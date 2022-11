Kansainväliset sijoittajat ovat entistä varovaisempia ja sijoittajia on vaikeampi houkutella mukaan suomalaisiin yrityksiin. Siksi Slush on entistä tärkeämpi, sanovat kotimaiset startup-sijoittajat.

Kasvuyritystapahtuma Slushin alkuperäinen tarkoitus oli houkutella Suomeen kansainvälisiä pääomasijoittajia.

Välillä siitä tuli itsestäänselvyys, kun ulkomainen pääoma virtasi Suomeen yhä suurempina rahoituskierroksina.

Nyt epävarmaksi muuttunut markkinatilanne on tehnyt ulkomaisista sijoittajista varovaisempia.

”Lokakuussa tekemämme kysely suomalaisille startup-sijoittajille paljastaa, että nyt on selvästi vaikeampaa houkutella kansainvälisiä sijoittajia mukaan jatkorahoituskierroksille. Yhdysvaltalaiset rahastot eivät sijoita enää niin kepeästi Eurooppaan”, sanoo Pääomasijoittajien toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Nyt isojen rahoituskierrosten kerääminen on aiempaa vaikeampaa, sanovat myös HS Vision haastattelemat pääomasijoittajat.

Siksi tällä viikolla Helsingin Messukeskuksessa järjestettävän Slushin merkitys palaa juurilleen. Nyt on taas tärkeää luoda tapahtuma, joka houkuttelee sijoittajat Suomeen ja saa yrittäjät ja sijoittajat kohtaamaan.

Suomalaiset startupit keräsivät vuoden 2022 ensimmäisen puolen vuoden aikana yhteensä 276 miljoonaa euroa rahoitusta. Vaikka potti jää edellisvuodesta jälkeen, se on silti historian toiseksi paras puolivuotinen.

Alkuvuonna suuria rahoituskierroksia keräsivät erityisesti avaruusteknologiayhtiö Iceye, käytettyjä puhelimia huoltava ja myyvä Swappie, vihreän vedyn tuottaja P2X Solutions ja relaatiotietokantajärjestelmää kehittävä MariaDB.

Tilastojen hyvä uutinen oli se, että alkuvaiheen yritysten keräämä siemenrahoitus kasvoi erityisen paljon.

”Tätä voi pitää tärkeänä merkkinä siitä, että Suomesta nousee myös uusia yrityksiä, jotka voivat olla mahdollisia tulevaisuuden menestystarinoita”, Santavirta sanoo.

Toinen hyvä uutinen on kotimaisten pääomasijoittajien vahvistuminen ja niiden onnistunut varojen kerääminen uusiin rahastoihin. Puolen vuoden aikana kotimaiset rahastot keräsivät yhteensä 327 miljoonaa euroa uusia varoja.

”Se luo uskoa siihen, että vaikka kovat ajat olisivat edessä, pystymme viemään yrityksiä kotimaisin voimin kansainväliselle tasolle”, Santavirta sanoo.

Pääomasijoittajien tuore tilasto Suomen kasvuyritysten keräämästä rahoituksesta alkuvuonna näyttää ensisilmäyksellä pahalta.

Edellisvuoteen verrattuna vuoden ensimmäisen puoliskon aikana kerätyn rahoituksen summa näyttää romahtaneen 60 prosenttia. Erityisesti ulkomailta tulleen rahoituksen potti näyttää kutistuneen.

Oikeasti tilanne ei ole niin paha, vakuuttaa Santavirta. Taustalla on erityisesti kaksi syytä.

Ensinnäkin vertailukausi vuonna 2021 oli poikkeuksellinen. Silloin alkuvuoteen osui muun muassa Woltin 440 miljoonan euron kasvurahoitus sekä ohjelmistoyhtiö Aivenin ja älysormuskehittäjä Ouran isot potit. Tällaiset isot yksittäiset summat heilauttavat koko tilastoa.

