Kiinteistöalaa teknologian avulla uudistava Rive keräsi 23 miljoonan euron rahoituksen ja tavoittelee kasvua Espanjan asuntomarkkinoilla.

Vaikka asuntokaupoilla on hiljentynyt, myyjät eivät ole pakkoraossa, arvioi kiinteistöalan yhtiön Riven toimitusjohtaja Kalle Salmi.

Vaikka asuntokaupoilla on hiljentynyt, markkinoiden myllerrys voi olla myös mahdollisuus.

Niin uskoo kiinteistöalan kasvuyritys Riven toimitusjohtaja Kalle Salmi.

”Tällä hetkellä kysyntää meidän antamalle käteistarjoukselle asunnoista on aiempaa enemmän. Pystymme tässä tilanteessa tarjoamaan asunnon myyjille likviditeettiä”, Salmi perustelee.

Käytännössä se tarkoittaa nopeampaa kaupantekoa sellaiselle, jonka täytyy syystä tai toisesta saada asuntonsa kaupaksi nopeasti.

Suomessa ihmiset eivät hänen mukaansa ole silti pakkoraossa myydä.

”Suomessa edes finanssikriisin aikana ihmiset eivät juuri olleet pakkoraossa. Taloustilanteen heikentyessä kauppoja ei vain tehdä niin paljon.”

Aiemmin nimellä Kodit.io tunnettu yhtiö muutti brändinsä nimeksi Rive, kun se pyrkii kasvamaan erityisesti Espanjan markkinoilla.

Rive toimii asuntokaupassa kahdella eri mallilla. Se toimii myös perinteisempänä kiinteistönvälittäjänä ja välittää asiakkaiden asuntoja. Sen varsinainen ydin on kuitenkin suoraostomalli, jossa Rive ostaa asunnon, remontoi sen ja myy eteenpäin.

Molemmissa toiminnoissa liiketoiminnan ydin on sen tekoälyyn ja markkinadataan perustuva oma työkalu. Järjestelmä laskee tarvittavalle remontille kustannusarvion ja sen, mikä on asunnon realistinen myyntihinta tehdyn remontin jälkeen. Tämän perusteella yhtiö laskee hinnan, jonka Rive voisi asunnosta maksaa niin, että sille jää remontin jälkeen vielä voittoa.

”Vielä viime vuonna markkina oli asunnon myyjille hyvä, ja likviditeettiä oli markkinoilla paljon. Siksi ohjasimme asiakkaita välitystoimintamme piiriin, kun markkinoilta sai asunnolle nopeasti hyvän hinnan.”

Nyt painopiste on muuttunut, kun asuntojen myyminen on vaikeampaa ja myyntiajat ovat pidentyneet. Myös Rive on joutunut muuttamaan kriteereitä sille, millaisia asuntoja se Suomessa ostaa, ja hidastamaan omia ostojaan riskejä hallitakseen.

Asuntokaupan synkkien pilvien lisäksi myös kasvuyritysten rahoitustilanne on heikentynyt syksyn mittaan kansainvälisesti. Isoja rahoituskierroksia on tehty aiempaa vähemmän, ja rahoituksen ehdot ovat yleisesti kiristyneet.

”Kyllä, rahoitusmarkkina on nyt haastava”, Salmikin myöntää.

Siihen nähden on erikoista, että Rive onnistui juuri keräämään 23 miljoonan euron rahoituskierroksen. Pääsijoittajana oli tanskalainen IDC Ventures, joka on aktiivinen myös Espanjassa.

Salmen mukaan Rive on onnistunut todistamaan sijoittajille, että se kykenee tässäkin tilanteessa pyörittämään bisnestään kestävällä tavalla. Rahaa ei ole tarkoitus polttaa nopeasti uusien maiden avaamiseen.

”Tavoitteena oli kerätä tarpeeksi pääomaa siihen, että saamme rakennettua konsernitasolla kannattavaa liiketoimintaa. Pitää olla tarpeeksi pitkä kiitotie ja tie kannattavuuteen.”

Tukea antaa kasvu Espanjassa. Siellä tilanne on toistaiseksi parempi kuin Suomessa, Salmi kertoo. Vaikka pientä hiljentymistä näkyy, kauppojen määrät eivät ole vielä merkittävästi laskeneet.

”Espanjan asuntomarkkina on suuri, mutta todella sirpaloitunut pienille toimijoille. Ja pohjoismaisiin standardeihin nähden asunnot ovat siellä aika huonossa kunnossa. Se mahdollistaa suuremman muodonmuutoksen remontilla, ja sitä kautta meille suuremmat tuotot.”

Rivellä on yhteensä 300 työntekijää, joista jo 130 toimii Espanjan Madridissa ja Barcelonassa.

”Espanjassa hyväkuntoisesta asunnosta maksetaan suhteessa enemmän kuin Suomessa. Siellä eri kuntoluokkien väliset hintaerot ovat suuremmat.”

Siksi kaikki muutkin vastaavalla liiketoimintamallilla toimivat eurooppalaiset kilpailijat toimivat Espanjassa.

”Lähtökohta on, että tulevaisuudessa omistamme itse kaikki ostamamme asunnot”, Kalle Salmi sanoo.

Salmen mukaan Rive on myynyt asuntoja noin tuhannen asunnon vuosivauhdilla. Nyt asuntoja on sen salkussa yhtä aikaa runsas sata, joista Suomessa 50–60.

Kun asuntosijoittajat ovat kaikonneet markkinoilta, kiinnostus yksiöihin on vähentynyt ja niiden sijaan korostuvat perheiden ajankohtaiset tarpeet.

”Nyt meille ihanteellinen kohde on kahden makuuhuoneen kerrostalohuoneisto, jossa ei ole tehty hetkeen remonttia”, Salmi sanoo.

Rive on ostanut osan asunnoista omaan taseeseensa lainarahalla. Osa asunnoista on ostettu yhteistyömallilla isojen asuntosijoittajien kanssa. Yhtiön mukaan sen kautta myydään yli 300 miljoonan euron edestä asuntoja vuosittain.

Riven kasvua ovat kiihdyttäneet yritysostot. Suomessa Rive on ostanut muun muassa Kahdeksas päivä -kiinteistönvälitysliikkeen. Salmen mukaan yritysostoja on nytkin tarkoitus jatkaa.

”Siihen voi olla hyvin mahdollisuuksia tässä markkinatilanteessa”, Salmi sanoo.

Käytännössä siis hiljentynyt kauppatilanne voi ajaa jotkut perinteisemmät kiinteistönvälittäjät uuden toimijan syliin.

Yhtiön viime vuoden kova kasvu on nyt hiipunut. Kevään jälkeen kasvuvauhti on Salmen mukaan ollut aaltoilevaa. Kauppojen määrä on silti hänen mukaansa tänä vuonna noin kaksinkertaistunut.

Suomeen on tullut muitakin asuntokauppaa uudistavia digipalveluita, kuten kiinteistönvälitystä automatisoiva Blok-sovellus.