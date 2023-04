Suomalaisille tippaus­kulttuuri on aina ollut vaikea, mutta nyt se koettelee amerikkalaisiakin

Inflaatio ja korkotaso kurittavat monien amerikkalaisten taloutta niin, että yleistyvät tippikyselyt käyvät hermoille, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Elina Väntönen.

Tippaaminen on pitkään ollut Yhdysvaltoihin matkustavia suomalaisia askarruttava ja usein turhauttava asia.

Nyt se on sitä myös amerikkalaisille.

Pitkään perinteinen etiketti oli yksinkertaistetusti se, että ravintola-aterian tai taksimatkan päätteeksi tipataan 15–20 prosenttia.

Enää se ei ole niin yksinkertaista.

”Minä tutkin tätä, enkä silti tiedä, paljonko pitäisi tipata”, kulutuskäyttäytymisen professori Michael Lynn sanoi uutiskanava CNN:n haastattelussa viime vuoden lopussa.

Hämmennyksen takana on nopeasti yleistynyt digitaalinen tippausjärjestelmä.

Tyypillisesti se on tabletti, jolle työntekijä näpyttelee summan ja ojentaa sitten asiakkaalle. Valvovan silmän alla on sitten valittava, kuinka suuren tipin haluaa jättää.

Se vielä menettelee. Laitteet ovat kuitenkin tulleet myös sellaisiin paikkoihin, joissa asiakkaat eivät ole tottuneet tippaamaan. Pikaruokalat, kahvilat, tanssistudiot – tilanne voi tulla eteen missä tahansa, jossa maksetaan kortilla.

Esimerkiksi Starbucks-ketju on alkanut monissa toimipisteissään tarjota tippausmahdollisuutta. Haluaisitko jättää dollarin, kaksi vai kenties viisi? Ylin kategoria jo melkein tuplaisi erikoiskahvin hinnan.

Muutosta seurasi valtaisa palauteaalto sosiaalisessa mediassa puolesta ja vastaan.

Se vaivaannutti joitain työntekijöitäkin. Yksi heistä julkaisi Tiktokissa nopeasti levinneen videon, jossa hän näytti, kuinka ohitti tippausmahdollisuuden ennen kuin ojensi laitteen asiakkaalle nolon tilanteen välttämiseksi.

” Miksi tässä tipataan, ja kuka siitä oikein hyötyy?

Tippauksessa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään tapakulttuurista.

Liittovaltion määrittelemä minimipalkka on 7,25 dollaria tunnissa. Se ei kuitenkaan koske sellaisia palvelualan työntekijöitä, jotka saavat tippiä. Heille se on 2,13 dollaria tunnissa, sama summa vuodesta 1991 lähtien.

Siksi amerikkalainen on tottunut tippamaan ravintolassa tarjoilijan palveltavana riippumatta siitä, millaista palvelu on. Asiakkaan rooli on hoitaa osa palkkakuluista.

Mutta jos tippiä aletaan kysyä sellaisissakin paikoissa, joissa näin ei ole, herää helposti kysymys, mistä tässä oikein maksetaan.

Esimerkiksi Starbucks maksaa työntekijöilleen vähintään 15 dollaria tunnissa.

Myös Uberin kaltaisten alustatalouden palveluiden kanssa kyse on erilaisesta tilanteesta. Uber-kuskit ovat pääsääntöisesti itsenäisiä yrittäjiä, ja tippi on heille lisätuloa.

Voisi siis periaatteessa ajatella, että kuskeille tippaaminen olisi vapaaehtoista tai jotenkin sidoksissa palvelun tasoon. Olen kysellyt asiasta amerikkalaisilta tutuilta.

Ei, he sanovat. Jos et tippaa, olet piittaamaton urpo.

Se myös kostautuu herkästi, sillä taksipalveluissa myös asiakas pisteytetään.

Maksoin sitten 20 prosentin tipin sillekin taksikuskille, joka mitään selittämättä kävi puskapissalla kesken ajon.

Mutta entä esimerkiksi valmiiksi pakatun jäätelöpakkauksen ostaminen jäätelökioskilta? Miksi tässä tipataan, ja kuka siitä oikein hyötyy? Meneekö raha aina matalapalkkaiselle työntekijälle?

” Ajattele tippiä laskun pakollisena osana.

Tippipyyntöjen yleistyminen hiertää osin siksi, että monet amerikkalaiset ovat nyt taloudellisesti ahtaalla.

Pandemian aikana amerikkalaisten jättämät tippisummat kasvoivat: he halusivat osoittaa kiitollisuutensa niille yrittäjille, jotka tarjosivat palveluita poikkeusaikana.

Nyt inflaatio ja korkotaso kuitenkin kurittavat amerikkalaisten taloutta niin, että he eivät enää haluaisi jatkaa. Päinvastoin.

CBS News tulkitsi alkuvuodesta, että tippikyselyt ovat monien mielestä ”karanneet käsistä”. CNN otsikoi, että tilanne on ”hallitsematon”.

Latautuneita asiakaspalvelutilanteita syntyy helposti, kun rahaa kysytään useammin, mutta sitä on vähemmän.

Miten sitten kannattaisi toimia, jos käy Yhdysvalloissa?

Nyrkkisääntö, jolla et voi mokata: jos tippiä kysytään, maksa aina 20 prosenttia loppusummasta.

Ravintolassa kuitti kannattaa kuitenkin katsoa läpi. Joissain paikoissa tippi on lisätty jo valmiiksi esimerkiksi ravintolalaskuun. Sen suuruus on yleensä 18–22 prosenttia.

Koeta olla harmittelematta ”ekstramenoja”. Ajattele tippiä laskun pakollisena osana.

Yhdysvalloissa päätyy joka tapauksessa usein maksamaan enemmän kuin suunnitteli. Verot tulevat listahintojen päälle, ja loppulaskussa saattaa olla ekstraa milloin mistäkin.