Toinen syy on pääomasijoitusalan tilastoinnin tapa, jossa erilaisten rahastojen tekemät sijoitukset jaetaan alkuvaiheen startup-sijoituksiin (venture capital) ja myöhemmän kasvuvaiheen sijoituksiin (growth ja buyout). Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu myös perinteisempiä ja vakiintuneempia yrityksiä, joista pääomasijoittaja ostaa osuuden.

Nyt sattuu olemaan niin, että alkuvuoden suurimmat suomalaisten kasvuyritysten keräämät potit menevät tilastoissa näiden myöhemmän vaiheen tilastojen puolelle.

Niinpä Suomen historian suurin kasvurahoitus, ohjelmistoyhtiö Relexin 500 miljoonan euron potti helmikuussa, ei ole tilastoissa mukana. Ei myöskään Aivenin uusi 200 miljoonan euron rahoituskierros toukokuulta.

Jos nämä laskettaisiin mukaan, alkuvuoden kasvuyritysrahoitus nousisi 976 miljoonaan euroon ja menisi heilahtamalla edellisvuoden ohi.

”On tärkeää puhua kokonaiskuvasta ja näin katsottuna alkuvuosi oli erittäin hyvä. Varmaan jatkossa täytyy kehittää tilastoja Euroopan tasolla niin, että kasvuyrityksiksi siirtyvien yritysten rahoitus näkyisi tässä selkeämmin”, Santavirta arvioi.

Vaikka osa ulkomaisten sijoitusten määrän laskusta selittyy näillä tilastoinnin syillä, osa on myös aitoa kansainvälisen markkinatilanteen heikentymistä, Santavirta arvioi.

HS kysyi Slushin alla kolmelta pääomasijoittajalta näkemyksiä markkinatilanteesta kasvuyritysten rahoituksessa.

1.Millainen markkinatilanne nyt on Suomessa ja kansainvälisesti?

2.Millaisissa tunnelmissa Slushiin mennään ja mikä tapahtuman merkitys nykyisin on?

3.Nähdäänkö tänä vuonna konkursseja tai millaisia vaikeuksia on edessä?

4.Millaista kehitystä ennustat loppuvuodelle ja vuodelle 2023?

”Kasvuyritykset keskittyvät karsimaan kulurakennettaan, jotta niiden rahoitus riittäisi pidemmälle”, Voima Venturesin toimitusjohtaja Inka Mero sanoo.

Inka Mero: Voima Ventures

1. ”Markkinoilla on hyvin kaksijakoinen tilanne. Selkeä muutos näkyy isommissa myöhemmän vaiheen yritysten rahoituskierroksissa. Jos vielä koronapandemian aikana yrityksen rahoitus saattoi olla 10 miljoonaa euroa, nyt sellaisen kerääminen on vaikeutunut. Samaan aikaan parhaat yritykset kyllä pystyvät siihen ja meidänkin sijoituskohteissamme niitä on työn alla.

Pääomasijoitusrahastoilla on edelleen kuivaa ruutia eli paljon rahaa. Ne tekevät sijoituksia, mutta tahti on hidastunut. Meillä tahti ei ole muuttunut, mutta emme sijoita ohjelmistoyrityksiin vaan tiedepohjaisiin teknologiayrityksiin.

Kuulen markkinoilta, että moni sijoittaja odottaa nyt ensi vuotta. Teknologia-alalla kovimmat vuosikerrat, jotka ovat tuoneet sijoittajille tuottoa, ovat syntyneet talouskriisien jälkeen 2001 ja 2009. Silloin tapahtuu luovaa tuhoa ja kriisit pakottavat murrokseen. Se voi olla hyvä asia.”

2. ”Slushin arvo on nyt korkeampi kuin koskaan. Nyt tarvitaan isojen kriisien ratkaisemista, ja teknologialla voidaan myös ratkaista ongelmia. Se näkyy sukupolven murroksessa. Slushia tekevä porukka ei ole enää teknologia-startupien hypemaailmasta, vaan puhuu aidoista ongelmista. Teemojen muutos näkyy tapahtumassa vahvasti.”

