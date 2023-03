Wide ContentPlaceholder

Ihmelääke

Oopiumi on kivunhoidossa ylivoimainen, mutta sillä on vakava sivuvaikutus, jota on mahdoton kiertää. Kun lääkevalmistajat ovat yrittäneet kehittää oopiumista ihmelääkettä, seuraukset ovat olleet tuhoisat.

Lääkärit ja kemistit ovat kahdensadan vuoden aikana osoittaneet nokkeluutensa oopiumista johdettujen kipulääkkeiden kehittelyssä. Tällaisia opioideiksi kutsuttuja oopiumin johdannaisia – osittain tai täysin synteettisiä – on nykyisin satoja. Tunnetuimpia ovat 1800-luvulla keksityt morfiini ja heroiini ja 1900-luvulla keksityt oksikodoni ja fentanyyli.