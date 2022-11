Rakennusliike Lapti markkinoi isoja alennuksia uusien asuntojen ostajille. Usein rakennusyhtiöt välttävät suoria alennuksia ja tukeutuvat mieluummin muihin etuihin.

Rakennusliike Lapti markkinoi tällä viikolla uusia asuntoja roimilla alennuksilla. Asunnonostajien Black Week -kampanjassa on myynnissä asuntoja alennuksilla, jotka pääosin vaihtelevat 7 000 eurosta 26 000 euroon.

Yhdessä Oulun kohteessa on myynnissä valmis 122 neliön koti peräti 68 396 euron alennuksella. Ylimmän 12. kerroksen asunnon velaton hinta on alennuksen jälkeen 529 604 euroa.

Rakennusliike Laptin toimitusjohtaja Timo Pekkarinen sanoo, että kyseisen kohteen valmistumisesta on jo yli vuosi aikaa.

”Tuollainen asunto myydään vaan pois, että myyjät saavat käyttää aikansa muihin kohteisiin. Ei siitä varmasti mitään katetta jää enää”, Pekkarinen sanoo.

Pekkarisen mukaan Lapti on myynyt asuntoja Black Week -alennuksilla jo monena vuotena peräkkäin.

”Se on osa valmisvaraston hallintaa”, Pekkarinen sanoo.

Laptin alennukset ovat uudiskohteiden kaupassa harvinaislaatuisia, sillä monet rakennusyhtiöt välttävät viimeiseen asti suorien alennusten antamista.

Tyypillinen tapa vauhdittaa nihkeästi käyvää kauppaa ovat vastike-edut, joita tälläkin hetkellä monet yhtiöt tarjoavat. Rakennusyhtiö voi tarjouksena maksaa asunnon ostajalle esimerkiksi kuuden ensimmäisen kuukauden vastikkeet.

Jos suoria alennuksia annetaan, ne annetaan mieluiten tiskin alta useita asuntoja kerralla ostaville sijoittajille.

Tänä syksynä asuntokauppa on hiljentynyt Suomessa äkillisesti. Erityisen voimakasta kauppojen väheneminen on ollut juuri uudiskohteissa.

”Tuntuma on, että valmisvarastot ovat kasvaneet markkinoilla tämän vuoden aikana. Ne ovat olleet pienet, mutta ne ovat kasvaneet ja kasvamassa”, Pekkarinen sanoo.

Pekkarinen sanoo, että Laptissa on tehty vielä ”kohtuullisen hyvin kauppaa” , mutta hiljentyminen on näkynyt tietyissä kohteissa.

Myymättömiä asuntoja Laptilla on Pekkarisen mukaan noin 30 kappaletta. Se vähän verrattuna noin 1 500 asunnon vuosittaiseen volyymiin.

Lapti on Pekkarisen mukaan kerrostalorakentamisessa Suomen kolmanneksi suurin grynderi ja taloudellisesti ”todella hyvässä kunnossa”.

Loppuvuodesta uusia kohteita on vielä valmistumassa. Yksi näistä on Helsingin Malmilla sijaitseva kohde, jonka kolme asuntoa on nyt kaupan noin 9 000–20 000 euron alennuksilla.