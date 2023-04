Sirurajoitukset voivat johtaa siihen, että Kiinan osaaminen kasvaa pian harppauksin, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Mari Manninen.

On olemassa koneita, joiden rakentamisen rinnalla ihmisen kuussa käynti on lastenleikkiä. Ne ovat monimutkaisinta, mitä ihminen on saanut aikaan.

Noilla koneilla valmistetaan edistyneimpiä mikrosiruja. Niitä tarvitaan, kun kaikista laitteista maailmassa tahdotaan yhä älykkäämpiä ja nopeampia.

Edistyneimpiä mikrosiruja valmistavia koneita on niin vaikea rakentaa, että niitä ei pysty kopioimaan, vaikka saisi varastettua niiden piirustukset.

Tällaisia koneita osaa tehdä vain muutama yritys maailmassa – kukin omanlaisiaan. Yritykset ovat Yhdysvalloissa, Hollannissa ja Japanissa.

Näillä koneilla edistyksellisimpiä siruja osaavat puolestaan valmistaa vain toiset harvalukuiset yritykset maailmassa. Tärkein niistä on TSMC Taiwanissa.

Kiina on yhtäkkiä melkoisessa lirissä.

Kiinassa ei osata tehdä edistyneimpiä mikrosiruja eikä niitä rakentavia koneita. Kiina on siis tuonnin varassa.

Yhdysvallat ilmoitti syksyllä tiukoista estoista edistyneimpien mikrosirujen ja niiden valmistukseen liittyvän osaamisen viennistä Kiinaan.

Yhdysvallat näyttää myös onnistuvan kiellossaan, sillä se on taivutellut muita tärkeitä sirukoneiden ja huippusirujen valmistajamaita rinnalleen.

Näin Kiinan hankkeet ottaa omia harppauksia tekoälyn, avaruuden valloituksen, sotateknologian ja jopa uusimman kuluttajateknologian saralla ovat suurissa ongelmissa.

Ne ovat kaikki Kiinalle erittäin tärkeitä aloja. Voikin puhua Kiinan teknologisesta ja ehkä taloudellisestakin katastrofista.

Kiinalta vie vähintään viisi vuotta tilanteen paikkaamiseen, ennusti maailmanhistorian professori Chris Miller marraskuussa etäluennollaan. Tuolta luennolta opin vertauksen kuulennon ja siruntekokoneiden vaikeusasteista.

Miller on kirjoittanut suureksi menestykseksi nousseen kirjan Chip War eli sirusota. Sirujen paikka maailmassamme on niin keskeinen, että hän kutsuu niitä uudeksi öljyksi.

Yhdysvaltain ovelan tempun jälkeen yhä useampi taloustuntija on alkanut ennustaa, että Kiina ei koskaan nouse Yhdysvaltoja suuremmaksi taloudeksi.

Toisaalta osa tutkijoista uskoo Yhdysvaltain tekevän itselleen karhunpalveluksen. Nyt Kiinan on pakko oppia itse valmistamaan huippusiruja, tai se voi unohtaa maailmanherruuden.

Yhdysvaltain ja Kiinan välillä käytävässä kamppailussa sirusodasta on tullut sen tärkein kenttä. Siinä Yhdysvallat pyyhkii Kiinalla lattioita.

Samalla tapahtuu isoja muutoksia maailmantalouden uskomuksissa ja käytännöissä.

Sirujen valmistus oli globalisaation huippuesityksiä: yhtä raaka-ainetta yhdestä maasta, toista toisesta, koneiden valmistus kolmannessa, sirujen suunnittelu neljännessä, sirujen valmistus viidennessä, tuotteiden valmistus kuudennessa.

Yhdysvallat uskoi vahvasti globalisaation hyvää tekevään voimaan, mutta nyt se on valmis iskemään löytämiinsä pullonkauloihin. Niin tärkeää Kiinan patoaminen sille on.

Yhdysvallat väittää, että ennen kaikkea kyse on turvallisuudesta. Eli siitä, ettei Kiina saa osaamista sotamahtinsa ja tiedustelunsa kehittämiseen. Tämä lieneekin ollut ainakin alkuperäinen ajatus.

Kiina väittää, että Yhdysvallat ei vain halua Kiinan vaurastuvan ja vahvistuvan. Tämäkin on luultavasti totta.

Kaikki jotenkin sirualaan sidoksissa olevat yritykset – ja niitä on valtavasti – joutuvat nyt miettimään kauppaa ja maailmanpolitiikkaa aivan uudesta kulmasta.

Mitä voi ostaa ja mistä ja myydä ja minne joutumatta hankaluuksiin Yhdysvaltain tai Kiinan kanssa? Mihin tuotanto pitäisi sijoittaa? Kuinka varautua pakotteisiin, jotka saattavat tulla kuin puskista?

Sitten on tietysti Taiwanin kysymys. Maailma olisi helisemässä, jos Kiina hyökkäisi Taiwaniin tai edes saartaisi sen. Niin suuri osa huippusiruista Taiwanissa tehdään. Jotkut uskovat, että Taiwanin siruteollisuus jopa vetäisi Kiinan hyökkäystä puoleensa. Jotkut puolestaan uskovat, että siruteollisuus pitää rauhaa yllä, sillä Taiwan voisi tuhota ainutlaatuiset tehtaat moisessa tilanteessa.

Eipä ihme, että sekä Yhdysvallat että Euroopan unioni haluavat kovasti tukea siruteollisuuden kasvua omalla maaperällään.