Ouran perustajat myivät osakkeitaan ja nousivat eniten pääomatuloja saaneiden verolistalle. Nyt he kertovat HS Visiolle, miksi he jättivät yhtiön johdon siirryttyä amerikkalaisten käsiin. Ja mitä he ovat tehneet seuraavaksi.

Kesäkuun alussa 2020 neljä Ouran perustajiin kuuluvaa avainhenkilöä päättivät yhdessä irtisanoutua.

Petteri Lahtela oli ollut Ouran ensimmäinen toimitusjohtaja ja myöhemmin innovaatiojohtaja ja hänen puolisonsa Virpi Tuomivaara oli viestintäjohtaja. Kari Kivelä oli muotoilujohtaja, Markku Koskela teknologia-asiantuntijja.

Kevääseen 2021 mennessä jo yhteensä kahdeksan Ouran perustajaa ja alkuperäistä avainhenkilöä oli jättänyt yhtiön.

Joukkolähtö herätti luonnollisesti kysymyksiä ja huhuja. Mitä yhtiössä oikein tapahtuu? Tuolloin lähtijät eivät halunneet kommentoida asiaa.

Lähtönsä jälkeen Ouran perustajat myivät valtaosan omistamistaan osakkeista sijoittajille. Kaupat nostavat heidät eniten pääomatulojen saaneiden listoille.

Petteri Lahtelan verotettavat pääomatulot olivat 2021 yhteensä 11,5 miljoonaa euroa. Lahtela oli verottajan tietojen mukaan eniten ansainneiden listan sijalla 35.

Saksassa vuodesta 2018 lähtien asunut Kari Kivelä myi osakkeita merkittävällä summalla, mutta vain osa verotettavasta tulosta verotetaan Suomessa. Hänen pääomatulonsa olivat 8,6 miljoonaa euroa.

Markku Koskelan potti oli 3,9 miljoonaa euroa. Tuomivaara ei ole vielä myynyt osakkeitaan.

Osakkeiden myynnit olivat osa toukokuussa 2021 julkistettua 83 miljoonan euron rahoituskierrosta kansainvälisiltä sijoittajilta. Suurissa rahoituskierroksissa on tavallista, että samalla vanhoilla osakkailla on mahdollisuus myydä osakkeitaan uusille sijoittajille. HS Vision tietojen mukaan myös moni Ouran alkuvaiheen sijoittaja myi.

”Ouran menestyksen myötä meille on kertynyt sellaista osaamista, josta on nyt paljon hyötyä muissa startupeissa. Haluamme auttaa muita”, sanoo Lahtela.

Ennen kaikkea hän ja muut ouralaiset haluaisivat puhua siitä, mitä hyvää firmasta lähdön jälkeen on seurannut.

Lahtela ja Koskela suostuvat kuitenkin kertomaan myös näkemyksensä siitä, mitä Ourassa tapahtui.

Vuonna 2013 perustetulla Ouralla oli vaikeat alkuvuodet.

Yhtiö sai heti alussa pienen siemenrahoituksen nimekkäiltä sijoittajilta. Yhtiöön tulivat mukaan startup-sijoittajat Lifeline Ventures, Petteri Vanhanen, Jyri Engeström, Marko Ahtisaari ja Joi Ito. Ne ja julkinen tuki riittäisivät noin vuodeksi. Sen jälkeen rahoituksen keräämisestä tulikin vaikeampaa.

Lahtela ja Kivelä lähtivät jo 2014 kiertämään Yhdysvalloissa etsimässä rahoitusta. Ouralla oli käynnissä iso tuotekehitystyö. Sormusta olisi mahdotonta alkaa valmistaa ilman merkittävä päämaa.

”Jouduimme jo hyvin nuorena yrityksenä hakemaan rahoitusta Yhdysvalloista. Neuvotteluasemamme oli huono alusta asti”, Lahtela kertoo.

Lopulta se onnistui vakuuttamaan sijoittajat 1,6 miljoonan euron rahoitukseen pääosin yhdysvaltalaisilta sijoittajilta. Oura joutui keräämään rahaa alussa myös joukkorahoituskampanjalla myymällä ensimmäisen sukupolven sormusta ennakkotilaajille Kickstarterissa. Näiden turvin Oura sai kuitenkin aloitettua sormusten tuotannon.

Oura julkaisi toisen tuotantoversion sormuksesta kasvuyritystapahtuma Slushissa vuonna 2017. Sen jälkeen tilaukset ampaisivat räjähdysmäiseen kasvuun, kun sormus nähtiin monien julkkisten – kuten prinssi Harryn – sormessa.

Vuonna 2018 Oura onnistui keräämään kahdella rahoituskierroksella yhteensä lähes kymmenen miljoonaa euroa. Suurimpana sijoittajana oli muun muassa yhdysvaltalainen Bold Capital Partners. Muita sijoittajia näillä rahoituskierroksilla olivat tietokoneyhtiö Dellin perustajan ja toimitusjohtajan Michael Dellin sijoitusyhtiö MSD Capitalin ja Youtuben perustajiin kuuluva Steve Chen ja pelipalvelu Twitchin perustaja Kevin Lin.

