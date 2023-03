Startup-yrittäjyys veti Invenin perustajakolmikon lupaavasti alkaneelta konsulttiuralta. Nyt 24-vuotiaat yrittäjät keräsivät miljoonapotin.

Perustajakolmikosta Niilo Pirttijärvi on toimitusjohtaja, teknologiajohtaja on Ekku Jokinen ja Tommi Kupianen on Invenin tuotejohtaja.

”Meidän pitää pelastaa Pohjoismaiden fiksuimmat nuoret päätymästä konsulteiksi tai pankkeihin”, sanoi opiskelijoiden pääomasijoitusyhtiön Wave Venturesin toimitusjohtaja Erik Kymäläinen HS Vision haastattelussa marraskuussa.

Siis saada heidät perustamaan startup-yrityksiä vakaan uraputken sijaan.

Tommi Kupianen, Niilo Pirttijärvi ja Ekku Jokinen näyttävät kuulleen viestin, sillä juuri niin he tekivät.

Kaikki kolme opiskelivat Aalto-yliopistossa tuotantotaloutta, Kupiainen lisäksi rahoitusta ja Jokinen tietotekniikkaa. Opintojen jälkeen he saivat jalan isojen konsulttiyhtiöiden oven väliin. Kupiainen oli harjoittelussa Boston Consulting Groupissa, Pirttijärvi puolestaan McKinseyllä. Jokinen oli töissä muun muassa Roviolla.

Tammikuussa 2022 he päättivät hypätä tyhjän päälle ja perustaa yhdessä startupin. He olivat tuolloin 23-vuotiaita, nyt 24.

Nyt heidän perustamansa tekoälyohjelmistoa kehittävä Inven on kerännyt 1,5 miljoonan euron rahoituksen, jossa pääomasijoittajana on Lifeline Ventures. Kyse on todennäköisesti suurimmasta alle 25 -vuotiaiden yrittäjien keräämästä rahoituksesta Suomessa.

Samaan aikaan uusien startup-yritysten perustaminen Suomessa on romahtanut kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Miksi nämä nuoret halusivat yrittäjiksi?

Ensimmäisen vuoden aikana perustajat eivät maksaneet itselleen lainkaan palkkaa. He rakensivat yritystään ilmaisella työpisteellä Otaniemessä Startup Saunalla, joka on opiskelijoiden yrittäjyystila.

He asuivat vielä Otaniemessä opiskelija-asunnoissa ja kävivät opiskelijaravintolassa syömässä.

He saivat heti perustamisen jälkeen 125 000 euron siemenvaiheen sijoituksen, mutta sen he käyttivät yrityksen alkuvaiheen muihin kuluihin.

Vasta nyt saatuaan tämän isomman rahoituskierroksen sovittua, he alkoivat maksaa itselleen 3 500 euron palkkaa kuussa.

”Se oli mahtavaa, kun sai ekan kerran palkkaa tilille”, Pirttijärvi sanoo.

Juuri nuorena yrittäjyyteen loikkaamisessa onkin heidän mielestään matalampi kynnys. Jos olisi 40-vuotias espoolainen asuntovelallinen jolla on kaksi lasta ja keskiluokkaiset kulutustottumukset, vaihtaminen olisi suurempi riski.

”Opiskeluiden jälkeen on hyvä aika perustaa yritys. Pari harjoittelua ensin taakse ja sitten yrittäjäksi”, Jokinen sanoo.

Ehkä sana ”pelastaa konsultoinnilta” on Pirttijärven mielestä hieman vahva sana, sillä hän kertoo konsulttina olleen aidosti kivaa. Hän ei halua vastakkainasettelua startupien ja konsulttiuran välille, sillä konsulttitalotkin tuovat alalle arvokasta osaamista. Työssään he olivat kuitenkin törmänneet ongelmaan, johon he uskoivat, että heillä voisi olla tekninen ratkaisu.

Jos konsulttiyritys tai investointipankki haluaisi esimerkiksi löytää maailmalta kaikki Coca-Colaa eri maissa pullottavat yritykset, kaivelutyö pitäisi tehdä käsin. Perinteisissä yrityshaun tietokannoissa ei ole kovin tarkkoja kuvauksia siitä, mitä yritys todella tekee. Siksi Invenin työkalu pyrkii hakemaan yrityksestä tätä tietoa internetistä ja yhdistää sen yritystietoon. Tätä dataa Inven sitten myy esimerkiksi yksityisille sijoitusyhtiöille, investointipankeille tai teollisuuden yrityskauppakohteita etsiville.

Teknisesti kyse on kielimallista, joka auttaa analysoimaan tekstisisältöjä, luokittelee niitä ja poimii avainsanoja. Vastaavia luonnollisen kielen ymmärtämiseen perustuvia tekoälyn ohjelmistoyrityksiä on parin vuoden aikana syntynyt runsaasti kehittämään erikoistuneita työkaluja eri aloille.

Kun yritys oli vasta kahden kuukauden ikäinen, Pirttijärvi matkusti San Franciscoon hankkiakseen Yhdysvalloista asiakkaita. Invenillä ei ollut vielä tuotetta olemassa.

Myös Yhdysvaltoihin mentiin opiskelijabudjetilla Aaltoes-yrittäjyysjärjestön Silta-ohjelman avulla. Pirttijärvi majoittui ilmaiseksi yhteiskämpässä muiden suomalaisten kanssa. Se oli arvokas apu kaupungissa, joka on legendaarisen tunnettu kalliista asumisesta.

