Eräisiin aivojen ja mielen sairauksiin on kehitteillä uusia hoitomuotoja, kirjoittaa The Economistin Natasha Loder.

Psykedeelisten lääkkeiden aika on alkanut, ja tänä vuonna alalla saavutetaan useita merkkipaaluja.

Bilehuumeena tunnetusta mdma:sta saadaan valmiiksi toinen, vaiheen 3 kliininen lääketutkimus lääkkeen käytöstä traumaperäisen stressihäiriön hoidossa. Jos ensimmäiset tutkimustulokset vuodelta 2021 vahvistuvat, Yhdysvaltojen lääke- ja elintarvikevirasto FDA käsittelee myyntilupahakemuksen vuonna 2023. Kansalaisjärjestö Maps on jo osoittanut, että kolme mdma-annosta yhdessä 18 viikon hoitokuurin kanssa voi lievittää traumaperäisen stressihäiriön oireita huomattavasti.

Ei tiedetä, miten pitkään FDA tarvitsee lupahakemuksen käsittelyyn ja hyväksytäänkö hakemus. Päätöstä kiirehditään, koska traumaperäiseen stressihäiriöön on hyvin vähän sopivia hoitoja. Mdma:n hyväksyminen hoitokäyttöön saisi Maps-järjestön laajentamaan tutkimusta, joka tukisi lääkeaineen käyttöä muihinkin käyttöaiheisiin, sanoo johtava tutkija Berra Yazar-Klosinski. Muita käyttöaiheita voisivat olla esimerkiksi syömis- ja ahdistuneisuushäiriöt.

Mdma ei ole psykedeelinen lääke sanan perinteisessä merkityksessä; se on psykoaktiivinen aine. Se tuottaa elämyksen tunteiden avautumisesta ja empatiasta.

Mdma, ketamiini ja perinteiset psykedeeliset lääkkeet, kuten psilosybiini ja lsd, aiheuttavat aivotoimintaan nopeasti vaikuttavia muutoksia. Ne laukaisevat ensin serotoniinireseptorien toiminnan aktivoiden hermosolujen kasvulle tärkeän signaalisarjan. Hallusinaatioiden synnyttäminen ei todennäköisesti ole välttämätöntä hermoston muovautuvuuden kannalta, jota on alettu pitää tärkeänä aivojen toimintahäiriöiden hoidossa.

Yhden teorian mukaan monet psykiatriset ja hermosolujen rappeutumiseen liittyvät sairaudet ovat tulosta aivokuoren surkastumisesta eli etuotsalohkon hermosolujen välisten yhteyksien katoamisesta. Näyttää siltä, että psykedeeliset lääkkeet voimistavat ja parantavat näitä yhteyksiä.

Lääke- ja elintarvikevirasto FDA käsittelee myyntilupahakemuksia Yhdysvalloissa.

Viime vuosina yhä useampi klinikka ympäri maailmaa on alkanut tarjota ketamiinia suonensisäisenä infuusiona hoitoresistentin masennuksen hoitoon. Suuntaus jatkuu.

Yhdysvalloissa on jo yli sata klinikkaa, jotka antavat ketamiinihoitoa. Lisää löytyy Euroopasta. Jos mdma:n hoitokäyttö hyväksytään, klinikoilla on etulyöntiasema hoidon antamisessa traumaperäistä stressihäiriötä sairastaville potilaille.

Muidenkin psykedeelien käyttöä riippuvuuksien ja syömishäiriöiden hoitoon testataan parhaillaan. Niiden uskotaan jättävän potilaan aivot vastaanottavaisempaan tilaan ajatellen psykoterapiaa, jota annetaan yleensä ennen psykedeelistä hoitoa ja sen jälkeen.

” Psilosybiinin hoitokäytöstä tuli laillista 1. tammikuuta 2023 Oregonissa Yhdysvalloissa.

Tutkittavana on myös psilosybiinin käyttö hoitoresistentin masennuksen hoitoon. Yhden tutkimuksen tulosten perusteella yksi potilas viidestä oli remissiossa 12 viikkoa hoidon jälkeen. Kestävän vasteen saaneiden vähäinen määrä ja haittavaikutukset kuitenkin tarkoittavat, että lääkevalvontaviranomaisilta hyväksyntää hakevilla on edessään pitkä ja kivinen tie.

Oli miten oli, nämä lääkkeet ovat nousussa. Yhdysvaltojen Oregonissa psilosybiinin hoitokäyttö muuttui 1.1.2023 lailliseksi valtuutuksen saaneille. Myös Kanadan Albertassa mdma:n, lsd:n, meskaliinin, dmt:n ja ketamiinin säännelty hoitokäyttö sallittiin tammikuusta lähtien.

Valtioiden pyrkimys helpottaa psykedeelisten lääkkeiden käyttöä etenee kliinisiä lääketutkimuksia ja lääkevalvontaviranomaisia nopeammin.

Varhainen saatavuus auttaa monia mutta voi myös aiheuttaa riskejä. Hoitoresistentin masennuksen psilosybiinitutkimukset johtivat joidenkin potilaiden itsemurhayritysten lisääntymiseen. Kun potilaita tutkittiin tarkemmin, selvisi, että juuri he eivät olleet vastanneet hoitoon.

Oxfordin yliopiston psykiatrian professori Rupert McShane hoitaa hoitoresistenttiä masennusta ketamiinilla mutta korostaa odotusten muodostamisen tärkeyttä: jos hoitovastetta ei ole ollut (joskus vuosikymmeniin), potilaalla voi olla ”niin isot odotukset, että epäonnistuminen tekee hänet entistä epätoivoisemmaksi”, sanoo professori.

Muita huolenaiheita ovat mahdolliset haittavaikutukset, kuten huonot tripit ja kysymykset eräiden psykedeelisten lääkkeiden sydäntoksisuudesta. Kliinisten lääketutkimusten ainoa tarkoitus ei ole erotella huonosti toimivia lääkkeitä tehokkaista – ne kasvattavat myös ymmärrystä riskeistä.

Tämä vuosi on psykedeelisten lääkkeiden kannalta innostava mutta korostaa myös tarvetta edetä asiassa varoen.

Kirjoittaja Natasha Loder on The Economistin terveyspolitiikan toimittaja. Julkaistu The Economistin Maailma 2023 -lehdessä (The World Ahead). HS:n tilaajat pääsevät lukemaan koko näköislehden maksutta täältä. Käännös InPress. ©2023 The Economist Newspaper Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.