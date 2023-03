HS Vision aamupodcastissa taustoitetaan päivän tärkeintä uutista taloudesta, tekniikasta tai politiikasta.

Asuntolainojen koroista yhä suurempi osa on sidottu lyhyempiin kuuden kuukauden tai sitä lyhyempiin euriboreihin. Ei ihme, sillä kun katsoo jyrkästi ylös nousevaa korkokäyrää, asuntovelallista hikoiluttaa!

Tänään julkaistu Helsingin Sanomien esimerkkilaskelma näyttää, miten paljon asuntovelallinen on voinut hyötyä viimeisen vuoden aikana tai miten paljon on voinut tulla otettua takkiin viitekorkojen noustessa. Milloin 3 kk euribor on parempi vaihtoehto ja koska 12 kk euribor?

Toimittajana Elina Lappalainen, vieraana Venla Kuokkanen.

