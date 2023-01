Roviota havitteleva israelilais­yritys on ”militantti organisaatio”, jolla on Suomessa huono maine

Kasinopeleistä alkunsa saanut israelilainen Playtika tunnetaan kovana datamurskaajana, joka kasvaa yrityskaupoilla. Suomessa se sulki ostamansa Seriously-pelistudion alle kolme vuotta kaupan jälkeen. Toiselle suomalaiselle yhtiölle ei ole käynyt paljon paremmin.

Roviosta ostotarjouksen tehneellä israelilaisella Playtikalla on maine aggressiivisena yrityskauppojen tekijänä. Sen toimintatavat Suomessa herättävät kysymyksen, mikä olisi suomalaisen pelistudion kohtalo Playtikan käsissä. Kävisikö Roviolle kuten aiemmin Suomesta ostetuille Seriouslylle ja Reworksille?

”Jos kauppa toteutuu, en usko, että toimintamalli olisi yhtään erilainen. Playtika kerää pelibrändejä, joita he voivat alkaa itse pyörittää. Ja niiden kulttuuri on todella huonosti yhteensopiva suomalaisen kulttuurin kanssa”, eräs pelialan vaikuttaja kommentoi HS Visiolle.

HS Visio haastatteli joitakin Seriouslyn entisiä avainhenkilöitä ja muita suomalaisen pelialan vaikuttajia, jotka tuntevat Playtikan toimintaa. He kommentoivat entistä omistajaa ja isoa alan toimijaa nimettömästi muun muassa salassapitosopimuksien vuoksi.

Lue lisää: Peter Vesterbacka: Roviosta tehty ostotarjous on ”ihan hyvä” – Rovion osake 38 prosentin nousussa

Lue lisää: Playtikan ostotarjous ei ole yllätys. Matala arvostus tekee Roviosta halutun ostokohteen.

Playtika osti vuonna 2019 Best Fiends -ötökkäpeleistä tunnetun Seriously-pelistudion mutta sulki suomalaisen studionsa alle kolme vuotta kaupan jälkeen. Yhtiöllä oli Helsingissä 124 työntekijää, jotka irtisanottiin syksyllä 2022.

Annettuaan potkut pelin alun perin kehittäneelle porukalle Playtika siirsi Best Fiends -pelien pyörittämisen ja liiketoiminnan studioihinsa Puolaan ja Israeliin.

Vuoden 2020 liikevaihdollaan Seriously oli Suomen neljänneksi suurin peliyhtiö. Sen tarinan päättyminen oli iso isku koko suomalaiselle pelialalle.

HS Vision lähteiden mukaan Playtikan osaamisen ydintä on peleistä saatavan datan analysointi, pelien käyttäjähankinta ja koneoppimisen hyödyntäminen. Sen sijaan luovaa osaamista pelien tekemisestä sillä ei itsellään ole.

Kasinopeli Slotomania on ainoita pelejä, jotka Playtikan oma tiimi on kehittänyt. Muut pelit se on hankkinut yrityskaupoilla, joiden avulla se on pyrkinyt laajentamaan portfoliotaan etenkin viihdepelien suuntaan – juuri sellaisiin kuin Rovion Angry Birdsit.

Jo silloin, kun Playtika osti Seriouslyn, yritystä tuntevat kyseenalaistivat sen, kuinka israelilaiset datamurskaajat ja suomalainen luova brändistudio sopivat yhteen yrityskulttuuriltaan.

”Playtikan tyyli on sitä, että kaikki on dataa, kaikkea seurataan. Ne ei yksinkertaisesti voi käsittää, että voi olla joku mielikuvitusmaailma ja mielikuvitushahmot”, eräs haastateltava kommentoi.

Playtika osti vuonna 2019 Best Fiends -ötökkäpeleistä tunnetun Seriously-pelistudion, mutta sulki suomalaisen studionsa alle kolme vuotta kaupan jälkeen.

Alun perin yrityskaupan tarkoituksena oli yhdistää Seriouslyn luova osaaminen ja Playtikan voima analysoida pelien dataa, kehittää pelien ansaintamalleja ja hankkia uusia käyttäjiä markkinoinnilla. Ötökkäpeli Best Fiends oli noussut menestykseksi, ja sympaattisissa hahmoissa nähtiin aineksia animaatioissa ja brändinä.

Vastaava kuvio olisi varmasti nytkin Playtikalla mielessä: käyttää omaa koneistoaan Angry Birds -pelibrändien vauhdittamiseen.

Best Fiends -pelisarja on tuottanut vuoden 2014 julkaisunsa jälkeen yli 427 miljoonaa dollaria pelin sisäisinä ostoksina. Peliä oli ladattu yli 90 miljoonaa kertaa. Alkuperäinen Best Fiends toi potista suuren osan, eivätkä sen jatko-osat olleet yhtä menestyneitä.

Lue lisää: Suomen neljänneksi suurin pelistudio aloitti yt-neuvottelut. Israelilainen pörssiyhtiö Playtika osti Seriouslyn alle kolme vuotta sitten ja harkitsee nyt sen sulkemista.

Alku sujuikin hyvin ainakin vuosi yrityskaupan jälkeen. Tilanne kuitenkin muuttui, kun Playtikan sisällä kasvoi paine parantaa tulosta. Osana strategiamuutosta Playtika sulki yhteensä neljä studiota ja keskitti toimintojaan.

Playtikan yrityskulttuuria kuvaillaan hyvin hierarkkiseksi ja suorituskeskeiseksi. Se tuotti yhteentörmäyksen suomalaisen Seriouslyn luovan ja itsenäisen pienen tiimin kulttuurin kanssa. Esimerkiksi suomalaisen työelämän pitkät kesälomat olivat israelilaisille tuntematon konsepti.

