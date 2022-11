Menestystä seuraavat haastajat ja jäljittelijät. Pelaajien virtuaalimaailma Roblox nousi erityisesti koululaisten suosioon ja listautui tammikuussa 2021 New Yorkin pörssiin. Nyt Roblox innoittaa monia muita peliyhtiöitä kehittämään omia versioitaan pelien metaversumista.

Roblox on digitaalinen alusta, jossa pelaajat voivat luoda omia maailmojaan ja viettää siellä aikaa muiden kanssa. Myös Suomessa suosittu Roblox on käytännössä valtava verkkopelialusta, jonka sisällä on tuhansia minipelejä ja pelimaailmoja.

Yksi uusista haastajista on suomalais-kiinalainen Yahaha, joka on nyt askeleen lähempänä oman virtuaalimaailmansa ja sen työkalujen julkaisemista laajemmalle yleisölle.

Yahaha kertoo keränneensä 38 miljoonaa euroa uutta kasvurahoitusta. Yhdessä tammikuussa julkaistun 44 miljoonan euron potin kanssa yhtiön rahoitus on jo 82 miljoonaa euroa, mikä on poikkeuksellisen suuri summa yritykselle, jonka ensimmäinen tuote on julkaistu vasta testiversiona.

Sijoittajina ovat muun muassa singaporelainen jättirahasto Temasek sekä kiinalainen teknologiajätti Alibaba. Suomessa Temasek on sijoittanut viimeksi älysormusyhtiö Ouraan.

Uuden rahoituksen myötä Yahahan tavoitteena on kasvattaa tiimiä ja jatkaa tuotekehitystä niin, että se saisi alustansa julkaistua ensi vuoden aikana.

” Siinä missä Robloxin palikkahahmot ovat visuaalisesti tunnistettavia, Yahaha ei halua rajoittaa virtuaalimaailmoiden ulkonäköä.

Lue lisää: Helsinkiläinen Pengfei Zhang innostui Robloxista ja alkoi rakentaa omaa pelien metaversumia: ”Sisällöntuottajat pystyvät ansaitsemaan luomuksillaan.”

Lue lisää: Facebookin emoyhtiön Metan kurssi on syöksynyt jo 70 prosenttia – ”Ylin johto on pihalla kuin lumiukko”

Mutta eikö metaversumi ole nyt huonossa maineessa? Sen jälkeen kun Facebook vuosi sitten vaihtoi nimensä Metaksi, yhtiön arvosta on pyyhkiytynyt pois lähes 800 miljardia dollaria. Meta on kaatanut miljardeja perustajansa Mark Zuckerbergin metaversumi-vision toteuttamiseen. Hanke on kuitenkin edennyt kangerrellen.

Yahahan perustajaosakas ja operatiivinen johtaja Pengfei Zhang hymähtää kysymykselle Metasta.

”Ihmiset ovat eri mieltä sen kanssa, mikä on Markin versio ja visio metaversumista. Se ei vaikuta laajemmin toimialaan, se on Metan oma ongelma”, Zhang sanoo.

Hänen mielestään Zuckerberg on väärässä esimerkiksi keskittyessään metaversumin käyttöön työelämässä. Toisaalta Facebookin aiempi menestys pelialustanakaan ei vakuuta. Eikä se, miten Facebookin metaversumi olisi sidottu käyttäjän Facebook-profiiliin ja yhtiön myymiin Meta Quest -virtuaalitodellisuuslaseihin.

”Sen sijaan Roblox on todistanut jo menestyksensä ja se kasvoi jälleen viime vuosineljänneksellä”, Zhang huomauttaa.

Roblox tosiaan kertoi päivittäisten aktiivisten käyttäjämääriensä kasvaneen 24 prosenttia 58,8 miljoonaan vuoden takaisesta. Sen liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa kuitenkin vain kaksi prosenttia edellisvuodesta 517,7 miljoonaan dollariin ja petti analyytikoiden odotukset. Samaan aikaan yhtiö teki raskaat tappiot. Robloxin osakkeen arvo laski osavuosituloksen jälkeen viidenneksellä.

Mutta siinä missä Meta on kertonut massiivisista irtisanomisista, Roblox kertoo yhä palkkaavansa uusia työntekijöitä.

Miten uusi haastaja siis eroaisi esikuvastaan?

Yhtiöiden tuotteilla on täysin eri kohderyhmä, Pengfei Zhang sanoo. Roblox on jo kahminut lapset ja teinit palveluunsa. Mutta lapset kohderyhmänä tarkoittaa samalla sisältörajoituksia, koska lapsia ymmärrettävästi halutaan ympäri maailmaa suojella haitallisilta sisällöiltä. Roblox ei silti ole välttynyt syytöksiltä siitä, että pelimaailmoissa löytyy myös suoran seksuaalista sisältöä. Virtuaalihuoneissa on pidetty jopa seksibileitä, kertoi BBC helmikuussa.

”Me haluamme antaa sisällön luojille vapauden, emmekä rajoita sitä mitä voi luoda”, Zhang sanoo.

Zhangin mukaan se ei silti tarkoita, että Yahahassa voisi olla niin sanottua aikuissisältöä. Palvelun käyttäjäehdot kieltävät pornon, tekijänoikeuksia loukkaavan sisällön, rasistisen tai loukkaavan sisällön, muiden kiusaamisen ja niin edelleen.

Aikuisilla on myös rahaa, joten Zhang sanoo heidän olevan lapsia helpompi kohderyhmä rakentaa liiketoimintaa.

Yahahan kehitteillä oleva tuote ei ole varsinaisesti peli, vaan alusta ja työkalupakki kehittäjille ja sisällöntuottajille. Omien maailmoiden luomiseen ei tarvitse koodausosaamista, vaan siihen on visuaalinen työkalu.

