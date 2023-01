HS Vision aamupodcastissa taustoitetaan päivän tärkeintä uutista taloudesta, tekniikasta tai politiikasta ja tartutaan ajankohtaisiin puheenaiheisiin.

Tämän päivän jaksossa on kaksi teemaa. Ensiksi: Ruotsissa on käynnissä kiihtyvä väkivalta-aalto. Toiseksi: Turkki on hermostunut Ruotsille pahanpäiväisesti, ja viikonloppuna tilanne äityi suorastaan räjähdysherkäksi. Se tarkoittaa, että nyt on pitkä matka siihen, että Turkki suostuisi ratifioimaan Ruotsin Nato-jäsenyyden.

Toimittajana Antti Tiainen, vieraana Helsingin Sanomien Tukholman-kirjeenvaihtaja Jussi Sippola.

