Applen toimitusjohtaja Tim Cook on hionut yhtiön Kiinan tuotannosta jalokiven. Nykyisessä maailmantilanteessa keskittämiseen liittyy kuitenkin riski, kirjoittaa HS Vision toimittaja Tuomas Niskakangas.

Apple on yhtiö, jonka ylistämistä on vaikea vetää överiksi. Yhtiön myynnin ja voittojen kasvu muistuttavat pysäyttämätöntä luonnonvoimaa.

Applea ajatellaan yhä usein Steve Jobsin luomuksena, mutta mielikuva johtaa harhaan. Jobs loi ainoastaan pohjan sille menestystarinalle, mikä Applesta on hänen kuolemansa jälkeen tullut.

Nykyisen toimitusjohtajan Tim Cookin vuonna 2011 alkaneella kaudella Apple on kasvanut kooltaan ja tulokseltaan noin nelinkertaiseksi. Osakkeen arvo on kymmenkertaistunut.

Cookin strategia on toiminut. Apple on rakentanut Iphone-puhelinten ympärille ”muureilla ympäröidyn puutarhan”. Suljettua ekosysteemiä on arvosteltu, mutta se on erottunut edukseen sekä liiketoiminnallisesti että yksityisyyttä koskevassa keskustelussa.

Apple on kerännyt varakkaista ihmisistä koostuvan uskollisen asiakaskunnan, joka ei edes harkitse muita vaihtoehtoja puhelimekseen.

Tämän vuoden markkinarytinässä Applen osakekurssi on laskenut monia muita teknojättejä vähemmän.

Syyskuussa päättyneellä vuosineljänneksellä Applen puhelinten myynti kasvoi alle 10 prosenttia 42,6 miljardiin dollariin, mutta tietokoneissa kasvua kertyi peräti 25 prosenttia 11,5 miljardiin dollariin.

Toki Applella on riittänyt pulmiakin viime vuosien vaiheikkaassa liiketoimintaympäristössä.

Pahimmat tuotanto-ongelmat ovat takana, mutta hyvin myyneen Iphone 14 Pron valmistus kärsii edelleen pullonkauloista.

Applen uudeksi kasvumoottoriksi povatun palvelut-segmentin, joka pitää sisällään muun muassa sovelluskaupan, musiikkipalvelun ja Apple TV -suoratoistopalvelun, myynti laski päättyneellä vuosineljänneksellä jo toista kertaa perättäin.

Lisäksi edessä oleva taantuma tulee vaikuttamaan Applen myyntiin siinä missä muillakin. Siihen viittaa esimerkiksi Applen lasitoimittajan Corningin osavuosikatsaus, jossa älypuhelimien ja tablettien näyttölasien myynti hidastui jyrkästi.

Silti Apple ei vaikuta isossa kuvassa haavoittuvaiselta edes laman edessä. Yhtiöllä on maailman arvokkain brändi, vahva tase ja kykyä sopeuttaa toimintaansa.

” Toistaiseksi Apple on onnistunut luovimaan kauppapolitiikan protektionististen tuulien läpi, mutta poliittinen riski vaanii taustalla.

Todellisia riskejä Applen menestyksen jatkumiselle on vaikea keksiä – yhtä katastrofiskenaariota lukuun ottamatta.

Tim Cookin mestariluomus on ollut Kiinaan keskittynyt tuotantokoneisto, joka miljardi-investointien ansiosta pystyy tuottamaan laatua halvalla. Puhelimissa käytettävät sirut valmistaa pääasiassa taiwanilainen TSMC.

Maailmanpolitiikan tuulet ovat kehittyneet Applen kannalta huolestuttavaan suuntaan, kun Yhdysvaltojen ja Kiinan välit ovat kiristyneet. Kiinan presidentti Xi Jinping on osoittanut uskaltavansa tehdä päätöksiä, jotka satuttavat pörssiyhtiöitä. Lähes kaikki yhdysvaltalaiset yritykset ovat pyrkineet vähentämään Kiina-riippuvuuttaan.

Applekin on lisännyt tuotantoaan Yhdysvalloissa, Vietnamissa ja Intiassa, mutta iso kuva on ennallaan. Mediayhtiö Bloombergin tutkimusyksikkö arvioi syyskuun lopulla, että 98 prosenttia Iphone-puhelimista tehdään Kiinassa.

JP Morganin analyytikoiden mukaan Apple pyrkii siirtämään 25 prosenttia puhelinten valmistuksesta Intiaan vuoteen 2025 mennessä. Bloombergin mukaan Applelta kestäisi kuitenkin noin kahdeksan vuotta siirtää edes 10 prosenttia tuotantokapasiteetistaan pois Kiinasta.

Toistaiseksi Apple on onnistunut luovimaan kauppapolitiikan protektionististen tuulien läpi, mutta poliittinen riski vaanii taustalla.

Cook on pitänyt presidenttisuhteita taitavasti yllä niin Barack Obamaan kuin Donald Trumpiin, eikä se ole sattumaa. Yhdysvaltojen ja Kiinan taloussuhteet sekä Kiinan ja Taiwanin konflikti ovat mahdollisia haavoittuvaisuuksia Applen ”muureilla ympäröidyssä puutarhassa”, joka muuten tuntuu niin horjumattomalta.