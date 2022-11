Torstaina puheenvuoronsa pitävät muun muassa pääministeri Sanna Marin, Twitterin perustajiin lukeutuva Ev Williams ja Onlyfansin toimitusjohtaja Amrapali Gan.

Kasvuyritystapahtuma Slush täyttää Helsingin Messukeskuksen torstaina ja perjantaina. Loppuunmyytyyn tapahtumaan on tulossa tänä vuonna noin 12 000 kävijää. Slushin perusta on tuoda kansainväliset sijoittajat Suomeen ja helpottaa yrityksille rahoituksen saamista.

Vuoden 2020 Slush jouduttiin perumaan kokonaan, ja 2021 tapahtumaan tiimi valmistautui epävarmoissa tunnelmissa jatkuvasti muuttuvan koronapandemian tuomien rajoitusten keskellä.

Poimintoja torstain ohjelmasta

10.13 Doug Leone (Sequioa): Lessons From a Lifetime in Venture

11.19 Sanna Marin: Europe, Governments, Entrepreneurs: Where Should We Start

12.05 Nikolay Storonsky (Revolut): Revolut’s Road to Global Expansion

14:29 Sebastian Siemiatkowski (Klarna): Bouncing Back: Klarnas’s Path to Stronger Growth

14:56: Ev Williams (Twitter): Building a Future We Wish Existed

15:43: Amrapali Gan (Onlyfans): Running an Edgy Business

Poimintoja perjantain ohjelmasta

10.02 Jay Kreps (Confluent): From Open Source to Global Business

11:28 Markus Villig (Bolt): Building Global Category Leaders Out of Europe

15:52 Stani Kulechov (Aave): Pioneering Decentralized Socal Media

16:19 Emmet Shear (Twitch): Creators or Viewers First? Twitch’s Way to Scale the Creator Economy