Yksi osakerahasto, Fourton Hannibal, erottuu selvästi joukosta vaikeassa markkinatilanteessa. Se on onnistunut olemalla rohkeasti erilainen, kun muut tarjoavat samaa mössöä.

Vuosi 2022 on kohdellut kovalla kädellä osakerahastoja.

Kun katsoo rahastojen tuottolistoja, vain harva rahasto on onnistunut tekemään eroa kilpaileviin rahastoihin vaikeassa markkinatilanteessa.

Selvimmin rahastojen joukosta hyppää esiin vähän tunnettu Fourton Hannibal -rahasto, joka sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille.

Rahasto oli lokakuun lopussa tehnyt edelliseltä 12 kuukaudelta 0,1 prosenttia voittoa. Se on tietysti vähän, mutta erittäin paljon siihen nähden, että kaikki muut Eurooppa-rahastot olivat pakkasella, monet 20–40 prosenttia tai enemmänkin.

Hannibalin tuotto päihittää kilpailijat myös kolmen, viiden ja kymmenen vuoden tuottoja vertaillessa.

Fourton Hannibalin strategia on poikkeava, sillä se on vienyt arvosijoittamisen äärimmäisyyksiin. Rahasto sijoittaa vain yhtiöihin, joiden arvo on murjottu pörssissä surkeisiin lukemiin ja sitten laskenut vielä lisää. Näiden – ja vain näiden – halpojen osakkeiden joukosta rahasto yrittää poimia sellaisia, jotka ongelmistaan huolimatta ovat pörssiarvoaan arvokkaampia.

”Ei kompromisseja”, kertoo Fourton Hannibalin salkunhoitaja Petter Langenskiöld puhelimessa.

Hannibalille menestystä ovat viime aikoina tuoneet muun muassa sijoitukset brittiläisiin yhtiöihin, jotka kokivat kovia viime vuosina, mutta ovat tänä vuonna menestyneet eurooppalaisessa vertailussa hyvin. Rahasto on myös ostanut roimasti Saksan teollisuusosakkeita, joiden hinnat ovat painuneet pohjalukemiin energiakriisin takia.

” Opetus on, että saavuttaakseen ylituottoa rahastolla pitää olla selvä strategia.

Yksittäisistä yhtiöistä Hannibalin salkussa ovat tänä vuonna olleet isoilla painoarvoilla muun muassa Belgian posti Bpost, hollantilainen polttoaine- ja kemikaaliterminaaliyhtiö Vopak ja italialainen teleoperaattori Telecom Italia.

Ne ovat persoonallisia valintoja verrattuna tyypillisiin Eurooppa-rahastoihin, joiden salkuissa kärkisijoilla ovat usein sellaiset nimet kuin Nestle, Novo Nordisk, Unilever ja SAP.

Edukseen erottuvia suomalaisia rahastoja saa Fourton Hannibalin lisäksi etsiä täikammalla. Toki tuotoissa on eroja, mutta pääsääntöisesti rahastojen arvot noudattelevat markkinan yleistä kehitystä.

Suurin osa suomalaisten pankkien ja sijoitusyhtiöiden osakerahastoista tarjoaa kädenlämpöistä salkkua, jonka sisältö on tasapaksu ja varovainen sekoitus samoista tutuista osakkeista.

Pankit ja rahastoyhtiöt tarjoavat mielellään asiakkaille aktiivisia osakerahastoja, joissa salkunhoitaja poimii rahastoon parhaana pitämänsä osakkeet, mutta missä on lisäarvo?

Aktiivisesta rahastosta ei kannata maksaa vuosittain noin 1,5–1,8 prosentin hallinnointipalkkioita, jos sen sisältö on samaa mössöä kuin muillakin. Silloin sijoittajan on järkevämpää valita passiivinen rahasto noin 0,5 prosentin kuluilla. Akateeminen tutkimus on osoittanut, että aktiiviset rahastot pystyvät vain harvoin parempiin tuottoihin kuin passiiviset rahastot.

Passiiviset rahastot ovat riittävä väline suurimmalle osalle sijoittajista, mutta markkinoilla on tilaa myös aktiivisille rahastoille. Niiden soisi vain olevan nykyistä aktiivisempia.

Luonnollinen selitys rahastoyhtiöiden ja salkunhoitajien laumasieluisuuteen on epäonnistumisen pelko. Pahasti keskimääräisen tuoton alapuolelle jääminen on kiusallista ja aiheuttaa vaikeita tilanteita asiakkaiden kanssa. Pahimmillaan se voi johtaa salkunhoitajan uran tyssäämiseen.

Ylituottojen tekeminen voi tuoda lisää bonuksia ja mainettakin, mutta hyödyt eivät ole riskeihin nähden sen arvoisia.

Kun katsoo Fourton Hannibalin menestystä, opetus ei ole se, että Hannibalin strategia on ylivertaisen hyvä ja rahasto tulee menestymään jatkossakin kilpailijoita paremmin. Toki sekin on mahdollista.

Todellinen opetus on, että saavuttaakseen ylituottoa rahastolla pitää olla selvä strategia. Vaikka sitten näkemys menisi vikaan 50 prosentilla kerroista.