Alkavasta talouden vuodesta odotetaan vaikeaa, mutta joukkoon voi mahtua valopilkkujakin. Helsingin Sanomien juttusarjassa esitetään ennustuksia vuodesta 2023.

Vuosi 2022 oli taloudelle tyly.

Sen aikana Euroopan ja Suomen taloutta takoivat Venäjän hyökkäyssota, energiapula, lähes kymmenen prosentin inflaatio ja pystysuorasti ylöspäin ponnahtaneet Euribor-korot. Iskuja saivat niin sijoittajat, asuntovelalliset kuin sähkölämmittäjät.

Mennyttä vuotta voi pitää myös torjuntavoittona. Kaikki tapahtunut huomioon ottaen on hämmästyttävää, että Suomen talouden tuotanto ja työllisyys selvisivät vuodesta ilman pahempia vahinkoja.

Vuodesta 2023 odotetaan vaikeaa, etenkin sen alkupuoliskosta. Kuluttajat ovat varovaisia, rahoituksen saatavuus on heikentynyt ja hinnat ovat kohonneet niin kuluttaja- kuin tuotantopuolella. Kaikki tämä nakertaa taloudellista toimeliaisuutta. Talous työntyy vääjäämättömästi kohti taantumaa.

Silti yllätyksille on nykyisessä tilanteessa paljon tilaa – myös positiivisille.

HS Visio tekee kolme ennustusta siitä, mitä taloudessa tapahtuu vuoden 2023 aikana.

Helsingin pörssin yhtiöiden konkurssit ovat harvinaisia.

Merkittävä pörssiyhtiö ajautuu konkurssiin

Sijoitusguru Warren Buffett on toistanut usein lentävää lausetta, jonka mukaan ”vasta laskuveden aikaan näkee, kuka on mennyt alasti uimaan”.

Pitkään jatkunut halvan rahan aika on antanut monille huonoille yhtiöille jatkoaikaa. Nyt yritysten rahoituksesta on tulossa kallista. Erityisen vaikeaa rahoituksen saamisesta on tulossa kannattamattomille firmoille.

Taantuma ja rahoituksen kiristynyt saatavuus tulee olemaan tuhoisa yhdistelmä vuonna 2023. Suomen pörssiyhtiöt ovat lähtökohtaisesti hyvässä kunnossa, mikä estänee yritysten ajautumisen rahoitusongelmiin joukoittain.

Edessä olevassa kurimuksessa joukon heikoimmat kuitenkin paljastuvat.

Suomalaisten pörssiyhtiöiden konkurssit ovat harvinaisia. 2000-luvulla tunnetuimpia kaatuneita pörssiyhtiöitä ovat olleet Stromsdal (2008), Elcoteq (2011), Tiimari (2013) ja Talvivaaran kaivososakeyhtiö / Ahtium (2018).

Vuoden 2023 aikana tullaan pitkästä aikaa näkemään merkittävän suomalaisen pörssiyhtiön konkurssi tai jopa pari sellaista.

Yrityskentästä voi samaan pötköön tehdä pari muutakin ennustusta: Pörssilistautumisten pysähtyneisyys jatkunee ainakin alkuvuodesta, mutta liikettä voi tapahtua yrityskaupparintamalla. Monien listattujen yhtiöiden arvo on valunut tasolle, joka tekee niistä houkuttelevia ostokohteita.

Tuulivoima on ottanut massiivisen harppauksen energiamuotona, mutta pelkästään sen varaan ei Euroopan energiajärjestelmää voi rakentaa.

Energia-alalta nousee pörssiraketteja

Kriisi on murros, ja murros on mahdollisuus.

Euroopan talouskriisi on mahdollisuus ennen kaikkea energiasektorin toimijoille, joilla on uuteen tilanteeseen sopivaa osaamista.

Vihreä siirtymä ja energiajärjestelmän sähköistyminen ovat megatrendejä, jotka siirtyivät turbovaihteelle vuonna 2022. Kysyntä on suurta esimerkiksi tuulivoima- ja vetyalan osaajille. Nokkelimmat, osaavimmat ja onnekkaimmat yritykset tulevat tekemään tällä murroksella paljon rahaa.

Tällä hetkellä moni asia on energia-alalla epäselvää, niin kuin siirtymävaiheeseen kuuluu. Tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon suuret vaihtelut lisäävät tarvetta sähkön varastoinnille, mikä on nykyteknologialla vaikeaa suuressa mittakaavassa. Ratkaisuja etsitään monista suunnista, kuten akuista ja vedystä, mutta niiden toimivuutta ja skaalautuvuutta joudutaan arvioimaan lennosta.

Vuonna 2023 monet asiat alkavat loksahdella paikoilleen Euroopan uudessa energiajärjestelmässä. Parhaiden energia-alan yhtiöiden potentiaali tulee näkyviin, mutta menestyjien joukko voi lopulta olla varsin valikoitu. Sijoittajien tehtävä on yrittää löytää nämä voittajat.

Vuonna 2023 monet kovimmista pörssiraketeista löytyvät energiasektorilta.

Italian pääministeri Giorgia Meloni johti kaoottiseksi kutsuttua Italian budjetin hyväksymisprosessia joulukuussa.

Italia ajaa päin seinää

Vuonna 2021 Italia voitti euroviisut, jalkapallon EM-kisat ja saavutti muhkean 6,7 prosentin talouskasvun.

Vuonna 2022 Italia sai populistisen hallituksen, kärsi pahasti sähkön hinnan noususta ja näki kymmenvuotisten valtionlainojensa korkojen nousevan noin yhdestä prosentista yli 4,5 prosenttiin – eikä selvinnyt edes jalkapallon MM-kisoihin.

Vuonna 2023 Italiaa kohtaa uusien uhkien vyöry.

Aiempien kriisien perusteella Italia on yksi haavoittuvaisimmista Euroopan maista taantuman vyöryessä päälle.

Italian talouden kasvuennuste vuodelle 2023 on lähellä nollaa eli Euroopan keskitasoa, mutta riskit ennakoimattomalle kriisille ovat selvästi keskimääräistä suuremmat.

Euroopan keskuspankki on tukenut Italiaa velkakirjoja osto-ohjelmillaan, mutta tulevana keväänä tuki katoaa. Jos keskuspankki alkaa suunnitelmansa mukaisesti keventää velkakirjaomistuksiaan myymällä niitä markkinoille, pitäisi Italialle löytyä uusia rahoittajia yksityisiltä markkinoilta.

Vuoden varrella Italian talouden kestävyys joutuu paineeseen. On hyvin mahdollista, ettei se ei selviä ilman uusia tukitoimia.

HS Vision kolmas ennustus vuoden 2023 talouteen on, että Italia ajaa tavalla tai toisella päin seinää. Se toisi myös Suomen poliittiseen vuoteen kovan käänteen, jossa jouduttaisiin linjaamaan euroalueen suunnasta ja tulevaisuudesta.