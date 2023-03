Wide ContentPlaceholder

Wassin mukaan kevään eduskuntavaaleissa on paljon puutteita, koska puheista uupuvat Nato, luontokato ja EU, jotka kuuluvat myös eduskunnan pöydälle.

HS Visio | Henkilö

Tiedon hinta

Hanna Wass on Suomen tunnetuimpia politiikan tutkijoita. Hänellä on vahva näkemys siitä, mihin eduskuntavaalit ratkeavat ja mihin eivät. Omasta työurastaan Wass on joutunut maksamaan hinnan, joka konkretisoituu nyt 45-vuotiaana.

Heinäkuussa Hanna Wass teki virheen, joka on seurannut häntä ainakin tähän saakka. ”Paljon on tullut päätä auottua, mutta tästä olen ylpeä. Go @TyttiTup”, Wass twiittasi ja jakoi kuvan Facebook-keskustelusta, jossa hän kehui estoitta, kuinka loistavasti omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) oli pohjustanut Saksassa Uniper-kauppaa, jossa valtion yli puoliksi omistama Fortum irrottautui tytäryhtiöstään.