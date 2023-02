Toisin kuin usein luullaan, isolla osalla kiinalaisista on lyhyemmät työpäivät ja rennommat olot töissä kuin suomalaisilla, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Mari Manninen.

Aina kun kuulen Suomessa kauhisteltavan – tai ihasteltavan – Kiinan hirvittävän pitkiä työpäiviä ja -viikkoja, minua hymyilyttää.

Kiinassahan sanotaan olevan vallalla 996-työaika. Eli aamuyhdeksästä iltayhdeksään kuutena päivänä viikossa, 72 tuntia viikossa.

Minä törmään täällä Pekingissä aivan erilaiseen työmaailmaan.

Julkisen sektorin toimistoissa tehdään töitä kello 9:n ja 17:n välillä viitenä päivänä viikossa.

Kun menen valtion alaisen taloyhtiöni toimistoon uusimaan kulkulupaa tai valittamaan kämppäni kuumuudesta, minun täytyy myös muistaa, että kello 11–13 toimisto on kiinni.

Silloin on henkilöstön kahden tunnin lounastauko, jonka aikana moni ottaa päivätorkut, joko istualtaan pöytäänsä nojaten tai maaten toimiston takahuoneiden sängyillä.

Ala kuin ala, Kiinassa työntekijä odottaa saavansa vähintään tunnin ruokatauon lepoineen.

Kiina on niin valtava maa ja sillä on niin valtava väestö, että tänne mahtuu monta todellisuutta. Toisille 996-työaika on totta, mutta iso osa kansalaisista elää suomalaista työmaailmaa leppoisammissa oloissa.

Minä näen usein leppoisamman puolen, koska en arjessani juurikaan käy 996:n paikoissa. Niitä ovat uuden teknologian eli internetyritysten toimistot. Niissä työskentelee eri lähteistä laskeskellen noin 4 miljoonaa ihmistä.

Itse asiassa 996 on laitonta, sillä Kiinassa työpäivän laillinen pituus on 8 tuntia ja viikon 40 tuntia. Ylitöitä saa teettää 36 tuntia kuussa.

Kun työntekijöitä pari vuotta sitten jopa kuoli 996-vuoroihinsa, yrityksille annettiin sakkoja ja viranomaiset lupasivat lopettavansa järjettömät ylityökäytännöt. Ne kuitenkin jatkuvat.

Kiinassa työntekijöitä suojaavia sääntöjä rikotaan usein. Irtisanotuille pitäisi esimerkiksi antaa erorahana vähintään yhtä monen kuukauden palkka kuin hänellä on työvuosia firmassa takanaan. Tämäkin sääntö usein unohtuu.

” Julkinen sektori auttaa pitämään kiinalaisia leivän syrjässä kiinni ja työttömyystilastoja pienempinä.

996-töitä ei tietenkään tehdä kaikilla aloilla. Nämä ovat Kiinassakin poikkeuksellisia tuntimääriä. Mutta jos pomo Kiinassa käskee yhtäkkiä ylitöihin, vastaan ei panna, joten päivät voivat venyä.

Toisinaan epäluotettavan Kansallisen tilastokeskuksen mukaan yksityisellä sektorilla tehdään keskimäärin 8 tuntia ylitöitä viikossa.

Kaikki yllä kuvattu kertoo keskiluokkaisista kaupunkilaisista. Maalta kaupunkeihin ja teollisuuskeskuksiin tulevien siirtotyöläisten tarina on toinen. Tehdastyöläiset ja itsensä monessa perheessä työllistävät kotiapulaiset suorastaan ahmivat työtunteja, joiden perässä he ovat kotoaan muuttaneet.

Kiinalaiset tietävät, että julkisella sektorilla on helpompaa kuin yksityisellä. Julkisella toimistoissa työpäivät ovat lyhyitä ja tahti rauhaisa.

Julkisen sektorin toimistoväen tarkkaa määrää on vaikea selvittää, mutta heitä on varmasti moninkertaisesti verrattuna 996-porukkaan. Eli Kiinassa on paljon enemmän suomalaisia laiskemmin työskenteleviä kuin sitä kohutuinta raatajasakkia.

Yksityisissä yrityksissä pyritään varmasti tehokkuuteen, mutta kiinalaisesta julkisesta sektorista ei voi sanoa samaa. Väkeä näyttää olevan enemmän kuin riittävästi.

Taloyhtiöni toimistossa moni työntekijä nuokkuu tai näprää laiskasti kännykkäänsä. Olen jo oppinut, että toimiston kaksi naistyöntekijää ovat paikan osaajat ja suorittajat. Muiden työntekijöiden roolia en ole vielä keksinyt.

” Kun kotonani käy huoltomies vaikkapa poraamassa yhden reiän seinään, hän tulee aina kaverin tai kahden kanssa.

Kiinassa puistojen ja nähtävyyksien porteilla on automaattiset lippujenlukulaitteet. Laitteilla on kuitenkin työntekijät, jotka ottavat asiakkaalta lipun ja näyttävät sitä laitteelle asiakkaan puolesta.

Julkinen sektori auttaa pitämään kiinalaisia leivän syrjässä kiinni ja työttömyystilastoja pienempinä. Kun nuorisotyöttömyys nousi kovasti viime vuonna, julkinen sektori ja valtionyhtiöt määrättiin työllistämään lisää nuoria.

Kiinassa on myös ylityöllistyneitä hetkiä, joiden taustaa en ymmärrä. Kun kotonani käy huoltomies vaikkapa poraamassa yhden reiän seinään, hän tulee aina kaverin tai kahden kanssa. Kun kaasuhellani tuoksahti, sitä tuli analysoimaan kuuden hengen tiimi. Kaikki eivät edes vaivautuneet ahtautumaan keittiööni.

Mutta eipä kiinalaistenkaan ole helppo tajuta pohjoiseurooppalaisia työelämän kummallisuuksia. Miksi ihmeessä me emme ota ruokalepoa? Sen jälkeenhän iltapäivän hommat luistaisivat nopeammin.

Kun The New Yorkerin toimittaja matkusti kiinalaisturistien kanssa bussilla Euroopassa, opas varoitti eurooppalaisten hitaudesta: Kiinassa kolme asiakasta voi tehdä ostoksia samaan aikaan yhdellä kassalla. Euroopassa kassatyöntekijä ei moiseen matematiikkaan kykene.