3. ”Näemme varmasti konkursseja, mutta se on kasvuyrityskenttään kuuluvaa luovaa tuhoa, jota kriisit vauhdittavat. Samaan aikaan on kysyntää teollisuudessa, on esimerkiksi iso tarve parantaa energiatehokkuutta teknologian avulla.

Kasvuyrityskenttä jakautuu nyt voittajiin ja häviäjiin. Rahoituksen ehdot ovat nyt koventuneet.”

4. ”Tulee olemaan haasteellisempaa saada kansainvälistä pääomarahoitusta. Kasvuyritykset keskittyvät karsimaan kulurakennettaan, jotta niiden rahoitus riittäisi pidemmälle. Julkisen rahoituksen merkitys korostuu. Suomi on hyvin riippuvainen Business Finlandin ja EU:n yritysrahoituksesta, jotta selviämme kriisin yli. Sijoituskierroksia tulee, mutta tahti hidastuu. Kun listautumismarkkina on näin tiukasti suljettu, se vaikuttaa yritysten arvostustasoihin.

Laajemmin Suomen taloudessa tulee olemaan kovat ajat. Ensi vuonna se pienentää myös kysyntää kasvuyritysten myymille tuotteille teollisuudessa. Siksi myös yritysten kasvu hidastuu. Samaan aikaan toisilla alueilla kriisit räjäyttävät kysynnän kasvuun esimerkiksi energian ja ruoantuotannon ratkaisuille.”

”Ei ole varsinaista kriisiä”, Lifeline Venturesin osakas Timo Ahopelto arvioi kasvuyritysmarkkinaa.

Timo Ahopelto: Lifeline Ventures

1. ”Suomessa kasvuyritysten valuaatiot [arvostustasot] ovat olleet realistisemmalla tasolla jo ennen teknologiaosakkeiden laskua Yhdysvalloissa. Se tarkoittaa, että Suomessa myöhemmän vaiheen kasvuyritysten arvo ei ole laskenut rahoituskierroksilla niin radikaalisti kuin Yhdysvalloissa. Tässä tilanteessa on ollut onni, että suomalaisten yritysten arvostustasot eivät ole olleet liian paisuteltuja.

Aikaisen vaiheen yrityksille rahaa on saatavilla yhtä paljon kuin ennenkin, tai jopa enemmän. Uusille yrityksille on siis hyviä uutisia. Pidemmälle ehtineiden pitää nyt oikeasti miettiä, kannattaako nyt nostaa rahoitusta ja mikä sen rahan hinta on. Moni sijoittaja miettii nyt tarkkaan, mitä yrityksistä kannattaa maksaa tai kannattaako sijoittaa ollenkaan. Moni on odottavalla kannalla, mihin maailma menee vuoden vaihteessa.

Mitä myöhemmän vaiheen kasvuyrityksestä on kyse, sitä enemmän pörssin tunnelmat niihin vaikuttavat.”

2. ”Tämä on ensimmäinen vuosi Slushille koronapandemian jälkeen. Slush ei ole vain tapahtuma vaan yhteisö, ja nyt päällä on kova innostus. Vuosi on Slushille positiivinen.

Taloustilanteella ei ole vaikutusta Slushin tunnelmaan. Yrittäjät menevät eteenpäin ja sopeutuvat. Jos maailmassa tapahtuu synkkiä asioita, pitää keskittyä omaan tekemiseen. Nämä aikaisen vaiheen yritykset ennättävät nähdä vielä pari taloussykliä ennen kuin ne ovat kasvaneet kypsiksi yrityksiksi.”

