Vuonna 1970 matemaatikko Seppo Linnainmaa istui puiston penkille Kööpenhaminassa ja äkkäsi matemaattisen kaavan, joka sykkii nyt tekoälyjen sisällä.

Lokakuussa 2016 tiedelehti Nature julkaisi pahaenteisen artikkelin. Todennäköisesti jo pelkkä otsikko oli suurelle osalle lukijoista mystinen tai käsittämätön.

Can we open the black box of AI?

Voimmeko avata tekoälyn mustan laatikon?

Siis ymmärrämmekö, miten tekoäly toimii?