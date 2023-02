Sijoitusjätti Pimcon salkunhoitaja Peder Beck-Friis sanoo, että matalan riskin korkosijoitukset tarjoavat houkuttelevia tuottoja epävarmassa maailmantilanteessa.

Maailmantalouden myllerrys on nostanut kaihdetun ja väheksytyn sijoitustuotteen uuteen kukoistukseen. Näin sanoo sijoitusyhtiö Pimcon varainhoitaja Peder Beck-Friis, joka vieraili Suomessa viime viikolla tapaamassa asiakkaita.

Beck-Friisin mukaan korkosijoituksien tuotot ovat taas houkuttelevia. Erityisen kiinnostavia sijoituskohteita löytyy korkosijoitusten riskittömimmästä päästä, josta ei vuosikausiin saanut juuri minkäänlaista tuottoa.

”Korkomarkkinoiden ytimestä voi nyt saavuttaa houkuttelevia tuottoja, vaikka ottaisi rajallisesti luottoriskiä”, Beck-Friis sanoo.

Pimco on globaali sijoitusjätti, joka hallinnoi 1 740 miljardin dollarin (1 600 miljardin euron) varoja. Yhtiö on erikoistunut korkosijoituksiin ja sen asiakkaat ovat pääasiassa suursijoittajia, jotka haluavat osakesijoituksilleen tasapainoa vähäriskisemmistä korkotuotteista.

Pimcon erikoistuminen korkosijoituksiin on hyvä muistaa, kun yhtiö suosittelee niitä ohi osakkeiden.

Korkosijoitukset koostuvat velkakirjoista, joita yritykset, pankit ja valtiot laskevat liikkeelle toimintaansa rahoittaakseen. Velkakirjoilla tehdään rahoitusmarkkinoilla kauppaa ja niiden arvo heiluu markkinakorkojen liikkeiden mukaisesti.

Veloista paketoidaan myös monimutkaisia korkotuotteita, joiden perimmäinen idea on kuitenkin edelleen se, että tuotto muodostuu velallisten maksamista koroista.

Pimcon näkemys on, että houkuttelevimpia tuottoja on tällä hetkellä saatavissa niistä korkopapereista, joissa on kaikkein vähiten luottoriskiä. Niiden korkotuotto on toki pienempi kuin riskillisemmissä korkopapereissa, mutta silti yllättävän hyvä riskin tasoon nähden.

”Haluamme pitää ruudin kuivana sitä varten, kun hinnat muualla [riskillisemmissä arvopapereissa] tulevat houkutteleviksi.”

Peder Beck-Friis vieraili Helsingissä tapaamassa asiakkaita. Pimco pyrkii kasvattamaan asiakasmääriään Pohjoismaissa, jotka eivät ole sen vahvinta markkina-aluetta.

Pimcon näkemys vähäriskisten korkosijoitusten houkuttelevuudesta perustuu sen näkemykseen maailmantalouden tilasta.

Taantuma on todennäköinen niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, vaikka se on luultavasti luonteeltaan mieto.

Beck-Friisin mukaan avainsana sijoittajien toimintaympäristössä on epävarmuus. Inflaatioennusteissa pohdittiin ennen pandemiaa, värähtääkö mittari desimaalin suuntaan tai toiseen. Nyt heilahdukset voivat olla kuukaudessa kokonaisen prosenttiyksikön tai vaikka kahden suuruisia.

Sijoittajien kannattaa Beck-Friisin mukaan varautua monenlaisiin kehityskulkuihin.

”Meidän kaikkien pitää olla nyt nöyrinä ennusteita tehdessämme”, Beck-Friis sanoo.

Pimco ennustaa, että markkinoiden heilunta jatkuu. Sama koskee myös reaalitaloutta eli yritysten ja kotitalouksien toimintaympäristöjä. Suhdannekierto voi tiivistyä ja se voi eriytyä eri aloilla. Samaan aikaan käynnissä on isoja murroksia kuten vihreä siirtymä ja tuotantoketjujen kestävyyden varmistaminen muun muassa siirtämällä tuotantoa poliittisesti vakaisiin valtioihin.

”Kun katsomme seuraavia viittä vuotta, tulemme näkemään enemmän heiluntaa markkinoilla mutta myös reaalitaloudessa.”

Korkosijoitukset olivat pitkään huono valinta sijoittajille. 2010-luvun puolivälistä alkaen länsimaissa elettiin ultra-alhaisten korkojen aikaa aina pandemiaan ja inflaation ryöpsähtämiseen saakka.

Korkotuottoa kertyi tuolloin hyvin heikosti. Korkopaperien arvonnousustakaan ei voinut oikein haaveilla, kun korot olivat jo nollassa. Korkopaperien hinnat nousevat silloin kun korot laskevat ja päinvastoin.

Riski korkojen noususta ja sitä myötä korkopaperien arvon laskusta vaani mahdollisuutena.

