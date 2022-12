Wolt kerää Suomessa jo yli viidenneksen myynnin arvostaan muilla kuin ravintolatuotteilla.

Ruoankuljetusyhtiönä tunnettu Wolt pyrkii muuttumaan taskussa olevaksi ostoskeskukseksi, joka lupaa toimittaa asiakkaalle erilaisia tavaroita puolessa tunnissa.

Suunnanmuutos on tyypillinen monille alustayhtiöille, jotka keräävät nykyisin pääosan liikevaihdostaan ravintolaruoan kuljetuspalveluista.

Woltin runsas vuosi sitten ostaneen yhdysvaltalaisen Doordashin toimitusjohtaja Tony Xu on kertonut, että Doordashin myynnistä tuli jo viime vuoden lopulla 14 prosenttia muusta kuin ravintolamyynnistä.

Doordashin toimitusjohtaja Tony Xu.

”Ja näemme, että asiakkaat, jotka tekevät ostoksia useammissa kategorioissa, palaavat myös useammin tekemään ostoksia”, Xu kertoi osavuosikatsausinfossa 4. elokuuta 2022.

Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusikin haluaa nykyään, että Woltia kutsutaan verkkokauppayhtiöksi.

Woltin siirtymää vähittäiskaupan tavaratoimittajaksi on värvätty toteuttamaan aiemmin berliiniläisen kilpailija Delivery Heron palveluksessa noin voin viisi vuotta ollut Tuomas Hurmerinta. Suomessa Delivery Hero toimii Foodora-nimellä.

Hurmerinta on toiminut elokuusta lähtien Woltin globaalien vähittäiskauppatoimintojen johtajana. Hän vastaa tuhansista kauppiassuhteista eli Woltin liiketoiminnassa kaikesta muusta paitsi ravintoloista ja yhtiön omista Wolt market -ruokakaupoista.

Woltiin Hurmerinta tuli kanadalaisesta Shopify-verkkokauppajätistä, jossa hän oli puolitoista vuotta Delivery Herolta lähdettyään. Hurmerinta työskenteli Shopifyn Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen vähittäiskauppamyynnin johtajana.

Hurmerinta kertoo, että Wolt on jo pitkään tähdännyt siihen, että yhtiö olisi ”ostoskeskus ihmisten taskussa”.

”On luonnollista katsoa, mitä muuta voi kuljettaa kuin ravintolaruokaa. Woltin nimikin valittiin aikoinaan tietoisesti niin, ettei se ole sidoksissa ravintoloihin eikä ruokaan.”

Koronapandemia auttoi kaikkia ruokalähettiyhtiöitä laajentamaan valikoimaansa.

Kun kaupoissa ei voinut turvallisesti käydä, kauppiaat etsivät muita keinoja tavoittaa asiakkaat.

Hurmerinta sanoo Woltin hyötyneen murroksessa varsinkin kahdesta seikasta: ensinnäkin sillä oli valmiina ravintoloista ruokaa tilaavat asiakkaat sovelluksensa käyttäjänä ja toiseksi sillä oli valmis logistiikkaketju, jolla ruokakassit ja muut tavarat saatiin nopeasti lähikaupoista koteihin.

Hurmerinta ei suostu kertomaan Woltin vähittäiskaupan myyntiä sen 23 eri kohdemaassa sen enempää kuin Suomessakaan.

”Sen voin kertoa, että Suomi on kasvanut tosi hyvin. Tämän vuoden tammi–syyskuun liikevaihto on 250 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin samana ajanjaksona.”

Tärkein Hurmerinnan paljastama tieto on se, että muun kuin ravintolatoiminnan myynti ja kuljetus tuo Woltille jo yli 20 prosenttia sen myynnistä Suomessa.

Kasvu on ollut nopeaa, sillä vielä vuoden 2020 alussa sovelluksessa ei ollut kuin yksittäisiä vähittäiskauppoja.

Wolt on panostanut viime aikoina paljon Saksan ja Japanin markkinoiden valtaamiseen.

Hurmerinnan mukaan Japani on erityisen kiinnostava markkina siksi, että siellä elintaso on korkea, mutta ruoan ja tavaroiden nopea kotiinkuljetus on vielä lapsenkengissä.