” ”Äiti ja isäkin kävivät haastattelemassa meitä ja harjoittelimme puhumista kavereille.”

Kului kaksi kuukautta niin, että Inven sai kyllä mahdollisia asiakkaita tarttumaan ilmaiseen kokeiluun, mutta yhtään maksavaa asiakasta ei vielä ollut Yhdysvalloista.

Vuoden 2022 alussa koronaviruksen omikron-muunnos aiheutti vielä varovaisuutta ja useimmat eivät halunneet tavata kasvokkain, Pirttijärvi kertoo. Hyöty Yhdysvalloissa olemisesta oli silti siinä, että hän oli samalla aikavyöhykkeellä ihmisten kanssa, joita hän pommitti sähköposteilla, Linkedin-viesteillä ja piti videopalavereita.

Ensimmäinen oikea asiakas oli investointipankki, joka on keskittynyt yrityskauppakohteiden etsimiseen. Yrityksen johtaja vastasi Pirttijärven Linkedin-viestiin. Seuraavaksi vuorossa oli videopuhelu ja yritys otti Invenin ohjelmiston testikäyttöön pariksi kuukaudeksi.

Se vakuutti. Johtaja siirsi Invenin tilille 1 500 dollaria ja otti työkalun laajempaan käyttöön.

Tommi Kupianen, Niilo Pirttijärvi ja Ekku Jokinen mukaan luettuna Invenissä on nyt kymmenen työntekijää.

Opiskelijoiden startup-piireissä mukana oleminen oli tuonut kolmikolle verkostoja, joiden avulla he saivat heti alussa siemenrahoituksen. Pirttijärvi oli ollut opintojensa viisi kuukautta töissä Slush-tapahtuman organisaatiossa ja osallistui vuoden Wave Venturesin sijoitustoimintaan.

Yksi sijoittajista oli tuolloin Prodeko Ventures, joka sijoittaa nimenomaan tuotantotaloutta opiskelleiden yrityksiin.

Miljoonarahoituksen saaminen ei sitten ollutkaan yhtä helppoa.

Kasatakseen listan sijoittajista joihin olla yhteydessä, perustajat pyysivät alaa tuntevat tuttunsa työpajaan. Kylmiltään ei kannata sähköposteja tuntemattomille sijoittajille lähetellä, joten seuraavaksi piti selvittää, keneltä saisi sijoittajille lämpimän esittelyn.

”Treenasimme sijoittajille pidettävää esitystä. Äiti ja isäkin kävivät haastattelemassa meitä ja harjoittelimme puhumista kavereille”, Pirttijärvi kertoo.

Kun Lifeline Ventures kiinnostui, muiden mukaan saaminen oli sen jälkeen helppoa. Mukaan lähti muun muassa yhdysvaltalainen Jointeffecs-rahasto ja joukko yksityissijoittajia.

Viime vuonna Inven teki 22 000 euron liikevaihdon. Sillä on nyt kymmenen työntekijää. Perustajien mukaan asiakkaita on jo kymmeniä, erityisesti Yhdysvalloista ja Kanadasta. Silti se on vielä tuotekehitysvaiheessa, jossa se varmistaa tuotteen kohtaavan markkinoilla olevan asiakastarpeen.

Startup-kentällä siitä puhutaan product market fitin löytämisenä.

”Se pitää olla, että ei polteta rahaa turhaan liian aikaisin. Toivottavasti kesällä pääsemme kasvattamaan myyntiä”, Pirttijärvi sanoo.

Yritys on rekisteröity nimellä SearchCo Oy.

” ”Startupissa voi onnistua isommin kuin missään muussa työssä.”

Ensimmäinen vuosi yrittäjyyttä on opettanut konkreettisia asioita, kuten miten vaikeaa on löytää sopiva toimisto kun sellaiseen lopulta pääsisi muuttamaan.

Nyt Invenillä on pieni mutta tyylikäs toimisto Helsingin keskustassa Lönnrotinkadun vanhassa kivitalossa.

Sekin yllätti, miten vaikeaa tiimin rakentaminen ja ensimmäisten työntekijöiden palkkaaminen on. Asiaan voi vaikuttaa se, jos kyse on kolmen 23-vuotiaan ensikertalaisen tuoreesta startupista.

”Pitää löytää ne ihmiset, joita innostaa lähteä mukaan startupiin ja ottaa vähän riskiä”, Jokinen sanoo.

Siinä keskustelussa työnantaja onkin se, jonka pitää myydä työnhakijalle se visionsa ja kertoa vakuuttavasti, mistä yrityksessä on kyse ja miksi se voisi olla tulevaisuudessa menestyvä.

Miksi startupit kiehtovat korporaatiopolun sijaan?

Käytännössä kyse on unelmasta luoda jotain uutta, riskin viehätyksestä, unelmasta menestyä, sekä sosiaalisuudesta: kavereiden kanssa perustetussa yrityksessä saa itse valita ihmiset, joiden kanssa tekee töitä. Kyse on myös mahdollisuudesta vaikuttaa itse tekemiseensä ja ratkaista jotain konkreettista.

Smartlyn, Supercellin ja Woltin kaltaiset menestystarinat myös inspiroivat.

”Startupissa voi onnistua isommin kuin missään muussa työssä. Kyllä se motivoi”, Pirttijärvi sanoo.