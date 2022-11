Maailman suurin sijoittajien kokoontuminen oli Slushilta onnistuminen ydintehtävässään. Kaikkien aikojen paras Slush, arvioivat HS:n toimittajat Elina Lappalainen ja Juha-Pekka Raeste.

”Niin paljon energiaa! Ei meillä Yhdysvalloissa ole tällaista tapahtumaa. Startupien laatu on hämmästyttävä, ja tänne on tullut poikkeuksellisen paljon sijoittajia”, ihastelee yhdysvaltalaiseen Pear VC -pääomasijoitusrahaston perustaja Mar Hershenson.

Kasvuyritystapahtuma Slush täytti torstaina ja perjantaina Helsingin Messukeskuksen, ja houkutteli paikalle 2 600 sijoittajaa ja 4 600 startup-yritystä. Kaikkiaan kävijöitä oli 12 000.

”Tämä tekee meistä laajimman riskipääomasijoittajien kokoontumisen, mitä koskaan on maan päällä järjestetty”, Slushin toimitusjohtaja Eerika Savolainen arvioi avajaispuheessaan.

Pear VC on yksi yhdysvaltalaisista rahastoista, joka on paikalla ensimmäistä kertaa etsimässä sijoituskohteita. Hershensonin mukaan hänellä ja mukana olleella rahaston osakkaalla Pepe Algellilla on ollut kalenteri täynnä tapaamisia startupien kanssa.

Hershenson oli yksi ruoankuljetusyhtiö Doordashin alkuvaiheen sijoittajista. Doordash julkisti ostavansa suomalaisen Woltin marraskuussa 2021 ja kauppa toteutui tänä kesänä.

Yhdysvaltalaisen Pear VC -pääomasijoitusrahaston sijoittajat Mar Hershenson ja Pepe Agell etsivät Suomesta ja muualta Euroopasta uusia sijoituskohteita.

Yksi iso puheenaihe Slushissa on kuitenkin epävarma taloustilanne ja sen vaikutus kasvuyrityssijoituksiin. Erityisesti myöhemmän vaiheen isoja rahoituskierroksia on nyt vähemmän, ja sijoittajat ovat varovaisempia.

”Alkuvaiheen sijoituksissa ei ole niin suurta muutosta. Voi yhä kerätä ensimmäiset 1–3 miljoonaa euroa kuten ennen, mutta sen vain pitää riittää pidemmälle. Saadakseen seuraavan sijoituksen pitää olla parempi”, Hershenson sanoo

Slushissa yli vuosikymmenen ajan käyneet toimittajat Juha-Pekka Raeste ja Elina Lappalainen kertovat arvionsa tapahtumasta.

Yleiskuva Slush-tapahtumasta torstailta.

Juha-Pekka Raeste:

Plussat

Neljännentoista kerran järjestetty Slush oli yksi parhaista Slusheista koskaan, jollei peräti paras.

Vierasmäärän rajoittaminen nyt kahteentoistatuhanteen on oikea ratkaisu. Väkeä oli loppuunmyydyssä tilaisuudessa riittävästi, mutta tungosta ei syntynyt.

Erityiskehun ansaitsevat tapahtuman yli 1 500 vapaaehtoista. Jos joku heidän perusteella muodostaa kuvan suomalaisten palvelualttiudesta ja ystävällisyydestä, koko Suomi hyötyy. Erinomainen porukka loistavalla asenteella.

” Takavuosien joskus myötähäpeääkin aiheuttavia ylilyöntejä ei näkynyt.

Slushin visuaalinen ilme oli tänä vuonna parempi kuin koskaan.

Slushia sen alkuajoista lähtien rakentanut Sun Effects oli loihtinut Messukeskuksen ilmapiirin pehmeillä oransseilla sävyillä ja monipuolisilla laservaloilla samaan aikaan tapahtuman teemaa – auringonnousua – kunnioittavaksi säilyttäen samanaikaisesti vanhan Slushin mustanpuhuvan tyylin.

Savukoneiden käyttö oli tänä vuonna minimissä, eikä takavuosien joskus myötähäpeääkin aiheuttavia ylilyöntejä näkynyt.

Messuosastojen tekijätkin olivat panostaneet tapahtumaan kiitettävästi. Parhaiten yleisöä näyttivät keräävän kuitenkin ne osastot, jotka jakoivat ilmaisia herkkuja. Ehkä pisimmälle tässä meni työvoimayhtiö Deel, joka oli muuttanut osastonsa kuin ilmaiseksi irtokarkkien keräilymyymäläksi.

Muutenkin Slushin konsepti tuntui entisestään kirkastuneen.

