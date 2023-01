Pääomasijoittaja Intera Partners on ollut omistajana kolmessa yhtiössä, joista on paljastunut viime vuosien pahimpia yritysskandaaleja.

Intera Partners on Suomen tunnetuimpia ja menestyneimpiä pääomasijoittajia.

Ei voi olla. Ei taas.

On helppo kuvitella, että tunnelmat pääomasijoittaja Intera Partnersin toimistolla olivat epäuskoiset, kun turvallisuuspalvelu Avarnin vartijoita koskevat pahoinpitelyepäilyt tulivat julki.

Poliisi kertoi joulun jälkeen, että kuutta Avarn Securityn järjestyksenvalvojaa epäillään pahoinpitelyistä ja niiden videokuvaamisesta. Pahoinpitelyt tapahtuivat pääkaupunkiseudun juna-asemien läheisyydessä, suojaisissa paikoissa, joihin järjestyksenvalvojat olivat vieneet työssään kohtaamia henkilöitä.

2. tammikuuta poliisi kertoi pidättäneensä vielä kolme uutta henkilöä järjestyksen­valvonnan epäiltyyn väkivaltaan liittyen.

Sittemmin on käynyt ilmi, että useilla Avarn Securityn työntekijöillä on lainvoimaisia tuomioita väkivaltarikoksista. Yhtiön entiset työntekijät ovat kertoneet laajemmastakin väkivaltaisesta käytöksestä yhtiössä.

Intera omistaa Avarn Securityn Suomen-toiminnoista noin 42 prosenttia. Interan toimitusjohtaja Juhana Kallio ei halunnut antaa haastattelua aiheesta, joka on sijoitusyhtiölle arvatenkin kipeä ja kiusallinen.

Avarn oli jo kolmas Interan nykyinen tai entinen omistusyhtiö, jonka toimintatavoista ja yrityskulttuurista paljastuu lyhyen ajan sisällä vakavia ongelmia.

Muut kaksi yhtiötä ovat psykoterapiakeskus Vastaamo, jonka tietomurrot ravistelivat suomalaisten uskoa terveystietojen yksityisyyteen loppuvuodesta 2020 alkaen, ja marjayhtiö Polarica, jonka toimitusjohtaja vangittiin syksyllä 2022 epäiltynä ihmiskaupasta.

Vastaamossa Intera oli pääomistaja, kun skandaali puhkesi, mutta tietomurrot tapahtuivat juuri ennen kuin Intera osti yhtiön.

Polarican Intera puolestaan myi pois juuri ennen kuin epäilty ihmiskauppa alkoi.

Intera Partners tunnetaan yhtenä Suomen suurimmista ja menestyneimmistä pääomasijoittajista.

Se ostaa yhtiöitä, joissa se näkee kasvun ja kehittämisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on myyntiä kasvattamalla, tehostamalla ja yritysjärjestelyillä tehdä yhtiöistä arvokkaampia, minkä jälkeen yhtiöt myydään eteenpäin tai listataan pörssiin mahdollisimman suurella voitolla.

Interan historia on menestyksekäs ja onnistumisia on riittänyt myös viime vuosille. Yhtiö on 2020-luvulla irtautunut onnistuneesti muun muassa ravintolayhtiö Noho Partnersista, autoliike Kamuxista, infrarakentaja Kreatesta ja konevuokraaja Rentasta.

Samaan aikaan yhtiön käteen on sattunut kuitenkin mustien pekkojen sarja, kun kolmesta sen omistusyhtiöstä on paljastunut vakavia ongelmia toimintatavoissa ja yrityskulttuurissa.

Avarn Securityn, Vastaamon ja Polarican skandaalit herättävät kysymyksen siitä, mitä Intera olisi omistajana voinut tehdä paremmin.

Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että se edistää omistamissaan yhtiöissä yritysvastuuasioita ”käytännöllisellä ja aina kunkin yhtiön toimintaan ja toimialaan sopivalla tavalla”.

Se, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, on vaikea arvioida ulkopuolelta.

Selvää kuitenkin on, että kaikissa kolmessa skandaalissa Interan kyky estää väärinkäytökset oli eri tavoilla rajoittunut tai sitä ei ollut lainkaan.

Intera Partners omistaa Avarn Securityn Suomen-yhtiöstä noin 42 prosenttia.

