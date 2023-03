Finanssiviranomaisten kriisinratkaisusääntely näytti ainakin hetkellisesti toimivan. Parempi silti olisi, etteivät pankit antaisi kriiseille alkuunsakaan aihetta, kirjoittaa HS Vision toimittaja Samuli Niinivuo.

Paniikki saa helposti pahaa jälkeä aikaan, kun se iskee rahoitusmarkkinoille. Se voi laukaista pahimmillaan varallisuushintojen laskukierteen, josta on enää lyhyt matka finanssikriisiin.

Näin tapahtui vuoden 2007 syksyllä. Näin pelättiin tapahtuvan myös viime viikolla. Pankkikriisin pahin uhka hälveni, kun Yhdysvalloissa pankkiviranomaiset pelastivat Silicon Valley Bankin ja Sveitsissä viranomaiset myivät Credit Suissen sen kilpailijalle UBS:lle.

Kriisinratkaisusääntely toimi ainakin hetkellisesti. Samalla on iloittu siitä, ettei kumpikaan pelastusoperaatio niellyt veronmaksajien rahoja. Tappiot katettiin pääasiassa sijoittajien varoilla. He kantoivat riskin, jonka he olivat pankkeihin sijoittamalla ottaneet.

Hyvä näin. Parempi tosin olisi, etteivät pankit antaisi aihetta kriiseihin.

” Vaikka reaalitalouden merkitys pankeille on ehkä vähentynyt, pankkien merkitys reaalitaloudelle ei ole.

Kansantalouden kiertokulussa pankkien perustehtävä on sekä kanavoida rahaa säästöiksi että palauttaa sitä takaisin kiertoon investointeina. Pankkien ydintoimintaa tämä ei kuitenkaan ole ollut enää aikapäiviin.

Rahoitussektorin luottovarannosta reaalitalouteen päätyy nykyisin vain pieni osa. Yhä suurempi osa luotonannosta tapahtuu kokonaan sektorin sisällä.

Käytännössä siis pankit ja rahoituslaitokset lainaavat lähinnä toisilleen. Se on niille tuottoisampaa kuin rahoitussektorin ulkopuolelle suuntautuva antolainaus. Voitot eivät synny reaalitalouden rahoittamisesta, vaan siitä, että rahoitusala rahoittaa itse itseään.

Vaikka reaalitalouden merkitys pankeille on ehkä vähentynyt, pankkien merkitys reaalitaloudelle ei ole. Sen toimintakyky lepää pitkälti rahoitussektorin toimintakyvyn varassa.

Jos pankit eivät kykene ohjaamaan rahaa sitä tarvitsemattomilta sitä tarvitseville, talous seisahtuu. Kriisipankkien johtajien mieltä tämä kohtalokas riippuvuus ei näytä painaneen.

Silicon Valley Bankin ja Credit Suissen ongelmat eivät kytkeytyneet toisiinsa, mutta niiden perimmäiset syyt olivat samat. Kumpikaan pankki ei hallinnut ottamiaan riskejä.

SVB oli sijoittanut huomattavan osan asiakkaidensa talletuksista joukkovelkakirjoihin, joiden markkina-arvo oli korkojen nousun seurauksena kääntänyt laskuun. Pankki ajautui maksukyvyttömyyteen, kun sen kasvuyrityksistä koostunut asiakaskunta ryhtyi vetämään varojaan ulos. SVB:n tekemien sijoitusten arvo oli pudonnut niin, ettei se pystynyt vastaamaan asiakkaidensa rahoitustarpeeseen.

Credit Suissen kohdalla on toistaiseksi epäselvää, missä sen riskinhallinta tarkalleen oikein petti. Tiettävästi se oli ollut retuperällä kuitenkin jo pidemmän aikaa. Wall Street Journalin haastatteleman entisen johtajan mukaan pankkikonsernista käytännössä puuttui johtorakenne, jolla vuosia jatkunut riskinotto olisi saatu hallintaan.

” SVB:n johtajat näyttävät kävelleen pankkinsa raunioista ulos hymyssä suin.

Pankkien toiminta herättää kysymyksen. Ketä tai mitä ne lopulta palvelivat?

Silicon Valley Bank rahoitti Piilaakson kasvuyrityksiä. Credit Suisse puolestaan profiloitui rikkaiden varainhoitajana.

Piilaakson kasvuyritysten kannalta SVB tuskin olisi voinut kaatua pahemmalla hetkellä, sillä riskipääomarahoitus on korkojen nousun takia jo muutenkin tiukassa.

Tätä vastoin SVB:n johtajat näyttävät kävelleen pankkinsa raunioista ulos hymyssä suin. He sattuivat myymään pankkinsa osakkeita miljoonilla dollareilla muutama viikko sitten, kun tulevista ongelmista ei ollut vielä tietoakaan – ainakaan ulkopuolisilla.

Credit Suissen varakkaille asiakkaille puolestaan selvisi kahdeksan vuotta sitten, että yksi sen pankkiireista oli käyttänyt vuosien ajan luvatta heidän rahojaan voittaakseen takaisin muiden asiakkaiden tappioita.

Tässä kohtaa on vaikea olla siteeraamatta näytelmäkirjailija Bertolt Brechtin kulunutta toteamusta: ”Pankin ryöstäminen ei ole mikään rikos pankin omistamiseen verrattuna.”