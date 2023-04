Tammikuun puolessavälissä alkanut jännitys peliyhtiö Rovion kohtalosta on ratkeamassa. Japanilainen Sega Sammy jätti ostotarjouksen Rovion osakkeista, ja Rovion hallitus suosittaa osakkeenomistajille myyntiä.

Toteutuessaan kaupassa olisi samalla kyse kahden ikonisen ja pitkäikäisen pelibrändin liitosta.

Rovio tunnetaan vihaisista linnuistaan eli Angry Birdseistä. Segan vahvin brändi peleissä ja viihdeteollisuudessa on sininen siilihahmo Sonic the Hedgehog. Se on Angry Birdsin tavoin valjastettu pelien lisäksi elokuviin ja oheistuotteisiin.

”Tässä on selvä halu hyödyntää puolin ja toisin sitä osaamista mitä Roviolla ja Segalla on. Meillä on paljon yhteistä, kuten ikoniset brändit ja kulttuuri, jossa he ovat pitäneet omista brändeistään huolta kuten mekin”, sanoo Rovion hallituksen puheenjohtaja Kim Ignatius Helsingin Sanomille.

Rovion hallituksen puheenjohtaja Kim Ignatius

Sega on maailman 15. suurin peliyhtiö ja vahva erityisesti Aasiassa sekä pelikonsoli-markkinoilla. Sen sijaan sen jalansija mobiilipeleissä tai länsimaissa on ollut heikompi.

Segan johtaja Haruki Satomi kommentoi tiedotteessa näkevänsä mahdollisuuksia nyt erityisesti mobiilipelimarkkinoilla.

”Segan pitkän aikavälin tavoitteena on ollut kiihdyttää laajentumistaan tällä alalla”, Satomi kommentoi.

Hän kertoo olevansa vakuuttunut, että molempien yhtiöiden tuotemerkkien, hahmojen, kannattajakunnan ja yrityskulttuurin yhdistämisen ansiosta syntyy synergiaetuja.

Tältä kannalta katsottuna Sega ei osta Roviota vain sen Angry Birds -pelibrändin vuoksi. Rovion avulla Sega pääsee laajenemaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja saa maailmanluokan osaamista mobiilipelien tekemisessä.

Segan johtaja Haruki Satomi poseerasi Sonic the Hedgehog -pelihahmon vieressä Los Angelesissa tammikuussa 2020.

Sega tarjoaa Rovion osakkeista 9,25 euron osakekohtaista hintaa. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 706 miljoonaa euroa.

Se on hieman parempi kuin israelilaisen Playtikan tammikuussa esittämä 9,05 euron osakekohtainen tarjous. Kovin paljoa Rovio ei saanut lisää rahaa pöytään.

Tarjous on noin 19 prosenttia korkeampi kun Rovion osakkeen arvo oli perjantain päätöskurssilla. Tammikuun alkuun verrattuna siinä on kuitenkin noin 63 prosentin preemio, Kim Ignatius korostaa.

Sega on julkaisemassa yksityiskohtaisemman tarjousasiakirjansa toukokuun alussa. Yrityskaupan odotetaan varmistuvan heinäkuun alkuun mennessä.

Tässä vaiheessa on Ignatiuksen mukaan mahdotonta kommentoida käytännön asioita kuten sitä, miten itsenäisenä osana Segaa Rovio säilyisi kaupan toteutuessa.

”Olemme hirveän positiivisella fiiliksellä ja toivomme, että saamme tämän transaktion loppuun saakka”, Ignatius sanoo.

Peliyhtiö Rovion silloinen markkinointijohtaja Peter Vesterbacka (vas.) yhtiön toimiston avajaisissa Shanghaissa silloisen eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin (kok) kanssa lokakuussa 2011.

Tarjous on osakkeenomistajien kannalta hyvä, arvioi Inderesin analyytikko Atte Riikola.

Hänen mukaansa tarjouksessa on hinnoiteltu jossakin määrin myös Rovion kasvunäkymiä. Segan tarjous on noin 14-kertainen Rovion liikevoittoon nähden. Se on hyvä taso suhteessa mobiilipelialan markkinatilanteeseen tällä hetkellä.

Vuosi 2022 oli koko alalle vaikea, sillä koronavirus­pandemian aikainen pelialan noste on nyt haihtunut. Monelle peliyhtiölle vaikeuksia tuottaa myös Applen niin sanottujen IDFA-tietojen jakamisen rajoittaminen. Se on tehnyt mainonnan kohdentamisen entistä vaikeammaksi ja hankaloittanut uusien pelaajien hankintaa.

Mobiilipelien markkinat laskivat viime vuonna ensimmäistä kertaa koskaan.

”Roviolla on kuitenkin ollut varsin vakaa kasvunäkymä. Roviolla oli niin vahva taloudellinen asema, että se ei ollut pakkoraossa myydä”, Riikola sanoo.

Playtikan tammikuisen tarjouksen jälkeen Rovion hallituksen olisi kuitenkin pitänyt osoittaa vahva näkymä siihen, miten se kykenee luomaan osakkaille enemmän arvoa pysymällä itsenäisenä yhtiönä.

Segan osakkeenomistajat eivät kuitenkaan nähneet yrityskauppaa yhtä positiivisena. Yhtiön osakkeiden arvo laski maanantaina 4,2 prosenttia Tokion pörssissä.

”Angry Birds on kaikkialla maailmassa tunnettu. Mutta brändi on ohittanut huippunsa. Uskon sijoittajien pettyneen 700 miljoonan euron käyttämiseen tähän”, Japanin pelimarkkinoihin erikoistuneen konsulttiyhtiö Kantan Gamesin perustaja Serkan Toto arvioi Reutersille.

