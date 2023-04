Podcast: Suomessa kehitetty kielimalli on tarkempi kuin kohuttu Chat GPT

Kielimalleista tuli koko maailmaa puhuttava teknologia Chat GPT:n myötä. Mutta itse asiassa Suomessa on kehitetty jo 25 vuotta kielimallia joka on huomattavasti sitä tarkempi. Se on niin tarkka, että kielimallilla aiotaan tuottaa tietosanakirja Wikipediaan artikkeleita eri kielille.

Mitä eroa on tilastollisella suurella kielimallilla ja sääntöpohjaisella – ja kumpi on parempi?

Toimittajana Elina Lappalainen, vieraana Niclas Storås.