Se, miten vaikeaa kulttuurien yhteensovittaminen lopulta oli, tuli kuitenkin suomalaisille yllätyksenä.

Siinä missä Seriouslyllä pelitiimi saattoi olla 30 ihmistä, Playtika operoi satojen työntekijöiden tiimeillä.

”Playtika on militantti organisaatio, jossa on tuhansia ihmisiä, ja moni on tottunut siihen, että niille käskytetään suoraan, mitä tehdään. Suomessa puolestaan eletään käytännössä kuin jossain hippileirissä niin, että kaikilla on valtaa ja vastuuta tehdä niin kuin itsestä tuntuu oikealta”, Seriouslyn entinen avainhenkilö kommentoi.

Seriouslyn tekijöiden kokemus myös oli, että pelien kehittäminen hidastui Playtikan hieroessa datapohjaisesti kaikkea valmiiksi. Uuden luomisen sijaan voimavarat kuluivat vanhojen pelien jatkokehitykseen.

” ”Playtikan tyyli on sitä, että kaikki on dataa, kaikkea seurataan.”

Paljon paremmin ei ole käynyt toiselle Playtikan ostamalle suomalaiselle studiolle Reworksille.

Kyse on vuonna 2018 perustetusta pelistudiosta, joka tunnetaan valokuvamaisesta sisustuspeli Redecorista.

Kaupan ensimmäisessä osassa Playtika osti 80 prosenttia Reworksin osakkeista 400 miljoonalla dollarilla eli noin 339 miljoonalla eurolla.

Marraskuussa Playtikan operatiivinen johtaja Shlomi Aizenberg kertoi Mobilegamer.bizin haastattelussa, että myös Reworksin pelin pyörittäminen on siirretty osin sen pääkonttoriin Israelissa.

Aizenberg kuvailee pelin olleen heidän näkökulmastaan raakile, jonka uudelle tasolle nostaminen vaatisi pelin ominaisuuksien, pelin ansaintamallien ja liveoperoinnin kehittämistä.

”Meillä on kuitenkin vielä studio Helsingissä ja tusinoittain ihmisiä töissä, enimmäkseen pelin sisältöjä tekeviä alkuperäisiä ihmisiä. Se ei ole muuttunut, heitä ei ole irtisanottu”, Aizenberg kommentoi.

Lue lisää: Yrityskauppojen putki jatkuu. Israelilainen Playtika osti suomalaisen sisustuspelikehittäjän 339 miljoonalla eurolla.

Reworksin toimitusjohtaja Ilkka Teppo ei kommentoinut asiaa. Linkediniin päivittämiensä uratietojen mukaan hän kuitenkin lähti Reworksista jo viime kesänä.

HS Vision tietojen mukaan yhtiöstä lähti viime vuonna myös monia muita avainhenkilöitä. Linkedinissä 26 henkilöä kertoo tällä hetkellä työpaikakseen Reworksin, kun vielä viime vuonna työntekijöitä oli 36.

Reworksin toimitusjohtaja Ilkka Teppo jätti yhtiön viime vuonna Playtikan siirrettyä osan suomalaisen studion toiminnoista Israeliin.

Playtikalla on itselläänkin ollut vuoden aikana erikoisia käänteitä.

Kesäkuussa sijoitusyhtiö Joffre Capital kertoi ostavansa 20 prosenttia Playtikan osakkeista 2,2 miljardin dollarin hintaan. Taustalla oli kiinalaisen teknologiayhtiö Baidun entinen johtaja James Lu, joka nousi Playtikan hallitukseen.

Joulukuun alussa Joffre Capital kuitenkin vetäytyi kaupasta ja Lu erosi hallituksesta draaman säestämänä. Lu lähetti Yhdysvaltojen pörssivalvontaviranomaiselle SEC:lle kirjeen, jossa hän kertoo muun muassa merkittävistä puutteista Playtikan hallinnon käytännöissä.

Kirjeessä Lu esittää tyytymättömyytensä erityisesti siihen, että Playtikan johto hallitsee myös pitkälti pörssiyhtiön hallitusta, mikä johtaa hänen mukaansa intressiristiriitaan johdon ja osakkeenomistajien välillä.

Joulukuun puolivälissä Playtika kertoi vähentävänsä maailmanlaajuisesti työntekijöistään 15 prosenttia osana uudelleenorganisoitumista. Yhtiö perusteli toimia koko pelialan kasvun hidastumisella.

Playtikalla on yhteensä runsaat 3 700 työntekijää.

Yhtiön osakkeen arvo on laskenut 50 prosenttia vuoden aikana.

Playtika listautui Yhdysvalloissa teknologiapörssi Nasdaqiin tammikuussa 2021 peräti 11 miljardin dollarin markkina-arvolla, mikä teki siitä historian suurimman israelilaistaustaisen yhtiön pörssilistautumisen.

Nyt markkina-arvo on romahtanut murto-osaan siitä.

Playtikan liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa vain 1,9 prosenttia verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna.

Playtikan peliportfoliossa erityisesti kasinopelien liikevaihto heikkeni. Sen sijaan kevyet viihdepelit toivat sille kasvua.

Yhtiö raportoi vuosineljänneksen liikevaihtonsa olleen 648 miljoonaa dollaria. Nettotulos heinä–syyskuussa heikkeni 68,2 miljoonaan dollariin edellisvuoden 80,5 miljoonasta.

Yhtiön käteiskassa on vahva, ja Playtika kertoi sillä olleen 1,25 miljardia dollaria käteistä tai siihen verrattavia varoja syyskuun 2022 lopussa.

Koko vuoden liikevaihdon yhtiö ennusti tuolloin olevan noin 2,6 miljardia dollaria.