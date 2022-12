Amazon on eilisen uutinen

Kun muut vaatealan jätit sentään yrittävät tehdä yritysvastuun osalta jotain, Shein toimii omien sääntöjen mukaan, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Elina Seppälä.

Xu Yangtian, englanninkieliseltä nimeltään Chris Xu, on kiinalainen hakukoneoptimoija, joka perusti vuonna 2008 vaatteiden tukkukauppaan keskittyneen yrityksen Kiinaan. Xu tajusi varhain, että maailmalla on kysyntää Kiinassa tehdyille tuotteille. Halvat hinnat ja nopea toimitusketju ovat juuri sitä, mitä länsimaiset kuluttajat haluavat.

Vuonna 2014 yritys osti kiinalaisen vaatteiden vähittäiskaupan Romwen ja vaihtoi pian nimensä Sheiniksi. Epävirallisten tietojen mukaan Sheinin liikevaihto oli vuonna 2019 jo noin neljä miljardia euroa. Vuonna 2021 sen liikevaihto oli jo noin 15 miljardia euroa. Kahdessa vuodessa 275 prosentin kasvu. Keväällä 2022 yhtiön arvoksi arvioitiin noin sata miljardia euroa, joka on käytännössä sama kuin Zaran ja H&M:n yhteenlaskettu arvo.

Chris Xu oli rakentanut kaikessa hiljaisuudessa täysin uuden tavan suunnitella, valmistaa ja myydä vaatteita, eivätkä tätä ymmärtäneet edes kilpailijat. Länsimaisille tyypilliseen tapaan isot vaateketjut väheksyivät kiinalaista toimijaa, vaikka samojen ketjujen johtajien lapset käyttivät jo Sheinin tuotteita.

Xu loi täysin integroidun toimitusketjun, jossa jokainen osa on yhteydessä toisiinsa. Shein on alusta, joka yhdistää vaatteiden valmistamiseen tarvittavat toimijat tehokkaasti samaan ekosysteemiin.

Perinteiset pikamuotiketjut julkaisevat vuodessa noin 25 000–35 000 uutta tuotetta, kun Shein julkaisee noin 1,3 miljoonaa. Kun länsimaisilla toimijoilla on isot suunnitteluosastot, Sheinilla tämä on ulkoistettu. Zaran omistavan Inditexin kaltaiselle yhtiölle uuden tuotteen saaminen myyntiin kestää noin kuukauden, mutta Shein tekee tämän parhaimmillaan kymmenessä päivässä.

Tuotteiden suunnittelu perustuu tekoälyn ja algoritmien yhteistyöhön, jossa helposti saavutettavien teinien nettikäyttäytyminen on jokahetkistä ruokaa. Ilmaiseksi lähetetyt vaatteet ja niiden sovittaminen ovat muodostuneet omaksi ilmiöksi, jota seuraavat miljoonat ja miljoonat käyttäjät. Siis sitä, kun nuori saa muovisen paketin postissa, avaa sen ja sovittaa vaatteita päälleen.

” Shein ei aio jäädä pelkäksi vaatteiden myyjäksi.

Näiden sosiaalisen median päivitysten ja tykkäysten kautta algoritmit syöttävät ennusteita ja ehdotuksia suoraan alihankkijoille, jotka valmistavat vaatteista 100–200 kappaleen eriä. Pilottierät laitetaan mahdollisimman nopeasti myyntiin nettisivuille, ja suosion perusteella päätetään, mitä tuotteita valmistetaan enemmän. Noin 6 000 alihankkijan verkostolla tuotteiden valmistaminen on nopeaa, jolloin varaston hallinta tehostuu ennennäkemättömällä tavalla.

Mitä enemmän ihmiset tykkäävät, kommentoivat ja hakevat tietynlaisia vaatteita, sitä enemmän alihankkijat tekevät niitä. Ja nämä vaatteet ovat aina tietyn alueen tyylin mukaisia. Juuri näille käyttäjille optimoituja. Jo pelkästään Sheinin Instagram-tilillä on vajaat 25 miljoonaa seuraajaa, joten raaka-ainetta riittää.

Sheinin markkinointistrategia keskittyy sosiaalisen median influenssereihin, maksettuun sosiaalisen median mainontaan, erilaisiin kampanjoihin ja vahvaan algoritmien hyödyntämiseen. Tiktok on yksi Sheinin isoimmista kanavista, joissa nuoret naiset esittelevät ostoksiaan. Mitä enemmän ihmiset tykkäävät, kommentoivat ja ostavat, sitä enemmän he saavat alennuskoodeja, ilmaisia tuotteita ja uusia testieriä.

Eikä siinä vielä kaikki. Shein on tajunnut hyödyntää kansainvälisiä kauppasopimuksia nerokkaalla tavalla. Kun vaatteet ovat erittäin halpoja ja kokonaisostokset jäävät summaltaan alhaiseksi, ei niistä yleensä tarvitse maksaa maahantuontimaksuja. Shein ei myöskään joudu maksamaan Kiinassa vienneistä veroa, koska se myy tuotteita suoraan kuluttajille. Kun muut vaatealan jätit yrittävät sentään tehdä yritysvastuun osalta jotain, Shein toimii kiinalaisittain omien sääntöjen mukaan. Työviikot ovat seitsemänpäiväisiä ja tunteja kertyy viikossa jopa 75.

Sheinistä tuli keväällä kaikista suosituin ostospaikka-sovellus Yhdysvalloissa. Se syrjäytti Amazonin suosituimpana sovelluksena tämän omassa kotimaassa. Toisin kuin Amazon, jonka alusta rakentuu partneriverkostoille, Shein omistaa koko tuotantoketjun ja täten myös datan. Eikä Shein meinaa jäädä pelkäksi vaatteiden myyjäksi. Palvelusta voi jo nyt ostaa muitakin kodintuotteita halpaan hintaan.

Välillä kuulee keskusteltavan siitä, miten kahvi ei pääsisi nykyään markkinoille, koska se aiheuttaa riippuvuutta. Sheinin kaltainen tehokoneisto luo samanalaista tuhoa, vaikka mekanismi on eri ja kohderyhmä vielä heikompi. Shein perustaa bisnemallinsa teinien itsetunnon teennäiselle kohottamiselle. Kun keskimääräinen tuotteen hinta pyörii alle kymmenessä eurossa, on se helposti saavutettavissa isolle joukolle nuoria. Puhumattakaan ympäristövaikutuksesta. Muotiala on pelkästään jo päästöjen osalta isompi tuottaja kuin ilmailu ja laivakuljetus yhteensä.

Globalisaatio ei todellakaan ole kuollut. Se vain tapahtuu siellä, missä meidän päättäjämme eivät ole. Tavalla, jota me aikuiset emme havaitse, ja tyylillä, jolla on mahdollisesti isot vaikutukset niin nuoriin kuin maapallolle.

Olisiko aika avata silmät?