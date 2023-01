Kiina edistää digitaalisen yuanin käyttöönottoa, mutta varovaisin harppauksin. Joidenkin asiantuntijoiden mielestä se pystyisi teoriassa toimimaan kokonaan dollarijärjestelmän ulkopuolella, kirjoittaa The Economistin Don Weinland.

Pöhinä digiyuanin eli Kiinan keskuspankin digitaalisen valuutan ympärillä käy kovana. Maan päättäjien ylle on sovitettu tienraivaajan viittaa vuodesta 2019, ja monet muut keskuspankit ovat seuranneet Kiinan esimerkkiä ja alkaneet kehittää omia digivaluuttojaan. Kiinassa se on kuitenkin ollut korostetun paikallista.

Maan keskuspankki on sanonut tuskin mitään digivaluuttansa ulkomaisesta ulottuvuudesta ja jopa korostanut, että tällä hetkellä e-yuanin kanssa keskitytään vain ja ainoastaan Kiinan rajojen sisäpuolelle.

Tämä ei ole estänyt spekulointia sen leviämisestä ulkomaille. Kryptovaluuttojen ja hajautetun rahoituksen asiantuntijat uskovat, että on vain ajan kysymys, milloin Kiina laajentaa kokeilunsa markkinoille, joilla se käy paljon kauppaa. Osan mielestä Venäjän vastaiset pakotteet voivat nopeuttaa prosessia.

Kiinan presidentti Xi Jinping ja maan muu johto pitävät riippuvuutta USA-vetoisesta globaalista rahoitusjärjestelmästä kroonisena heikkoutena.

Kuten Yhdysvallat on viime aikoina osoittanut, se on valmis sulkemaan sitä uhmaavat ulkomaiset pankit maailman johtavan maksujärjestelmän Swiftin ulkopuolelle. Näin tapahtui etenkin vuonna 2022, kun presidentti Joe Bidenin hallinto käski Belgiassa päämajaansa pitävää Swiftiä lopettamaan useiden venäläispankkien ja ulkomaailman välisen rahaliikenteen hoitamisen kostona Vladimir Putinin hyökkäykselle Ukrainaan.

Pekingin johtajat voivat helposti kuvitella Kiinan pankit samanlaisessa tilanteessa, jos maa jossakin vaiheessa uskaltautuu sotaretkelle sen omana maakuntanaan pitämälle Taiwanin saarelle.

Digiyuanin hyödyllisyys kansainvälisessä maksuliikenteessä on herättänyt paljon keskustelua. Joidenkin asiantuntijoiden mielestä se pystyisi teoriassa toimimaan kokonaan dollarijärjestelmän ulkopuolella, koska teknisesti se ei tarvitse Swiftiä.

Kriitikot muistuttavat, että amerikkalaisten pitkä käsi onnistuisi todennäköisesti hätistämään ulkomaiset pankit pois kiinalaisesta haastajavaluutasta, jos sitä käytettäisiin esimerkiksi laajamittaiseen Venäjä-pakotteiden kiertämiseen. Silti monet kehitystä läheltä seuranneet uskovat, että digitaalinen yuan, joka on sekä valuutta että maksujärjestelmä, otetaan lopulta käyttöön myös ulkomaankaupassa.

Tänä vuonna merkittävää edistystä tuskin kuitenkaan tapahtuu, sillä Kiina yrittää edelleen pitää koronaviruksen maansa rajojen ulkopuolella ja on siksi kääntynyt yhä enemmän sisäänpäin. Eikä digivaluutta sitä paitsi ole vielä edes valmis. Syyskuussa 2022 kokeilua laajennettiin useisiin uusiin maakuntiin, ja tahti todennäköisesti kiihtyy tänä vuonna.

” Swift-järjestelmän asema on enemmän kuin vakiintunut.

Myös muualla maailmassa tapahtuu. Digiyuan on innoittanut kehittämään myös muita maksualustoja, joista osa kytkeytyy Kiinan keskuspankkiin. Se ja Hongkongin, Thaimaan ja Arabiemiraattien keskuspankit kehittelevät yhteistä maksu- ja selvitysjärjestelmää nimeltä M-bridge.

Kakao, eteläkorealainen teknologiakonserni, rakentaa Klaytn-nimistä selvitysalustaa. Singaporessa JP Morgan Chase rakentaa omaansa valtiollisen Temasek-sijoitusyhtiön kanssa.

Sitten kun digiyuan ja muut digitaaliset valuutat alkavat katsella ulkomaisten markkinoiden suuntaan, alustat helpottavat maksamista eri alueiden välillä.

Helppoa se ei ole, sillä Swiftin asema on enemmän kuin vakiintunut, ja uusien järjestelmien on kyettävä rakentamaan siltoja teknologioiltaan ja sääntelyltään hyvin erilaisten markkinoiden välille.

Vuonna 2023 monet hankkeista nytkähtävät kuitenkin eteenpäin. Lanseerauksillaan ne raivaavat tietä digiyuanin ja myöhemmin myös muiden keskuspankkien kehittämien digitaalisten valuuttojen käytölle.

Kirjoittaja Don Weinland on The Economistin Kiinan-taloustoimittaja. Julkaistu The Economistin Maailma 2023 -lehdessä (The World Ahead). HS:n tilaajat pääsevät lukemaan koko näköislehden maksutta täältä. Käännös InPress. ©2023 The Economist Newspaper Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

