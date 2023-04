Wide ContentPlaceholder

Pahuuden silmä

Palantir on mahdollisesti maailman pahamaineisin pörssiyhtiö. Se tarjoaa järjestelmiä ja algoritmeja, jotka mahdollistavat kansalaisten massavalvonnan. Yhtiö on avainasemassa myös Ukrainan sodassa, ja sillä on kytkös Suomeen.