Avarn Security Oy:ssä Intera on vähemmistöomistaja. Yhtiö kuuluu suureen pohjoismaiseen turvallisuuspalveluita myyvän Avarn-konserniin, joka omistaa myös Suomen-yhtiöstä suurimman osan.

Interasta tuli Avarn Security Oy:n omistaja, kun Interan omistama Prevent 360 yhdistyi Avarn Securityn kanssa vuonna 2018.

Merkittävänä vähemmistöomistajana Intera eittämättä osallistuu aktiivisesti yhtiön kehittämiseen, mutta suurin valta on pääomistajalla.

Intera Partners tuli Vastaamon pääomistajaksi pian yhtiöön kohdistuneiden tietomurtojen jälkeen.

Psykoterapiakeskus Vastaamossa Intera oli pääomistaja, mutta suurin vahinko oli tapahtunut jo siinä vaiheessa, kun Intera osti yhtiön.

Intera osti enemmistön Vastaamon osakkeista Ville Tapiolta ja hänen vanhemmiltaan vuonna 2019, pian sen jälkeen kun jälkimmäinen Vastaamoon vuosina 2018–2019 tapahtuneista tietomurroista oli tapahtunut. Kertomansa mukaan Intera ei olisi tehnyt yrityskauppaa, jos se olisi tiennyt tietomurroista ja niihin liittyvistä puutteista tietoturvassa ja asiakastietojen suojauksessa.

Vastaamoon kohdistunut tietomurto ja yhtiön puutteelliset tietoturvakäytännöt tulivat julkisuuteen loppuvuodesta 2020.

Seuraavana vuonna Vastaamo ajautui konkurssiin ja sen liiketoiminta myytiin muualle konkurssipesästä. Interan holdingyhtiö haastoi Tapion ja hänen vanhempansa oikeuteen siitä, että tietomurto ja tietoturvaongelmat pimitettiin yrityskaupan yhteydessä. Välimiesoikeus velvoitti myyjät maksamaan Interan holdingyhtiölle kahdeksan miljoonan euron vahingonkorvaukset.

Marjayhtiö Polarica puolestaan oli Interan omistuksessa vuosina 2010–2019.

Intera kertoi yhtiön myynnistä kahden virkkeen mittaisella tiedotteella vuoden 2019 viimeisenä päivänä. Tiedotteessa todettiin, että Interan omistuskaudella Polaricassa ”vahvistettiin yhtiön rakennetta, operatiivisia prosesseja ja hankintakanavien vastuullisuutta”.

Tämän perusteella näyttää selvältä, että hankintakanavien vastuullisuusasiat olivat vahvasti pinnalla Polaricassa Interan omistusaikana. Syystä tai toisesta Intera päätti irtautua yhtiöstä.

Ostajana kaupassa oli sijoittajaryhmä, jota veti Polarican toimitusjohtaja Jukka Kristo.

Kristo vangittiin viime syksynä todennäköisin syin epäiltynä ihmiskaupasta, jossa uhreina olisivat olleet thaimaalaiset marjanpoimijat. Epäillyt rikokset sijoittuvat vuosille 2020–2022.

Kristo on vapautunut tutkintavankeudesta, mutta häntä epäillään yhä törkeästä ihmiskaupasta. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Interan toimitusjohtaja Juhana Kallio kommentoi sijoitusyhtiön synkkää sarjaa HS:lle vain lyhyesti sähköpostilla.

”Yleisellä tasolla voin todeta, että olemme osaltamme syvästi pettyneitä ja pahoillamme Avarn Securityn järjestyksenvalvojien rikosepäilyistä. Asia on erittäin vakava ja tuomitsemme jyrkästi väkivaltaisen käytöksen”, Kallio kirjoitti.

Vastaamon osalta Kallio muistutti, että Interan näkemyksen mukaan yhtiötä johdettiin yrityskaupassa harhaan.

”Kokonaisuudessaan Vastaamon tapahtumat olivat koko suomalaiselle yhteiskunnalle järkyttäviä ja sen inhimilliset seuraukset tietovuoden uhreille olivat poikkeuksellisen raskaat.”

OIKAISU kello 14.50: Korjattu tieto, jonka mukaan Intera myi vastaamon. Vastaamo ajautui konkurssiin ja sen liiketoiminta myytiin muualle konkurssipesästä. Intera ei myöskään haastanut oikeuteen Vastaamoa vaan yrityskaupassa myyjänä toimineet Vastaamon osakkaat.