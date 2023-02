Kaikki hyötyvät, jos paniikki pysyy poissa markkinoilta silloinkin, kun siihen olisi aihetta, kirjoittaa HS Vision toimittaja Tuomas Niskakangas.

Jäniksiä pidetään tyhminä, kun ne työntävät päänsä pensaaseen. Mutta entä jos taktiikka toimii, ja karhu kävelee ohi?

Samalta tuntuu nyt taloutta seuratessa.

Inflaatio, korkojen nousu ja energiakriisi aiheuttivat viime vuonna taloudelle historiallisen kovan tärskyn. Olosuhteet ovat viime kesästä alkaen olleet karmivat niin yrityksille, sijoittajille kuin kotitalouksille.

Silti varsinaista paniikkia ei syntynyt pörssissä tai asuntomarkkinoillakaan. Hintojen korjausliikkeet jäivät maltillisiksi siihen nähden, mitä inflaatiosta, korkojen noususta ja talouden näkymistä olisi voinut odottaa.

Ja nyt, yhtäkkiä, tilanne näyttää paljon valoisammalta.

” Kuluttajien odotukset taloudesta ovat sysimustia, mutta rahat ovat riittäneet.

Alkuvuosi on ollut toivoa täynnä. Sijoittajat, asuntovelalliset ja yritysjohtajat laittoivat viime syksynä pään pensaaseen ja nyt kurkistelevat sieltä ulos varovasti.

Ensimmäinen huojennuksen aihe taloudessa on ollut inflaation hiipuminen. Vuonna 2021 keskuspankkiirit Yhdysvalloissa kuvailivat inflaatiota termillä ”transitory”, joka tarkoittaa ohimenevää tai väliaikaista. Sanasta tuli irvailun kohde, kun inflaatio jatkoi kiihtymistään.

Nyt inflaatio on kääntynyt äkilliseen laskuun, ja alkuperäinen ennuste on saamassa synninpäästön. On tosin yhä epäselvää, onko inflaatio painumassa takaisin noin kahden prosentin tavoitetasolle, vai onko jokin osa siitä sitkeää sorttia.

Toinen helpotuksen aihe on ollut talouden kestokyky. Kotitalouksien ja yritysten puskurit ovat riittäneet.

Asuntokauppa on hyytynyt, mutta asuntojen hinnat eivät ole romahtaneet siinä määrin, mitä korkojen noususta voisi laskea. Ihmiset eivät ole menneet paniikkiin vaan odotusmoodiin. Jos korkojen nousu ja asuntojen hintojen notkahdus jäävät väliaikaiseksi, on turha nyt hötkyillä.

Työmarkkinoiden tilanne on hyvä. Kaupan ja teollisuuden aloilla myynnin hidastuminen ei ole muuttunut laajoiksi irtisanomisiksi. Yritykset odottavat ja luottavat, että tilanne paranee.

Korkojen nousu on puhkaissut ilmoja monien varallisuuserien kuplista, mutta se on tapahtunut hallitusti (kryptomarkkinoita lukuun ottamatta). Osakemarkkinoillakin uskotaan, että korkojen nousu jää väliaikaiseksi. Kovaa kyytiä viime vuonna saaneiden teknologiayhtiöiden osakkeet nousivat tammikuussa.

” Optimismi on sijoitusmarkkinoilla ihana tila.

Taloudessa on täydet mahdollisuudet unelmatilanteeseen eli pehmeään laskeutumiseen. Siinä talous hiipuu juuri sopivasti matalaan kasvuun, joka nitistää inflaation, mutta ei aiheuta pahaa taantumaa.

Viime syksynä pehmeä laskeutuminen tuntui keskuspankkiirien haaveunelta, mutta nyt se voi olla jopa todennäköisin skenaario. Talouden kasvuennusteita on vuoden alussa korjattu ylöspäin.

Vaara ei kuitenkaan ole ohi.

Ainakin kevään ajan talous tulee vielä olemaan veitsenterällä. Inflaatio voi yhä yllättää tai talouskasvu taantua. Vaikka maailmantalous on kestänyt, siinä on säröjä. Palasten pitäisi loksahdella kohdalleen juuri oikealla tavalla.

Jos pehmeä lasku ei onnistu, käänne voi olla nopeakin.

Yrityksillä on henkilöstön vähennyssuunnitelmat valmiina. Työttömyyden kasvu voisi romuttaa haavoittuvaiset asuntomarkkinat. Korkojen nousun uudelleenhinnoittelu osakkeiden hintoihin voi tapahtua vaikka yhdessä päivässä.

Sijoittajien jänistaktiikka oli viimeksi käytössä keskiviikkona, kun Yhdysvaltojen keskuspankki nosti korkoa ja kertoi tiedotteessa näkevänsä tarvetta lisäkorotuksille. Pääjohtaja Jerome Powell piti perään lehdistötilaisuuden, jossa hänen lausuntojaan oli mahdollista tulkita niin, että keskuspankki voisi sittenkin siirtyä korkojen alentamiseen jo tänä vuonna.

Osakkeet ja muut riskilliset omaisuusluokat lähtivät nousuun.

Optimismi on sijoitusmarkkinoilla ihana tila. Niin kauan kun sille löytyy perusteita.