Samalla Ouran toimitusjohtajana aloitti yhdysvaltalainen Harpreet Singh Rai, joka oli aiemmin toiminut sijoitusyhtiö Eminence Capitalin salkunhoitajana – mutta jolla ei ollut johtajakokemusta startupeista tai teknologiayhtiöistä. Rai oli liittynyt yhtiöön sijoittajana alun perin jo 2016.

Myös Ouran markkinointi ja viestintä hoidetaan nykyisin Kaliforniassa, lähellä yhtiön asiakkaita ja päämarkkina-aluetta. Oulussa on silti yhä Ouran merkittävä tutkimus- ja tuotekehityskeskus.

Yhtiö on aiemmin kommentoinut, että perustajien lähdössä oli kyse Ouran kansainväliseen kasvuvaiheeseen liittyvästä muutoksesta, eikä siihen liittynyt konfliktia.

”Ihmisillä on eri osaamisalueita, ja he olivat hyviä Ouran perustamisessa. Emme olisi tässä ilman heitä”, Rai sanoi HS Visiolle toukokuussa 2021.

Tarinalla on kuitenkin myös toinen puoli.

PETTERI Lahtelan mukaan yhtiöllä oli alkuvaiheessa hyvää onnea sijoittajien kanssa. Rahoituksen kerääminen laitevalmistajana oli kuitenkin vaikeaa aivan uudenlaiselle kuluttajatuotteelle.

”Sitten oli myös huonoa tuuria parin sijoittajan kanssa. He onnistuivat saamaan liian ison vallan yrityksessä. Se johti siihen, että meillä ei ollut enää elintilaa yrityksessä”, Lahtela kertoo.

Se tarkoitti esimerkiksi, että kun Ouran perustajat kokivat rakentaneensa itseohjautuvan asiantuntijaorganisaation, nyt johto Yhdysvalloista halusi sanella asioita.

”Oli iltapalavereita Amerikkaan aikaeron vuoksi. Sinne nimitettiin tiimin vetäjiä ja kommunikoinnista kahden mantereen välillä tuli työlästä”, Koskela kertoo.

Markku Koskela sanoo Ouran olleen pakkoraossa hyväksymään sijoittajien ehdot.

”Rahat olivat loppu ja tuotannon käynnistäminen nieli rahaa. Pelastus tuli uusilta sijoittajilta. Mutta samalla yhtiön suunta muuttui”, Koskela kertoo.

Sijoittajat halusivat hallituspaikkoja – ja se on tavallistakin kun mukaan tulee pääomasijoittajia.

Siitäkin oli jo yhtiön muiden sijoittajien ja neuvonantajien kanssa puhuttu, että kansainvälinen kasvu vaatisi ammattijohtajan. Sekin on normaalia yrityksen eri vaiheissa. Ongelma syntyi rahoitusalalta tulleen uuden johtajan arvomaailman ja johtamistyylin yhteentörmäyksestä perustajien vision ja arvojen kanssa.

”Koimme, että meidän kokemuksella, osaamisella, ideoilla ja arvoilla ei ollut enää niin suurta merkitystä firman tulevaisuudelle”, Lahtela sanoo.

Lahtela kokee, että Ouran menestys on perustunut alusta asti tuotteeseen ja sen luomaan arvoon käyttäjille. Siksi käyttäjät ovat halunneet jakaa kokemuksia tuotteesta omassa verkostossaan. Käyttäjien suositusten kautta saadut uudet asiakkaat ovat olleet sitoutuneempia kuin maksetun mainonnan kautta saavutetut. Tätä ydintä johto ei hänen mielestään nähnyt.

Myös Koskela kuvaa olevansa pioneerihenkinen tekijä, joka viihtyy paremmin startupissa kuin kovan kasvuvaiheen suuremmassa yhtiössä. Perustajat kokivat, että nyt yhtiötä ohjasi enemmän rahan tekeminen ja ”amerikkalainen tyyli”.

”Sijoittajien mukaan ottaminen on kuin tiimin rakentamista. Pitää pystyä varmistamaan, että arvomaailmat ovat lähellä toisiaan ja miten henkilötasolla synkkaa. Ja pitää pystyä myös sopimusteknisesti puolustamaan omaa asemaa”, Lahtela summaa nyt oppejaan.

Jos rahoitusta etsivän startupin neuvotteluasema on parempi, sillä on valinnanvaraa. Ouran tilanteessa se ei onnistunut.

Toisaalta samaan aikaan Oura panosti markkinointiin ja sai liikevaihtonsa hyvään kasvuun. Samalla nousi myös yhtiön arvo sijoittajien silmissä – ja se johti siihen 83 miljoonan euron rahoituspottiin vuonna 2021, ja osakekauppoihin josta nyt myös Lahtelan, Kivelän ja Koskelan miljoonat ovat peräisin.

Vuonna 2020 Ouran liikevaihto kasvoi 57,7 miljoonaan euroon sitä edeltävän vuoden 26,7 miljoonasta eurosta.

