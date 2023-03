Suosiotaan kasvattava suojateippaus on vaihtoehto auton maalaukselle ja voi kasvattaa jälleenmyyntiarvoa. Etenkin moni Tesla-kuljettajista vie autonsa liikkeeseen, jossa entinen kilpauimari Sergei Haukka tekee ihmeitä teipillä.

Tilaajille

Kädessäni on sakset. Edessäni on kiiltävä Tesla Model 3:n konepelti. Vieressäni on Sergei Haukka.

Hän sanoo: ”Raaputa sitä konepeltiä niillä saksilla.”

Se on kuin käskisi haistattelemaan omalle äidille: niin ei kerta kaikkiaan saa tehdä.

Mutta kun Haukka kehottaa, alan naarmuttaa peltiä. Siihen tulee ruma naarmu toisensa jälkeen.