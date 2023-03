Volkswagenin uuden mallin kuvaillaan olevan se auto, mikä Teslan piti tehdä. Seurauksena taistelu huokeiden sähköautojen markkinoilla kiihtyy.

Sen odotettiin tapahtuvan Texasissa, mutta se tapahtuikin Ala-Saksissa.

Sähköautoilijat tai sähköauton hankintaa harkitsevat ovat odottaneet kohtuuhintaista mutta riittävän kokoista mallia markkinoille.

Katseet kääntyivät Teslaan. Sen uskottiin kertovan sijoittajille maaliskuun ensimmäisenä päivänä uudesta halvasta autosta. Lopulta yhtiö päätyi Texasin-tehtaallaan vain vihjailemaan sellaisen tulosta.

Pari viikkoa myöhemmin saksalainen Volkswagen veti amerikkalaisilta maton alta. Ala-Saksin Wolfsburgissa päämajaansa pitävä autojätti esitteli pienen, sähkönsinisen auton. Juuri sellaisen, jota Teslalta odotettiin.

Se voi muuttaa kaiken.

Kyseessä on Volkswagen ID.2.

Jos ollaan tarkkoja, se on vielä tässä vaiheessa ID.2all-konseptiauto. Nimeen on piilotettu kömpelö sanaleikki: to all. Kaikille.

Auto on täyssähköinen viistoperä, joka muistuttaa Volkswagenin tyypillisimpiä autoja. Konserni myöntää, että se vetelee nostalgian naruista.

”Muutamme ikonisten [autojen] dna:n tulevaisuuteen. ID.2all on samalla myös kunnioitus Kuplalle, Golfille ja Pololle”, sanoo muotoilujohtaja Andreas Mindt yhtiön medialle jakamassa tietopaketissa.

Kolme mainittua autoa ovat olleet Volkkarin työjuhtia. Uutuus todellakin näyttää siltä kuin kaikki ne olisi tungettu yksien peltien sisään. Konserni vakuuttelee, että auto on pienen Polon kokoinen, mutta siinä on Golfin sisätilat.

Autossa ei ulkoapäin ole mitään erityisen ihmeellistä. Homman nimi on hintalappu.

Volkswagen aikoo painaa auton hinnan alle 25 000 euron.

Muotoilujohtaja Andreas Mindt poseerasi konseptiauton vieressä.

Kyseinen summa voi olla monelle paljon rahaa, mutta uudeksi sähköautoksi se on vähän.

Tällä hetkellä suosituimmat sähköautot pelkistetyllä varustelulla maksavat Suomessa noin 50 000 euroa.

Suomessa helmikuun ensirekisteröidyin uusi sähköauto oli Teslan Model Y, joka maksaa uutena noin 49 000 euroa. Toiseksi suosituimman sähköauton eli Škoda Enyaqin lähtöhinta on piirun verran yli 51 000 euroa.

Uusien autojen hinnat ovat nousseet parin vuoden ajan, laskee Autoalan tiedotuskeskus. Tähän vaikuttaa sähköautojen tulo, koska ne ovat kalliita.

Lisäksi inflaatio, komponenttipula ja hintojaan yllättävästi heilutteleva Tesla ovat sekoittaneet markkinoita.

Nämä olosuhteet luovat kysyntää fantasialle halvasta mutta pitkälle vievästä sähköautosta. Se on helpommin sanottu kuin tehty.

ID.2all-auton sisustaa.

Esimerkiksi saksalainen Sono Motors haaveili rakentavansa koko kansan aurinkosähköauton, Sionin. Muotoilu oli koruton, mutta tähtäimessä oli juuri tuo maaginen 25 000 euron hintaraja.

Autoa oli määrä rakentaa Suomessa Uudenkaupungin autotehtaalla. Hanke tyssäsi tänä keväänä taloudellisiin vaikeuksiin.

Nyt yksi maailman suurimmista autonvalmistajista lähtee halpapeliin, joten hankkeella on takanaan aivan erilainen rahoituspohja. Aikataulu on optimistinen: tuotantoversio aiotaan saada myyntiin vuonna 2025.

Rajusta tahdista viestii se, että muotoilujohtaja Mindt aloitti työssään vasta helmikuun alussa.

Perinteisiltä valmistajilta löytyy jo nyt Volkswagenille kilpailijoita samasta kokoluokasta. Niiden hinta on kuitenkin 30 000 euron yläpuolella.

Lisäksi markkinoilla on pieni sähköinen Fiat 500, jonka hinnan saa akusta tinkimällä tiristettyä alkamaan kakkosella.

Tältä näyttää Volkkarin uusi pohjalevy. Harmaa alue keskellä on akkua, ja oikeassa reunassa näkyy etuvetoinen sähkömoottori.

Volkswagen ei ole kertonut uuden auton akun kokoa. Auton toimintamatkaksi väitetään sangen optimistista 450:tä kilometriä.

Auto rakennetaan uudelle, pienelle pohjalevylle, jota on määrä käyttää muissakin konsernin autoissa. Samalle pohjalle kohoaa espanjalaisen Seatin alabrändin Cupran Urban Rebel, joka on eräänlainen urheiluauto minikoossa.

Autot kasataan Espanjassa Seatin tehtaalla, joka muutetaan täyssähköiseksi pajaksi syytämällä sinne kolme miljardia euroa.

Saman pohjan ansiosta konserni voi takoa markkinoille kasapäin pieniä sähköautoja lähitulevaisuudessa. Volkswagen kaavaileekin seuraavaksi alle 20 000 euron sähköautoa.

Talouslehti Fortune ja teknologiamedia Verge kuittailivat heti, että Volkswagen teki sen, mitä Teslan ja toimitusjohtaja Elon Muskin piti tehdä.

Teslalla on yksi erittäin merkittävä valttikortti vielä käyttämättä. Tesla on optimoinut tuotantoaan suurissa Gigafactory-tehtaissaan niin rajusti, että se jää enemmän voitolle autoa kohden kuin kilpailijansa. Tämä mahdollistaa entistä kovemman hintasodan aloittamisen.

Nyt markkinat odottavat Elon Muskin vastaiskua.