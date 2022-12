Rauha ei ole syntynyt taivaallisesta ihmeestä. Ihmiset ovat aikaansaaneet sen tekemällä parempia valintoja ja rakentamalla toimivaa maailmanjärjestystä. Nyt Venäjän presidentti Vladimir Putin uhkaa tehdä siitä lopun, kirjoittaa historioitsija ja kirjailija Yuval Noah Harari esseessään.

Julkaisin muutama vuosi sitten kirjan 21 Lessons for the 21st Century (julkaistu suomeksi nimellä 21 oppituntia maailman tilasta), jonka yksi luku käsittelee sodan tulevaisuutta. Luvun alaotsikko on ”Ihmisen tyhmyyttä ei koskaan pidä aliarvioida”. Siinä esitetään, että 2000-luvun ensimmäiset vuosikymmenet olivat ihmiskunnan historian rauhaisimmat.