertainen ja toimiva kaava. Startup-maailman vanha viisaus muistuttaa kolmesta menestyksen avaimesta: fokus, fokus ja fokus.

Yritysmaailman menestyjät ovat poikkeuksetta viisaita pelkistäjiä.

Startupissa etsitään malleja, joihin sopii fokusoitu vastaus. Strategia pelkistetään, kunnes jäljellä on ydin, ja vain yksi ydin. Kun ydin on löytynyt, laitetaan kaikki paukut sen kehittämiseen, ja mittariksi valitaan vain yksi suure. Ensin valikoidaan, sitten maksimoidaan. Kaikki yhden kortin varaan ja menoksi. Oli alkuperäisiä vaihtoehtoja kaksi tai enemmän, strategioinnin ja päätöksenteon lopputuloksena on vain yksi fokusalue.

Sen jälkeen voi miettiä kaksinapaisten mallien käyttöä. Palkkaus on yleensä sellainen. Yrityksen voiton maksimointi kaipaisi alempia palkkoja ja parhaiden työntekijöiden rekrytointi vaatisi korkeampia palkkoja. Etsitään sopivaa keskikohtaa, jossa henkilökunta saa hyvän korvauksen ja yrityksen talous toimii. Tuotteessa voi olla myös eriäviä tarpeita, joiden välistä etsitään sopivaa keskikohtaa. Tasapainoilulle on siis tarvetta myös startup-yrityksessä.

Joillekin yrityksille ratkaisu voi olla samanaikainen satsaus kahteen ääripäähän. Hyvin toteutettuna tällaiset ratkaisut voivat olla liiketoiminnalle käänteentekeviä. Esimerkiksi Tesla on onnistunut luomaan autoihinsa käyttäjäkokemuksen, joka on samalla yksinkertaisen helppo ja tieteellisen hienostunut. Yhtiö ei ole luottanut keskitiehen vaan saanut ylivertaisen tuloksen ääripäitä vahvistamalla.

Löytyy myös aihepiirejä, jossa moninaisuus on soveltuvin malli ja valinta. Hinnoittelu on usein tällainen. Tuote saattaa olla hyvinkin fokusoitu ja yksioikoinen, mutta se kannattaa hinnoitella usealla eri tavalla. Henkilökunta on toinen hyvä esimerkki, jossa parhaat tulokset syntyvät, kun jokainen on erilainen kuin muut. Näissä asioissa ei saa olla liian niukkaa fokusta.

Yritysmaailmassa ja erityisesti startupeissa ei saa mitään hyvää aikaiseksi, jos noudattaa aina vain keskilinjaa. Kasvu on muutosta, ja muutos vaatii poikkeamista tavanomaisesta. Peruslukemilla toimiminen tarkoittaisi keskinkertaistumista ja liiketoiminnan taantumista.

Asia ei myöskään ole niin yksinkertainen, että aina pitäisi vain ajaa täysillä ja tavoitella ääripäätä. Jos rohkeus muuttuu uhkarohkeudeksi, voi edessä olla startupin kuolema ja tuho. Nopea tuho on kyllä usein hyödyllisempää kuin hidas nääntyminen.

Toimiva tapa on tietoisesti päättää, mihin soveltaa mitäkin mallia. Mallit ovat maksimointi (ääripään ja fokuksen etsiminen), optimointi (tasapainoilu), kontrastointi (kahden näennäisesti vastakkaisen asian edistäminen) ja diversifiointi (moninaisuuden omaksuminen). Kyvykäs johtaja osaa päätellä, mitä konstia kuhunkin tilanteeseen kannattaa soveltaa.

Tällä menetelmällä startup-yrittäjä voi mallintaa yrityksensä. Kun yritys kasvaa ja kehittyy, voi mallien soveltamisessa tehdä muutoksia. Strategia on näin aina elävä.