Angry Birds -pelihahmot ovat esiintyneet myös omissa elokuvissaan.

Sega ei ollut sillä mahdollisten ostajakandidaattien listalla, jota myös analyytikko Riikola on viime kuukausina julkisuudessa pyöritellyt.

”Paperilla se vaikuttaa oikein hyvältä ostajalta. Ja jos vertaa Playtikaan, se vaikuttaa huomattavasti pehmeämmältä omistajalta”, Riikola sanoo.

Playtikan tarjouksen jälkeen yhtiö aloitti strategisen selvityksen yhtiöön kohdistuvista ostotarjouksista.

Kasinopeleistä alkunsa saanut israelilainen Playtika sulki Suomesta ostamansa Seriously-pelistudion alle kolme vuotta kaupan jälkeen. Noin 120 työntekijää irtisanottiin.

Sekä Nordea että Inderes arvioivat tuolloin, että Rovion myyminen Playtikalle on epätodennäköistä, sillä israelilaisyhtiöllä on Suomessa kyseenalainen maine.

Pelialan järjestö Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen pitää myös Segaa huomattavasti miellyttävämpänä ostajana.

”Perustellusti voi sanoa, että Segan motiivit yrityskauppaan ovat toisenlaiset. Playtikan toimintamalli näyttää olevan ostaa pelibrändejä ja siirtää niiden kehitystyö muualle. Oli realistinen uhkakuva, että sen käsissä Roviolle olisi käynyt samoin kuin Seriouslylle”, Hiltunen sanoo.

Sen sijaan Segalla voi aidosti olla tarvetta roviolaisten osaamiselle ja jalansijalle länsimarkkinoille.

”Ei ole kaukaa haettu ajatus, että Rovio esimerkiksi jatkaisi omien peliensä tekemistä, mutta kehittäisi myös Segan pelejä mobiilialustoille”, Hiltunen kommentoi.

Samalla tavoin Sega voi puolestaan auttaa Angry Birdsien laajenemista konsoli- ja tietokonepeleihin.

Rovio ei ole kommentoinut Playtikan toimintatapoihin ja kulttuuriin liittyneitä arvioita, eikä Ignatius tee niin nytkään.

”Se on ollut mediassa käytyä keskustelua, emmekä ole joutuneet ottamaan siihen kantaa. Lopulta prosessin aikana kävi niin, että Playtika ei ollut enää loppumetreillä mukana”, Ignatius toteaa.

Rovio ilmoitti maaliskuun lopussa, että keskustelut ostajakandidaatti Playtikan kanssa ovat päättyneet.

”Totta kai olemme tyytyväisiä siihen, että olemme löytäneet ratkaisun, joka tuntuisi olevan hyvä Roviolle ja roviolaisille, kun mietimme liiketoiminnan kasvattamista tulevaisuudessa ja yhtiön arvonnousua”, Ignatius sanoo nyt.

”Perustuen siihen, mitä Sega on julkisesti kommentoinut, siellä on aitoa arvostusta Rovion osaamista kohtaan.”

Rovion tie pörssissä sen 2017 tapahtuneen listautumisen jälkeen ei ole ollut sellainen menestystarina kuin sijoittajille luvattiin.

Rovion markkina-arvo heti listautumisannin jälkeen oli peräti 896 miljoonaa euroa. Tuolloin se myytiin sijoittajille kovana kasvutarinana. Kun se ei toteutunutkaan, moni sijoittaja pettyi. Se jätti leimansa yhtiöön pitkäksi aikaa.

Nykyistä Roviota ei voi kuitenkaan suoraan verrata listautumishetkeen. Markkinatilanne oli erilainen, ja yhtiötä myytiin listautumishetkellä kovana kasvutarinana. Pian listautumisen jälkeen yhtiön osakkeen hinta romahtikin – ja sijoittajat nielivät pettymystään.

Riikolan mukaan Roviosta on kuitenkin vuosien varrella kuoriutunut vakaa kassavirran tuottaja.

”Jos oli listautumisessa mukana sijoittajana, koko taival jää tietysti pettymykseksi. Tämä on nyt kuitenkin sille kohtuullisen hyvä päätös”, Riikola arvioi.

Angry Birds -hahmo Rovion pääkonttorin edustalla Espoossa maanantaina.

Viime vuosina Rovion liikevaihto on polkenut paikoillaan. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 297 miljoonaa ja vuonna 2021 se oli 286 miljoonaa euroa.

Rovion suurimmat pelit ovat kesällä 2015 julkaistu Angry Birds 2 sekä tammikuussa 2019 ilmestynyt Angry Birds Dream Blast.

Tammikuussa 2021 toimitusjohtajana aloittanut Alexandre Pelletier-Normand on kuitenkin saanut yhtiössä uutta kasvuvaihdetta päälle. Rovio on investoinut muun muassa uusien pelitiimien perustamiseen Kanadassa ja Barcelonassa sekä kasvanut yrityskaupoilla.

Vielä viime vuoden alussa Helsingin pörssissä oli kolme kotimaista pelitaloa, jotka listautuivat samoihin aikoihin vuonna 2017.

Maaliskuussa 2022 suoratoistojätti Netflix teki Next Gamesista ostotarjouksen, ja se poistui pörssistä yrityskaupan myötä. Nyt samoin on käymässä Roviolle. Sen myötä pörssiin on jäämässä enää Remedy.

”Uskoisin, että Remedy pysyy itsenäisenä ainakin tämän strategiakautensa ja lähivuodet”, Riikola sanoo.

Oikaisu 17.4. kello 18.53: Kuvatekstissä kirjoitettiin aiemmin Rovion markkinointijohtajasta Peter Vesterbackasta. Hän on kuitenkin vetäytynyt yhtiöstä.