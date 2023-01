Wide ContentPlaceholder

Kestävän liiketoiminnan esteet

On helppo puhua kauniisti yrityksen vastuullisuudesta, mutta sen toteuttaminen on vaikeampaa. The Economist esittelee viisi haastetta, jotka haittaavat kestävää liiketoimintaa. Yksi tyypillisistä esteistä on näköalaton keskijohto.

