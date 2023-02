Suomalaisten vero-oikeuden tutkijoiden toiminta verokonsulttialalla ei ole erityisen läpinäkyvää. Tutkijat ovat erimielisiä siitä, onko se ongelma.

Suomen verolainsäädännössä on pykälä, jonka ympärillä on käynyt kova kuhina jo pitkään.

Siihen liittyen on lobattu, siitä on riidelty, sitä on tutkittu ja tulkittu.

Kyse on verotusmenettelylain pykälästä 28. Sen sisältämä yleinen veronkiertolauseke määrittelee, missä kohtaa verosuunnittelu lipsahtaa veronkierroksi. Sen pohjalta verottajan on mahdollista puuttua verojen välttämistarkoituksessa tehtyihin järjestelyihin.