Monet suursijoittajat vetivät korkosijoitusten osuuden sijoitussalkuissaan minimiin nollakorkojen aikana. Se olikin onni heille, sillä vuonna 2022 korkosijoitusten tuotot olivat historiallisen huonot.

” ”Haluamme pitää ruudin kuivana.”

Nyt kiinnostus on taas herännyt.

Nimelliset korkotuotot ovat jo kohtuullisia. Lisäksi on mahdollista, että korot kääntyvät uudelleen laskuun. Silloin nykyisten velkakirjojen omistajat saisivat paperiensa arvonnoususta lisätuottoa.

Pimco luokittelee korkomarkkinoita ympyrän muotoisella kuviolla, jossa on kerroksia. Keskellä ympyrää ovat ne korkosijoitukset, joiden riski on vähäisin ja korkotuotot pienimpiä. Ytimessä sijaitsevat muun muassa Yhdysvaltojen keskuspankkiin tehtyjä talletuksia tai vakavaraisten valtioiden lyhytaikaisia velkakirjoja.

Kun siirtyy ympyrän kehissä ulospäin, kasvavat luottoriskit, mutta myös korkotuotot.

Keskivaiheilla Pimcon kehikossa ovat hyvän luottoluokituksen yritysten velkakirjat sekä paketoiduista asuntolainoista koostuvat MBS-tuotteet (mortgage backed securities). Ne ovat asuntovelallisten maksamista koroista tuottonsa kerääviä velkakirjoja, joiden vakuutena on lainoja ja välikäden kautta ihmisten asuntoja.

Uloimmilla kehillä on erilaisia kehittyvien markkinoiden lainapapereita sekä roskaluokkaan pudonneiden yritysten lainoja.

Tässä epävarmassa markkinatilanteessa Pimco pitää ympyrän ytimessä pysymistä viisaana. Myös keskivaiheilta voi Beck-Friisin mukaan tehdä todellisia löytöjä.

Parhaimmillaan markkinoilta voi löytää suurempia tuottoja ja samalla pienempää riskiä. Esimerkiksi hän nostaa strukturoidut korkotuotteet.

”Strukturoidut lainat ovat yksi hyvistä kohteista. Joistain kolmen A:n [korkeimman luottoluokituksen] sijoituskohteista voi hyvää tuottoa. Joissain tapauksissa ne ovat jopa parempia kuin yhden A:n yritysten lainapapereissa. Tämä on yksi esimerkki.”

Strukturoituihin lainoihin on koottu useita eri velkakirjoja, jotka yhdessä tasapainottavat riskiä. Monet tällaiset tuotteet saavat luottoluokittajilta korkeimmasta mahdollisesta turvasta kertovan AAA-luokituksen. Silti niiden tarjoama korkotuotto on parempi kuin monissa yhden A:n yrityslainoissa.

Oletus paremmasta tuotosta vähäisemmällä riskillä perustuu siihen, että luottoluokittajat ovat osanneet arvioida monimutkaisten tuotteiden riskejä oikein.

Yhdysvaltojen finanssikriisissä nähtiin, että se ei ole itsestäänselvyys. Johtavat luottoluokittajat antoivat silloin parhaita mahdollisia luottoluokituksille sellaisille asuntomarkkinoihin sidotuille korkotuotteille, jotka lähestyivät vääjäämättömästi romahdusta.

Pimcon suosikkeihin eivät tällä hetkellä kuulu sellaisten yritysten lainat, jotka ovat herkkiä suhdanteen heikkenemiselle, vaikka niiden luottoluokitus olisikin hyvä. Myös osakkeita Pimco pitää tällä hetkellä riskillisinä suhteessa niiden hintoihin ja sijoitusympäristön epävakauteen.

Jos riskillisempien arvopaperien hinnat laskevat, Pimco on valmis siirtymään kehällä ulospäin kohti korkeampia tuottoja.

Lue lisää: Kaksi kultamitalia matematiikan olympialaisissa voittanut Wei Li kipusi maailman suurimman varainhoitoyrityksen Blackrockin päästrategiksi.

Entä valtionvelat? Euroopassa monet valtiot ovat velkaantuneet pahasti, mikä on lisännyt epäilyksiä niiden korkopapereita kohtaan.

Beck-Friis näkee Euroopan valtioiden velkakirjojen osalta hyviä merkkejä. Inflaatio syö velkojen reaalista arvoa. Samaan aikaan Eurooppa on pystynyt ratkomaan ongelmia odotuksiin nähden hyvin. Tämä koskee sekä Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaa että valtioiden välistä yhteistyötä.

Euroopan taloutta pidettiin niin haavoittuvaisena, että moni epäili Euroopan keskuspankin kykyä nostaa korkoja romuttamatta samalla taloutta. Toistaiseksi korkojen nostot ovat sujuneet ongelmitta.

Beck-Friis uskoo, että EKP pystyy jatkamaan korkojen nostoja Pimcon ennusteen mukaiselle vähän yli kolmen prosentin tasolle ilman että Euroopan valtiot alkavat kaatua velkataakkojensa alle.

”Uskomme, että talous kestää sen.”