Kasvumahdollisuudet ovat siis suuret.

Kukat ovat Woltin kolmanneksi suurin myyntikategoria vähittäiskaupassa Suomessa, Hurmerinta kertoo.

Vähittäiskaupan kasvuodotukset lähtevät Woltissa myös pitkälti siitä, että esimerkiksi ruoka- ja päivittäistavara, apteekit, vaatteet ja elektroniikka ovat erittäin isoja kaupan aloja.

Niissä pienenkin markkinaosuuden nappaaminen tuo paljon liikevaihtoa Woltin kaltaisille toimijoille.

Suomesssa Woltin isoin vähittäiskaupan tulonlähde on ruokakauppa.

Seuraavaksi suurimmat myyntikategoriat Woltissa ovat suuruusjärjestyksessä lemmikkieläintuotteet, kukat, elektroniikka ja seksilelut.

Haastaako Woltin ostoskeskus taskussa -malli myös ruokakaupat? Siis esimerkiksi norjalaisen Odan, joka on toiminut runsaan vuoden ajan Suomessa toimittamalla ruokalähetyksiä koteihin omasta jakelukeskuksestaan Vantaalta?

Odan Suomen toimitusjohtaja Tobias Niemi sanoo, että Wolt kilpailee aivan eri markkinasta.

Kun Odan kaltaiset kaupat keskittyvät tyypillisesti viikon ruokaostoksiin, Woltin kaltaiset alustatalousyhtiöt palvelevat lähinnä erilaisissa täydennysostoksissa, kun äkillinen tarve yllättää, Niemi selittää.

”Ne palvelevat eri käyttäjäryhmiä. Ne ovat enemmän jakeluyhtiöitä kuin ruokakauppoja. Ne auttavat kulmakauppoja, ja nopeus on niiden suuri myyntivaltti.”

Niemi kertoo Odan oman strategisen analyysin lähtevän siitä, että alustayhtiöiden jakelukalusto – sähköpotkulaudat, polkupyörät ja pienet autot – ovat hyviä vain täydennysostoksiin, Niemi kertoo.

Ruokakauppa on paljon täydennysostoksia suurempi bisnes. Ruuan nettikauppiaat kehittävät nimenomaan ruuan kuljetuksen laatua ja tehokkuutta, Niemi sanoo.

”Ruokalähetti voi tuoda hampurilaisen, mutta joulukalojen tilaajalle lähetin voi olla vaikea täyttää asiakkaan toiveet katkeamattomasta kylmäketjusta.”

Ruokakaupassakin paine nopeisiin kuljetuksiin on kasvussa. Myös Oda on päättänyt nopeuttaa toimitusaikojaan. Alun perin seuraavan päivän toimituksiin perustunutta palvelua on muutettu niin, että pääkaupunkiseudulla ennen kello 11 tehdyt tilaukset toimitetaan samana päivänä kello 14 jälkeen.

Niemi kertoo, että Odakin on kiinnostunut lisäämään tavarakauppaa, kunhan tavarat lähtevät yhtiön omasta keräilykeskuksesta.

Norjassa yhteistyötä on kokeiltu esimerkiksi Clas Ohlson -kauppaketjun tuotteita ja lasten vaatevalmistajan kanssa.

Tobias Niemi ennustaa, että verkkokaupan yleistyessä muutama toimija saa kullakin markkinalla hallitsevan aseman.

Wolt ja muut lähettipalvelut joutuvat monilla markkinoilla kilpailemaan verkkokauppajätti Amazonin kanta-asiakasohjelma Amazon Primen kanssa.

Amazon lupaa toimittaa monessa suurkaupungissa ostoksia neljässä tunnissa.

Yhtiö on myös tehnyt ensimmäiset siirtonsa nopeampien lähettipalvelujen saralla. Se on ostanut vähemmistöosuuden brittiläisestä ruokalähettiyhtiö Deliveroosta.

Doordashin tulevaisuuden näkymänä voi hyvin olla se, että lopulta Amazon ostaa myös Doordashin, jolloin Amazonista tulisi myös Woltin omistaja.