3. ”En usko, että konkursseja tulisi enempää kuin Suomessa muutenkaan. Kulurakennetta pitää monen trimmata ja se johtaa yt-neuvotteluihin. Yksi nuori yrittäjä sanoi, että rahoitus on heille nyt niin paljon kalliimpaa, että heidän pitää miettiä uudelleen investointeja ja uusien työntekijöiden palkkaamista. Pitää kasvaa hitaammin, pienentää myynnin ja markkinoinnin tiimiä ja venyttää tuotekehityksen aikajanaa. Sillä he saivat lähes vuoden lisäaikaa sille, miten pitkään nykyinen rahoitus riittää. Fiksut yrittäjät suhteutuvat järkevästi markkinatunnelmiin.”

4. ”Uskon, että yritysten määrä kasvaa Suomessa jatkossakin ja laatu paranee. Mutta pääomasijoitusten määrässä ei nähdä sellaista kasvua kuin viime vuonna. Isoja rahoituskierroksia on vähemmän tai ne lykkääntyvät. Ja juuri ne isot yksittäiset kierrokset vaikuttavat koko toimialan numeroihin. Suomessakin on ne 3-4 yritystä, joiden keräämät rahoitukset näkyvät kokonaispotissa.

Olen levollisin mielin. Meidänkin salkussamme olevilla yrityksillä on luvassa isoja kasvurahoituksia vielä tänä vuonna. Ei ole varsinaista kriisiä.”

”Suomen ekosysteemille on tärkeää saada tänne yrittäjiä ja sijoittajia”, Maki.vc -rahaston toimitusjohtaja Ilkka Kivimäki muistuttaa Slushin merkityksestä.

Ilkka Kivimäki: Maki.vc

1. ”Tilastojen valossa maailmalla kupla arvostustasoissa on sulanut ja ollaan takaisin siellä kolmen vuoden takaisella tasolla. Se näkyy myöhemmän vaiheen kasvuyrityksissä. Laatu on nyt muodissa ja parhaat yritykset pärjäävät aina.

Kun katsoo kehitystä maailmalla ja todella isojen rahoitusten mittaluokkaa, jossa Softbankin kaltaiset rahastot toimivat, siellä näkyy enemmän draamaa.

Suomen markkinoilla olemme jatkaneet omaa rataamme puksuttaen. Alkuvaiheen startupeissa ei ole ollut meillä kuplaa, joten siellä tuskin tapahtuu juuri muutosta. ”

2. ”Suomen ekosysteemille on tärkeää saada tänne yrittäjiä ja sijoittajia. Ei pidä ajatella, että nyt on saavutettu jokin taso, ja se rullaa itsekseen. Siihen ei saa tuudittautua.

Slushista on tulossa todella energinen ja maailmalta on tulossa tänne paljon isojen rahastojen ykkösketjun ihmisiä. Tapahtuman vetovoima on säilynyt.”

3. ”Ainahan startupeilla on konkursseja, mutta en usko, että niitä olisi nyt erityisen paljon. Rahastoissahan on edelleen paljon pääomaa. Se mikä muuttunut on, että moni sijoittaa nyt hitaampaan tahtiin.

Takana on pari vuotta korona-aikaa, jolloin yritysten rahoituksessa jouduttiin tekemään erityisjärjestelyitä. Ei niitä ainakaan ole nyt sitä enempää. Joillekin yrityksille on nyt järkevää hakea ison rahoituspotin sijaan sijoittajilta vaihtovelkakirjalaina tai pienempi välirahoitus – ja odottaa, että päästään kassavirtapositiiviseksi. En näe dramatiikkaa tässä markkinassa.”

4. ”Jos pari vuotta on ollut hurlumheitä, tämä on ollut transitiovuosi. Ensi vuonna koittaa uusi normaali. Makrokuva on nyt epävarma, mutta alkuvaiheen sijoittajalle epävakaat ajat luovat myös mahdollisuuksia. Sota on osoittanut ruokaturvallisuuden ja puolustusteollisuuden tuotteiden arvon. Samoin kestävä kehitys on trendinä vahva.

Nyt ovat pop ne yritykset, jotka kykenevät tarjoamaan asiakasyrityksille säästöjä ja tehokkuutta.”