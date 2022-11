Suomen startup-kentän nuoriso väittää olevansa erilaista kuin edeltäjänsä. Muuttavansa maailmaa, ja aikovansa ratkaista globaaleita ongelmia yrityksien avulla.

Hienoa. Mutta mitä se tarkoittaa?

Opiskelijoiden oma pääomasijoitusrahasto Wave Ventures on juuri kerännyt kahden miljoonan euron uuden rahaston, ja tehnyt sijoituksen neljään aivan alkuvaiheen yritykseen.

”Olemme erityisen innoissamme tiimeistä, jotka ratkaisevat sukupolvellemme tärkeitä ongelmia, kuten ilmastonmuutos, energiakriisi ja sosiaalisen median ongelmat”, sanoo Waven toimitusjohtaja Erik Kymäläinen.

Fakta Waven 4 sijoitusta Aaltoes-opiskelijajärjestön entinen puheenjohtaja Mona Ismail. 1. Mona Ismail: Some Frogs Ismail on opiskelijoiden yrittäjyysjärjestön Aaltoes:n entinen puheenjohtaja. Hänen uusi yrityksensä rakentaa eri sosiaalisia medioita yhteen kokoavaa alustaa. 2. Antti Hämmäinen, Harri Iisakka, Petrus Holm: Synergi Nuori Aalto-yliopistosta tuleva tiimi kehittää kotitalouksien sähkön käytöstä älykkäämpää ja joustavampaa. Tavoitteena on kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuutta sähköntuotannossa. 3. Kasimir Hellman: Onne Rakentaa virtuaalikeittiöiden alustaa aloitteleville ravintolayrittäjille. Tavoitteena on mahdollistaa uusien paikallisten ruokakonseptien kokeilu ilman perinteisiä ravintolatoimintaan liittyviä riskejä. 4. Roni Lahti & Elias Örmä: Formup Uudistavat kiinteistöalaa alustalla, joka automatisoi kiinteistönhallintaan liittyviä paperitöitä.

Erik Kymäläinen vastaa videopuheluun San Franciscosta hotellin aulasta, missä kello on jo yli kymmenen illalla. Hän on opintomatkalla Piilaaksossa.

Kun opiskelijoiden Aaltoes-yrittäjyysjärjestö syntyi, sen taustalla oli nimenomaan opiskelijoiden opintomatka Piilaaksoon vuonna 2008. Tarkoitus oli tutustua siihen, miten kuuluisa teknologiayliopisto MIT tukee opiskelijoiden yrittäjyyttä.

Seuraavan vuoden alussa matkalle osallistunut Kristo Ovaska kumppaneineen perustivat Aaltoes-järjestön (Aalto Entrepreneurship Society), joka otti pian haltuunsa myös Slush-tapahtuman pyörittämisen – ja loppu on historiaa.

Ovaska itse perusti sen jälkeen Smartly.io-ohjelmistoyhtiön, joka on yksi viime vuosien menestystarinoista.

Vuoden 2009 jälkeen maailma on kuitenkin muuttunut paljon, Suomen kasvuyrityskenttä kasvanut ja Piilaakson hehku vähentynyt. Vieläkö maailmaa pitää muuttaa Yhdysvalloista käsin ja hakea sieltä oppeja?

Kymäläisen havaintojen mukaan kyllä. Vaikka Eurooppa on ottanut Yhdysvaltoja kiinni, ajattelumalleissa on silti ero. Asiat lähdetään tekemään heti suuremmin ja nopeammin.

”Kaikki on täällä niin intohimoista. Tekemisen tahti on erilainen. Kaupunki on samalla absurdi, kun kodittomien tilanne täällä on räjähtänyt”, Kymäläinen sanoo.

Kolmessatoista vuodessa myös opiskelijoiden asenteet yrittäjyyttä kohtaan Suomessa ovat muuttuneet. Aalto-yliopiston viimeisimmän kyselyn mukaan 83 prosenttia opiskelijoista voisi ajatella perustavansa yrityksen.

”Suurin motivaatio siihen on muuttaa maailmaa. Startupit ovat siihen yksi innostavimmista keinoista”, Kymäläinen huomauttaa.

Kyse on yleisemmin sukupolven arvoista, hän arvioi. Millenniaalien jälkeen 1997–2012 syntyneet eli z-sukupolvi on yleisesti kiinnostunut työelämässä merkityksellisyydestä.

Fiksuimmilla opiskelijoilla on silti aina muita vaihtoehtoja. Yrittäjyys on rankkaa ja siinä on suuret riskit.

”Meidän pitää pelastaa Pohjoismaiden kyvykkäimmät nuoret konsultoinnilta ja pankeilta. Tällä hetkellä fiksuille nuorille nämä ovat yleisiä helppoja vaihtoehtoja yrittämisen sijaan”, Kymäläinen sanoo.

Suomessa Slush ja Aaltoes ovat toimineet nuorten hautomoina yrittäjyyteen. Slushin entisistä toimitusjohtajista esimerkiksi Miki Kuusi, Riku Mäkelä ja Marianne Vikkula ovat Woltin johtotehtävissä. Andreas Saari liittyi äskettäin perustajaksi uuteen ilmastoalan startupiin.

Myös Wave Venturesilla on ollut osaltaan samanlainen vaikutus. Moni näiden opiskelijajärjestöjen entisistä vastuuhenkilöistä on myöhemmin perustanut oman yrityksen. Waven vetäjistä osa on päätynyt jo pääomasijoittajiksi.

Tunnetuin Wave-rahastossa uransa aloittanut on Maki.vc -pääomasijoitusyhtiön osakas Pauliina Martikainen. Anton Backman on puolestaan päätynyt pelialan sijoitusrahasto Play Venturesille.

Wave:sta lähteneistä 17 on päätynyt Kymäläisen laskujen mukaan perustamaan startup-yrityksen tai työskentelee uusissa yrityksissä muissa avainrooleissa.

Kahden miljoonan euron rahasto on tietysti aivan lilliputtisarjaa. Silti kyse on Euroopan suurimmasta opiskelijoiden keräämästä rahastosta.

”Esimerkiksi täällä Yhdysvalloissa yleensä reaktio on se, että eihän kahdella miljoonalla voi olla mikään pääomasijoittaja. Mutta me voimme saada sillä aikaan paljon. Suomessa nuorelle tiimille se on paljon”, Kymäläinen sanoo.

Rahaston yksittäiset sijoitukset ovat siis noin 25 000–50 000 euroa. Kymäläisen mukaan se voi riittää nuorelle yrittäjälle ensimmäisen harppauksen ottamiseen yrittäjyyteen. Sen avulla nuori voi kokeilla ja kehittää ideaa ennen muun rahoituksen hakemista.

Kahden miljoonan euron pitäisi näin riittää yhteensä noin 25 sijoituksen tekemiseen parin vuoden aikana.

Raha tulee monelta Suomessa tunnetulta yritysjohtajalta, jotka haluavat tukea nuorten toimintaa. Sijoittajina ovat esimerkiksi Risto Siilasmaa, Herlinien ja Ehnroothien perheet sekä Supercellin, Woltin, Smartlyn, Aivenin, Ouran ja monen muun menestyneen kasvuyrityksen perustajat.

Vuonna 2017 perustetulle Wavelle rahasto on vasta sen toinen. Ensimmäinen rahasto oli 1,5 miljoonaa euroa ja teki 28 sijoitusta.