Sijoittajat kohtasivat kasvuyrittäjiä yli kahdessasadassa neuvottelupöydässä aamusta iltaan, menestyneet konkarit jakoivat neuvojaan ja satunnaiset keskustelut ohikulkijoiden kanssa olivat antoisia.

Slush oli tänäkin vuonna hyvä innostuksen ja inspiraation ylläpitäjä ja herättäjä.

Slush-tiimi hoiti oman osansa eleettömästi itseään esille nostamatta. Suomalainen hyve sekin.

Miinukset

Epäkohtia joutui tänä vuonna suorastaan etsimään.

Suuria Elon Muskin kaltaisia tähtipuhujia ei tänä vuonna lavoilla esiintynyt, mutta kohderyhmää erilaiset menestyneiden konkareiden esiintymiset saattoivat ilahduttaa.

Slushissa usein käytetty haastattelijan ja puhujan kohtaaminen on usein konseptina tylsä. Hyvin valmisteltu tiukka puhe toimii usein paremmin

Slushista oli tänä vuonna poistettu vip-tilat, joskin sijoittajien ja yrittäjien kohtauspaikalla suursijoittajille oli varattu ylätasanteelle omia osastoja.

” Vip-tilojen puute voi lisätä eriytymistä.

Hankkeen hyvänä puolena on, että se luo illuusion entistä tasavertaisemmasta Slushista, jossa kaikki ovat veljiä keskenään.

Huonona puolena oli se, että tänä vuonna moni iso kiho tuntui käyvän Slushissa vain pistäytymässä. Tapaamiset oli sovittu Savoyn kabinetteihin tai muihin herrasväelle mieluisiin tiloihin. Niin on toki tehty ennenkin, mutta vip-tilojen puute voi lisätä tätä eriytymistä, vaikka tavoite on varmaan ollut päinvastainen.

Kaksipäiväinen Slush toimii paremmin keskiviikkona ja torstaina. Perjantaina väki lähtee jo viikonlopun viettoon, ja tunnelma laimenee. Ensi vuoden päivät on jo lyöty lukkoon, mutta toivottavasti vuonna 2024 Slush alkaa jo keskiviikkona.

Elina Lappalainen:

Plussat

Viime vuonna koronapandemian varjossa Slushin onnistumisen rima oli se, että tapahtuma ylipäätään järjestetään. Nyt rima oli korkeammalla, ja Slush lunasti lupaukset.

Paisumisen vuosien jälkeen keskittyminen ydinkohderyhmään selvästi kannattaa, tapahtuma on osallistujilleen hyödyllisempi ja hallittavan kokoinen.

”Mukana on ollut parempi sijoittajajoukko kuin koskaan. Se että tänne saatiin Sequioan kaltaisia maailman suurimpia rahastoja, siinä on menty eteenpäin”, arvioi myös Slushissa joka vuosi alusta asti ollut F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

” Energia ja usko tulevaisuuteen ovat tervetullut piristysruiske.

Seuraavaksi tärkeää on se, miten Slushissa järjestetyt tapaamisen johtavat jatkoneuvotteluihin ja mahdollisiin rahoituskierroksiin. Parhaassa tapauksessa se tuo myös Suomeen pääomaa kasvuun.

”Energianlatausviikko”, kuvasi eräs kävijä tapahtumaa. Ikävien talousuutisten keskellä Slushin energia ja usko tulevaisuuteen ovat tervetullut piristysruiske.

Slushista on tullut Suomessa ehkä jo liian itsestään selvyys, tapahtuma jonka erityisyyttä ja arvoa ei aina ymmärretä kuplan sisältä.

Ensimmäistä kertaa tulevat ulkomaalaiset kuitenkin ihastelevat tapahtuman komeita lavoja ja laadukkaita järjestelyitä. Myös Slushin puhujakattaus kerää kehuja: paikalla oli jopa Yhdysvaltojen mittapuulla paljon maailman kovimpien sijoitusyhtiöiden ja teknologiayhtiöiden isoja nimiä.

Miinukset

Vaikka Slushin osallistujia kärttää nimeämään jotain kritiikkiä, sellaista ei tällä kertaa tunnu löytyvän.

Ongelma on ehkä ohjelman ja tekemisen runsaus. Kaksi päivää hujahtavat hetkessä, eikä ole ennättänyt kuin raapaista pintaa.

Lisäksi Slushin lukuisat eri toimialoihin keskittyvät sivutapahtumat menevät päätapahtumaan osallistuvalta ohi.

Siinä missä 2021 Slushissa näkyi vahva painotus ilmastoteknologiaan ja kaikki puhuivat erilaisista ympäristöteknologian ratkaisuista, nyt vastaavaa ei näkynyt. Kyse on kuitenkin aiheesta, jonka pitäisi olla jatkossakin näkyvämmin esillä.