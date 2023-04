Monet pitävät Konetta Helsingin pörssin parhaana yhtiönä. Maine perustuu kuitenkin vanhoihin näyttöihin vuosikymmenen takaa. Koneen liikevoitto on polkenut paikoillaan toimitusjohtaja Henrik Ehrnroothin aikakaudella, kirjoittaa HS Vision Alex af Heurlin.

Helsingin Kalasatamassa sijaitsevan taloyhtiön hissit ovat jatkuvasti epäkunnossa, uutisoi Yle viime viikolla.

Reistailevat hissit ovat aina ikäviä, mutta erityisesti tässä tapauksessa. Kyseiset Koneen hissit ovat 31 kerrosta korkeassa, 121-metrisessä Lumo One -tornitalossa. Yli kolmekymmentä kerrosta rappusia on raskas matka hyväkuntoisellekin.

Ylen haastatteleman asukkaan mukaan suurin ongelma on se, että ihmisiä jää jumiin hisseihin. Joskus valotkin pimenevät. Kolmesta hissistä aina yksi tai kaksi on epäkunnossa.

”Siihen on totuttu, se on uusi normaali”, asukas kertoi.

Asukkaan kommentti olisi voinut koskea yhtä hyvin Koneen keskiviikkona julkaisemaa tulosta. Tulos ylitti analyytikkojen odotukset, mutta kun Koneen tuoreita lukuja vertaa yhtiön huippuvuosiin, ero on hyvin selvä. Tilausten määrä on laskussa. Kasvu on hitaampaa ja kannattavuus heikompaa kuin ennen. Mutta siihenhän on jo totuttu.

” Paikallaan junnaava tuloskehitys on Koneen uusi normaali.

Kone tunnettiin pitkään Helsingin pörssin tähtiyhtiönä.

Koneen liikevaihto kasvoi vuosien 1999–2014 aikana yli 200 prosenttia. Samalla liikevoitto lähes yhdeksänkertaistui ja nousi yli miljardiin euroon. Sijoittajat juhlivat ja suomalaiset tunsivat kansallisylpeyttä.

Koneen kasvu on kyllä jatkunut sen jälkeenkin. Vuosina 2014–2022 Koneen liikevaihto kasvoi lähes puolella. Yhtiön liikevoitto on sen sijaan polkenut paikallaan jo kahdeksan vuoden ajan. Kun vuonna 2014 liikevoitto oli 1 036 miljoonaa euroa, viime vuonna se oli 1 077 miljoonaa euroa. Koneen paikallaan junnaava tuloskehitys on Kalasataman asukasta lainaten ”uusi normaali”.

Koneen liikevoittomarginaali on laskenut kahdeksassa vuodessa 14,1 prosentista alle kymmeneen. Kannattavuus on siis suorastaan romahtanut, kun ottaa huomioon Koneen maineen tasaisena suorittajana.

Suurin yksittäinen syy Koneen paikallaan polkeviin tuloslukuihin on Kiina. Kiinan talous kasvoi pitkään hurjaa tahtia, mutta paluuta entiseen ei ole. Nyt Kiina yrittää hoitaa käsittämättömät mittasuhteet saavuttanutta kiinteistökuplaansa. Se tarkoittaa vähemmän rakentamista, vähemmän hissejä ja liukuportaita, ja lopulta vähemmän euroja Koneen kassaan.

Henrik Ehrnrooth aloitti Koneen toimitusjohtajan tehtävissä vuonna 2014 eli samaan aikaan, kun Koneen tulostahti alkoi hiipua.

” Kannattavuuslukuja katsoessa Kone näyttää ehkä entiseltä laatuyhtiöltä.

Koneen vaisua kehitystä ei voi laittaa täysin Ehrnroothin piikkiin, sillä Kiinan suuret linjat eivät ole hänen käsissään. Toisaalta Ehrnrooth ei ole pystynyt vetämään kania hatusta ja löytämään uusia markkinoita hiipuvan Kiinan tilalle.

Koneen pahin kilpailija, yhdysvaltalainen Otis, on pystynyt pitämään kannattavuutensa huomattavasti korkeampana kuin Kone Ehrnroothin valtakaudella.

Kone näyttää ymmärtäneen, että kaikki ei ole kunnossa. Yhtiö kertoi tammikuussa mylläävänsä organisaation uusiksi ja vähentävänsä noin tuhat työpaikkaa eri puolilla maailmaa. Johtoryhmässä istuneet markkinointijohtaja Tricia Weener ja teknologiajohtaja Maciej Kranz siirrettiin syrjään.

Kannattavuuslukuja katsoessa Kone näyttää ehkä entiseltä laatuyhtiöltä, mutta ainahan voi mennä vielä huonommin.

Kiinan ja Yhdysvaltojen välit ovat kiristyneet vuosi vuodelta. Maat ovat ottaneet yhteen monilla talouden osa-alueilla: raaka-aineissa, 5g-teknologiassa ja puolijohteissa. Villeimmissä spekulaatioissa Kiinan ja lännen välille maalataan jo täydellistä välirikkoa.

Tämän vuoksi Kiina ei ole Koneelle vain hiipuva markkina. Se on riski. Kun sijoittajat katsovat Koneen liikevaihdon maantieteellistä jakaumaa, he irvistävät. Noin kolmasosa myynnistä tulee Kiinasta.

Koneen hissit ja liukuportaat eivät ole ilmeisimpiä nappuloita geopoliittisessa pelissä. Toisaalta, hissit jos mitkä ovat kriittistä infrastruktuuria. Sen osoittivat jo Kalasataman reistailevat hissit viime viikonloppuna.

Koneen suurin omistaja Antti Herlin on Helsingin Sanomia julkaisevan Sanoma-konsernin toiseksi suurin omistaja.