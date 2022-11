Britannia on päälaellaan. Jos tilaa yhtä, saa toista.

Maassa on oikeistolainen konservatiivihallitus ja upporikas pääministeri, mutta verotus sen kun kiristyy. Tämä ärsyttää konservatiivien oikeistosiipeä.

Tilanteessa on myös komiikkaa.

Silloin kun Britannialla oli vielä vaaleilla valittu työväenpuoluelainen pääministeri Tony Blair (1997–2007), oli eniten ansaitsevien tuloveroaste vain 40 prosenttia. Konservatiivipääministeri Rishi Sunak sen sijaan – kuten myös hänen lähimmät edeltäjänsä – verottaa hyvätuloisimpia 45 prosentin mukaan.

Britannian konservatiivipuolue on pettänyt omat ydinarvonsa: vakaan taloudenpidon sekä matalan verotuksen.

Ihmisen omaa vastuuta itsestään saarnaava puolue pumppaa nyt miljardeja kriisiajan sosiaalitukiin.

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion kasvattina asiantilaa ei tietenkään osaa pitää paheksuttavana. Kuten tiedämme, hyvin matalan veroasteen hyvinvointivaltiota ei ole olemassa sen enempää kuin ilmaista lounastakaan.

Johdonmukaisuuden ystävää tilanne kuitenkin huvittaa. Brittiläinen oikeistolainen unelma on muuttunut – konservatiivien omasta näkökulmasta – vasemmistolaiseksi painajaiseksi.

Britanniassa on ollut konservatiivipääministeri vuoden 2010 keväästä asti. Äänestäjille on luvattu matalia veroja ja vaurautta. Britannian EU-eron eli brexitin piti kiihdyttää kasvua ja vähentää byrokratiaa.

Todellisuus on toista: Talous on taantumassa. Elintaso rapistuu kovaa vauhtia. Valtiontalouden tilaa valvovan, riippumattoman Office for Budget Responsibility -elimen mukaan kahdeksan viime vuoden talouskasvu on tuhottu.

Britannian inflaatio on kovinta noin 40 vuoteen. Julkisen velan hoitokulut ovat lähellä historian kovimpia.

Tietysti osasyytä ongelmiin löytyy Venäjän hyökkäyssodasta, energiakriisistä sekä pandemian perinnöstä.

Selittely ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että konservatiivihallitus tarjoilee äänestäjilleen nyt eri ateriaa kuin mitä alkuperäisessä menussa luki.

Samaan aikaan työväenpuolue nautiskelee oppositiossa imaginaarista paukkumaissia. Labourista veikataan nyt lähes varmaa seuraavien parlamenttivaalien voittajaa.

Oppositiolla ei ole kuitenkaan tarvetta kiirehtiä vaaleja, arvioi äskettäin London School of Economicsin brittipolitiikan tuntija professori Tony Travers.

Poliittiseen retoriikkaan kuuluu toki se, että oppositio vaatii ennenaikaisia vaaleja kovaan ääneen. Työväenpuolueelle sopii kuitenkin oikein hyvin se, että konservatiivit saavat varmasti tarpeeksi aikaa kaivaa omaa kuoppaansa.

” Entistä useampi katsoo, että EU:sta eroaminen olikin väärä päätös.

Entäs se brexit?

Britannian EU-erosta puhuminen ei ole kuulunut politiikan arkipäivään. Konservatiivit ovat olleet hiljaa, sillä brexit-bonuksia ei olekaan ollut esitellä.

Työväenpuoluekaan ei ole pitänyt brexitistä meteliä. Labourille tärkeintä on päästä takaisin valtaan. Siksi äänestäjiä ei uskalleta ärsyttää ennen ensi vaaleja.

Tänä syksynä napina brexitiä vastaan on kuitenkin alkanut voimistua. Entistä useampi katsoo, että EU:sta eroaminen olikin väärä päätös.

The Sunday Times -lehti uutisoi viime viikolla, että Sunakin hallitus pohtisi mahdollisesti EU-suhteiden syventämistä. Tavoitteena voisi olla Sveitsin malli. Sunak itse tosin torppasi uutisen pari päivää myöhemmin.

Spekulaatioilla on itseisarvonsa. Ne ovat selvä merkki siitä, että brexit on kaikkea muuta kuin käsitelty.

Britanniaa kiinnostaa EU-suhteiden kohentaminen, vaikka sitten epätäydellisin keinoin. Isojen lähimarkkinoiden hylkääminen brexit-ideologian takia on osoittautunut taloudelliseksi vikatikiksi.

Kuluvana syksynä konservatiiviseen brittilehdistöönkin on alkanut yllättäen ilmestyä EU-eron kyseenalaistavia kirjoituksia.

Itseruoskinnan aloitti brexit-henkinen The Daily Telegraph -lehti lokakuussa. Viime viikolla vaikutusvaltainen konkaritoimittaja Andrew Neil kirjoitti niin ikään brexit-henkisessä The Daily Mail -lehdessä pitkän vuodatuksen siitä, kuinka brexitin hyötyjä on turha odottaa.

Telegraph-lehden lukijoilla on samat arvot kuin Mailinkin lukijoilla mutta keskimäärin parempi koulutus ja enemmän rahaa.

Jos pettymys nykytilaan syvenee, brexitistä voi tulla uusi syntipukki. Ennen brexitiä syntipukki oli EU.