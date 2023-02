Joku taitaa vielä muistaa, mikä oli dot com -kupla.

Jos et muista, se ei haittaa. Kohta tarjolla voi olla eräänlainen uudelleenfilmatisointi. Nimi on tosin tällä kertaa vain mukaelma alkuperäisestä, .com vaihtuu .ai:ksi.

Markkinoilla on jo nähty pettymyksen hinta, kun tekoäly ei toimikaan niin kuin sijoittajat ovat odottaneet. Helmikuun alussa Google julkaisi mainoksen, jossa sen uusi tekoäly teki faktavirheitä, ja pian yhtiön arvo putosi tähtitieteelliset sata miljardia dollaria eli suunnilleen puolitoista kertaa Suomen valtion vuosibudjetin verran.