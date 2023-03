Maailman suurimpiin sijoitusjätteihin lukeutuvat Blackrock ja Blackstone sekoittuvat ihmisten mielissä yhdeksi yhtiöksi. Sen on loputtava, kirjoittaa HS Vision taloustoimittaja Tuomas Niskakangas.

Ensin henkilökohtainen tunnustus. Yli viisitoista vuotta kestäneellä taloustoimittajan urallani kaksi maailman suurimpiin lukeutuvaa sijoitusyhtiöitä on mennyt päässäni jatkuvasti sekaisin.

Se on tavallaan ymmärrettävää, sillä Blackrock ja Blackstone ovat melkein samannimisiä ja lähtöisin samasta yhtiöstä. Sanat rock ja stone voivat molemmat kääntyä suomen kielessä sanaksi kivi, joskin rock viittaa yleensä isoon kiveen tai kallioon ja stone pienempään kiveen.

Nimeen, historiaan ja toimialaan liittyvistä yhtäläisyyksistä huolimatta Blackrockia ja Blackstonea ei pidä sekoittaa toisiinsa. Ne ovat olleet jo vuosikymmeniä kaksi täysin erillistä ja hyvin erilaista yhtiötä. Koska molemmat lukeutuvat sijoitusjättien eliittiin, tulisi aktiivisten talouden seuraajien pystyä erottamaan ne toisistaan.

Tässä jutussa yhtiöiden ero tehdään selväksi. Luomme myös muistisääntöjä, jotka auttavat pitämään yhtiöt erillään mielessämme.

Historia

Ensin oli Blackstone, vuonna 1985 perustettu sijoitusyhtiö.

Blackrock syntyi vuonna 1988 Blackstonen rahallisen sijoituksen tukemana. Uuden yhtiön nimi oli ensin Blackstone Financial Management, mutta vuonna 1992 nimi muutettiin Blackrockiksi.

Vuonna 1994 Blackstonen perustajalle Stephen Schwartzmanille ja Blackrockin perustajalle Larry Flinkille tuli erimielisyyksiä. Blackstone myi osuutensa Blackrockista, ja yhtiöistä tuli täysin erilliset.

Muistisääntö: Rockyhtye Rolling Stones on vanha ja räpistä rockiin aikoinaan vaihtanut Kid Rock (syntynyt 1971) on myös vanha mutta silti uudempi. Siis Blackstone on se alkuperäinen ja Blackrock uudempi yhtiö.

Liiketoiminta

Blackrock on ennen kaikkea rahastojätti. Yhtiöllä on valtava rahastovalikoima, jota se tarjoaa niin tavallisille piensijoittajille kuin suurille institutionaalisille sijoittajille. Avoimien rahastojensa ansiosta Blackrock on maailman suurin sijoitusyhtiö hallinnoitavien sijoitusvarojen määrällä mitattuna.

Blackstone on maailman suurin vaihtoehtoisten sijoitusten hallinnoija. Sen asiakkaita ovat suursijoittajat, kuten eläkeyhtiöt ja monimiljonäärit. Blackstone kokoaa asiakkaidensa varoista rahastoja, jotka sijoittavat muun muassa kiinteistöihin ja listaamattomiin yhtiöihin.

Muistisääntö: Rock on tutumpi sana kuin stone. Blackrock on siis ”kaiken kansan yhtiö” ja Blackstone harvempia palveleva.

Koko

Molemmat yhtiöt ovat markkina-arvoltaan ja tunnettuudeltaan suunnilleen tasaveroisia jättejä. Blackstonen markkina-arvo on noin 106 miljardia dollaria ja Blackrockin 96 miljardia dollaria.

Henkilöstön ja hallinnoitavan varallisuuden määrällä mitattuna Blackrock on kuitenkin mennyt Blackstonesta reilusti ohi.

Blackrockilla on noin 18 000 työntekijää, kun Blackstonella niitä on runsaat 3 000. Blackrock hallinnoi noin 10 000 miljardin asiakasvaroja. Blackstonen asiakasvarat ovat noin 1 000 miljardia.

Muistisääntö: Rock (kallio) on isompi kuin stone (kivi).

Johtajat

Yhtiöitä johtavat edelleen niiden perustajat. Blackstonen toimitusjohtaja on Stephen Schwartzman, ja Blackrockin toimitusjohtaja on Larry Fink.

Muistisääntö: Schwartzmanin muistaa alkuperäisen yhtiön eli Blackstonen toimitusjohtajaksi siitä, että yhtiö on saanut puolet nimestään hänen sukunimestään (schwartz saksaksi = black englanniksi = musta suomeksi).

Vertailuyhtiöt

Blackrockin kovin kilpailija Yhdysvalloissa on Vanguard. Nämä kaksi ovat amerikkalaisessa rahastokentässä kaksi ylivertaista jättiläistä.

Blackstonen suoria kilpailijoita Yhdysvalloissa ovat suurelle yleisölle verrattain tuntemattomat pääomasijoitusyhtiöt, kuten KKR, Carlyle Group, Bain Capital, Oaktree ja Apollo.

Muistisääntö: Yritysten luonteen hahmottamisessa voi auttaa niiden rinnastaminen johonkin suomalaiseen rahoitusalan yhtiöön: Blackrock on vähän kuin Seligson, joka myös tarjoaa edullista, passiivista rahastosijoittamista. Blackstone on kuin Capman, joka myös on pörssilistattu kiinteistö- ja pääomasijoitusyhtiö.

Suomi-bisnes

Blackstone on KTI Kiinteistötiedon mukaan Suomessa (kuten monessa muussa maassa) suurin ulkomainen kiinteistönomistaja. Pääomasijoituspuolella Blackstonen osittain omistamiin suomalaisyhtiöihin kuuluu ainakin kovassa kasvussa oleva Relex, jonka ohjelmistoilla vähittäiskaupat voivat parantaa prosessejaan.

Blackrock on suomalaisille piensijoittajille tuttu esimerkiksi Ishares-brändillä markkinoitavista etf-rahastoistaan. Ne ovat laajasti saatavilla suomalaisten pankkien ja sijoitusyhtiöiden palvelutarjoamassa.

Muistisääntö:

STONE: ”Sen Toimistotalot Ovat Nähtävissä Erottajalla.”

ROCK: ”Rahastot Ovat Cinunkin Kännykässäsi.”