Siinä missä Robloxin palikkahahmot ovat visuaalisesti tunnistettavia, Yahaha ei halua rajoittaa virtuaalimaailmoiden ulkonäköä.

Ansaintamalli toimii seuraavasti: jos joku luo työkalulla pelin ja myy sen sisällä pelaajille pelin sisällä asioita, Yahaha ottaa siitä osuuden. Toistaiseksi yhtiö ei kuitenkaan vielä tuota liikevaihtoa.

Tähän mennessä testiversiotakin on Yahahan mukaan käyttänyt jo yli 100 000 sisällöntuottajaa ja näissä käyttäjien luomissa peleissä on vieraillut satoja tuhansia pelaajia.

” ”Siksi he ovat etsineet seuraavaa Robloxia ja pitäneet silmällä alaa.”

Yahahan työkalussa on käytössä on tällä hetkellä yli 140 000 ”rakennuspalikan” kirjasto erilaisia valmiita asioita joita rakentamisessa voi käyttää.

Zhang kertoo eräästä Youtubessa pelivideoita tekevästä vaikuttajasta, joka julkaisee pelaamisestaan livevideoita myös Twitch-palvelussa. Kyseinen pelaaja näytti seuraajilleen Twitch-lähetyksessään, miten hän rakensi Yahahan alustalla omaa peliä. Samalla hän kutsui seuraajansa sinne kanssaan pelaamaan.

Tällainen käyttäjien luoma sisältö on noussut suureksi trendiksi, josta puhuu tällä viikolla kasvuyritystapahtuma Slushissa myös Twitchin toimitusjohtaja Emmet Shear.

Yahahan tiedote Slushin alla on päivätty Helsinkiin ja yhtiö kertoo sen pääkonttorin olevan sekä Suomessa että Shanghaissa.

Todellisuudessa Yahahan suomalaisuus on hieman epämääräisempää.

Rahoitus meni nytkin Hongkongiin perustetulle holding-yhtiölle, joten teknisesti sijoitus ei tullut Suomeen. Yahahan Suomen-yhtiö on perustettu maaliskuussa 2021. Zhangin mukaan Yahahan immateriaalioikeudet ovat Hongkongissa, ja sinne menevät myös verotulot aikanaan.

Yhtiöllä on jo 150 työntekijää, joista kuitenkin vain kahdeksan työskentelee Suomessa.

”Suurin ongelma on, että emme löydä täällä työntekijöitä. Alkuperäinen tavoitteemme oli olla Suomessa suurempi. Olemme joutuneet palkkaamaan Euroopassa ihmisiä esimerkiksi Britanniasta”, Zhang sanoo.

Hänen mukaansa Kiinassa sijaitsee Yahahan tuotekehitys ja Suomessa johto ja markkinointi.

Pengfei Zhang muutti Kiinasta Suomeen 2008. Hän on opiskellut Oulun ammattikorkeakoulussa ja Teknillisessä korkeakoulussa ennen kuin se yhdistyi Aalto-yliopistoksi.

Pengfei Zhang muutti Suomeen opiskelemaan, ja valmistuttuaan hän pääsi töihin pelien mainosteknologiaa kehittävään suomalaiseen Applifier -startupiin. Peliteknologiajätti Unity osti Applifierin 2014. Unity puolestaan listautui New Yorkin pörssiin 2020.

Jo ennen kuin Roblox nousi suureksi pörssilistatuksi ilmiöiksi, muutama Unityllä työskentelevä henkilö kiinnostui siitä. He tutkivat sen bisnesmallia ja ajattelivat pystyvänsä toteuttamaan teknisesti paremman alustan hyödyntämällä Unityn työkalua ja ekosysteemiä.

Zhang ja Unityn Kiinan-toimistolla työskennelleet Chris Zhu ja Hao Min päättivät perustaa uuden startupin.

Kansainvälisesti pääomasijoitusala on ollut tänä vuonna epävarmoissa tunnelmissa. Kasvuyritysten rahoitushanat ovat hiipuneet.

Nyt moni suuri rahasto on lisäksi kärsinyt kryptopörssi FTX:n romahduksessa ja siitä levinneessä laajemmassa virtuaalivaluutta-alan kriisissä. Myös Temasek oli FTX:n sijoittaja.

Yahahan rahoitusta kerätessä kireä taloustilanne vaikeutti neuvotteluita aiempaan verrattuna.

Lue lisää: Kryptopörssi FTX romahti, asiantuntijan mukaan kupla on nyt puhjennut

Lue lisää: Kryptomarkkinat syöksyvät, ja erikoisessa sekoilussa on elokuvan ainekset

”Meillä oli hyvä rahoituskierros, mutta viime kertaan verrattuna oli vaikeampaa. Piti vakuuttaa sijoittajia enemmän.”

Miten yhtiö, jolla ei ole vielä liikevaihtoa, todistaa sijoittajille arvonsa?

Zhangin mukaan sijoittajat haastattelivat kymmeniä sisällöntuottajia, jotka ovat käyttäneet Yahahan alustaa. Palaute oli niin hyvää, että isot teknologiarahastot uskoivat.

Temasek on ollut myös Robloxin sijoittaja. Zhangin mukaan Temasek pääsi kuitenkin Robloxin kasvutarinaan sijoittajana mukaan liian myöhäisessä kasvuvaiheessa, eli liian lähellä pörssilistautumista kun osakkeiden arvo oli jo noussut korkeaksi.

”Siksi he ovat etsineet seuraavaa Robloxia ja pitäneet silmällä alaa.”

Nyt rahasto iski kiinni Yahahaan aikaisemmin.