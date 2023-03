Corolla Cross on himpun verran Toyota RAV4:sta pienempi katumaasturi. Auto kuvattiin Porvoon vanhassakaupungissa.

Toyotan uuden auton tekniikasta paljastuu harvinainen yhdistelmä. Tässä maasturissa on potentiaalia kansansuosikiksi.

Monessa maassa on kullekin kansakunnalle tyypillinen ajoneuvo. Yhdysvalloissa iso avolava, Ruotsissa Volvo, Norjassa nykyään Tesla ja Suomessa aina vaan – Toyota Corolla.

Meilläkin on perheessä sellainen. Tietysti harmaana.

Corolla, jota välillä myytiin myös Auris-nimellä, on Suomen yleisin auto reilulla johdolla muihin. Niitä on Suomen liikenteessä 158 000, enemmän kuin esimerkiksi Jyväskylässä on asukkaita.