Lokakuussa 2021 Oura toi markkinoille uuden, kolmannen sukupolven sormuksen, jonka myyntiä yhtiö on kuvannut erinomaiseksi.

Vuoden 2021 liikevaihto ylsi jo 96,6 miljoonaan euroon yhtiön tehdessä 60,4 miljoonan euron liiketappion.

Joulukuussa 2021 Oura tiedotti, että sen toimitusjohtajana vuodesta 2018 lähtien toiminut Harpreet Singh Rai jättää tehtävänsä.

Huhtikuussa uutena toimitusjohtajana aloitti yhdysvaltalainen Tom Hale.

Hale on johtanut aiemmin ohjelmistoyrityksiä, muun muassa Survey Monkey -nettikyselypalvelustaan tunnettua MomentiveAI:ta sekä loma-asuntojen markkinapaikkaa Homeawayta. Nämä molemmat hän on johdattanut pörssiin.

Uuteen johtoon Lahtela kertoo olevansa tyytyväinen, ja tavanneensa Halen äskettäin.

”Nyt firmalla on paljon paremmat edellytykset kasvaa täyteen potentiaaliinsa”, Lahtela uskoo.

”Olemme huolissamme biodiversiteetin säilymisestä”, sanovat Petteri Lahtela ja Virpi Tuomivaara. Ouran perustajat ovat ostaneet osakemyynnistä saamillaan rahoilla vanhaa metsää suojelua varten. Kuva ei ole heidän metsästään.

Oura sai alkunsa perustajien halusta tehdä jotain merkityksellistä yhdessä. Lähtönsä jälkeen entiset ouralaiset ovat halunneet palata tekemään arvojensa mukaisia asioita.

”Nyt voimme tehdä myös luonnon ja ilmaston kannalta hyviä asioita ja monistaa osaamistamme projekteissa joissa olemme mukana”, Lahtela sanoo

Lahtelan mukaan heille on kertynyt jo 30 sijoitusta eri yrityksiin Suomessa mutta myös muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Oleellista on, millaista arvoa yhtiöt onnistuvat luomaan kestävällä tavalla.

”Kohteena on tiedepohjaisia teknologiayrityksiä, jotka liittyvät muun muassa terveyteen, hyvinvointiin, luontoon, ilmastoon ja puhtaaseen energiaan”, Lahtela kertoo.

Yksi tuoreista sijoituskohteista oli oululainen Nucu-startup, joka kehittää vauvojen unirytmiä tukevaa laitetta. Muita sijoituskohteita ovat olleet esimerkiksi vesistöjen puhdistusaluksia kehittävä Clewat, parkinsonin taudin varhaiseen tunnistamiseen ja hoidon optimointiin tuotetta kehittävä Adamant Health sekä huipputarkkaa valoanturia kehittävä ElFys.

Lahtela on tehnyt pääosan sijoituksista puolisonsa kanssa omistamansa Bluestone Innovations -sijoitusyhtiön kautta. Yksittäiset summat ovat olleet muutamista kymmenistätuhansista euroista jopa yli 100 000 euroon.

Lahtela, Tuomivaara ja Kivelä ovat sijoittajina myös Jyri Engeströmin Yes VC-pääomasijoitusrahastossa, opiskelijoiden Wave Venturesissa sekä muutamissa muissa rahastoissa ja sijoitusyhtiöissä.

Osa sijoituksista on tehty yhdessä muiden Oura-taustaisten henkilöiden ja pääomasijoitusyhtiö Voima Venturesin kanssa.

Tärkeintä Lahtelalle on nyt kuitenkin vanhojen suomalaisten metsien suojeleminen koska hän on huolissaan biodiversiteetin säilymisestä. Hän kertoo ostaneensa yhdessä Kari Kivelän kanssa metsää jo ”joitakin satoja hehtaareja”, ja näissä on suojeluprosessi käynnissä. Metsiä on pyritty ostamaan luonnonpuistojen ja suojelualueiden viereltä.

”Suomen metsistä kohta enää viisi prosenttia metsistä luonnontilaista vanhaa metsää. Emme halua, että joka paikkaan tulee mäntypeltoa”, Lahtela sanoo.

Haasteena hänen mukaansa on ollut löytää suojelukriteerit täyttäviä riittävän suuria yhtenäisiä alueita ostettavaksi. Jatkuva haku on kuitenkin päällä. Ongelma on myös se, että liian usein metsäyhtiöt ennättävät väliin, kun joku esimerkiksi perii vanhaa metsää.

”Sitten se metsä valitettavasti harvennetaan tai hakataan matalaksi, jolloin se on menetetty pitkäksi aikaa – tai biodiversiteetin kannalta jopa lopullisesti. Harmittaa, että metsät ja puut nähdään pitkälti metsätalouden silmin.”

Ajatuksena on perustaa myös säätiö, joka keskittyisi vanhojen metsien suojeluun.

He eivät perustaneet Ouraakaan rahan vuoksi, Lahtela sanoo.

”Olemme Ourassa edelleen osakkeenomistajia ja perustajia, joten siinä mielessä olemme edelleen osa tarinaa”, Lahtela sanoo.