Kun joutuu toteamaan ja myöntämään yhä uudestaan, että omat ja läheisten silmiinpistävimmät piirteet ovat saman kolikon kaksi puolta, arki muuttuu, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Juhani Mykkänen.

Olisikohan siitä kymmenen vuotta, kun alennuin parjaamaan työkaveria selän takana:

”Ärsyttää olla omissa töissä riippuvainen Viivistä. Sillä kestää niin kauan helpoissakin hommissa.”

”Niin, no, ihmisen heikkoudethan on niiden vahvuuksia ja vahvuudet heikkouksia”, toinen työkaveri vastasi.

”Ai miten niin?”

”Niin että sama luonteenpiirre, joka on heikkous, on myös vahvuus. Viivillä kestää pitkään, kun se tarkistaa kaiken kahdesti. Mutta se ei tee virheitä.”

”Hmm, totta.”

Olen sittemmin palannut kaverin nerokkaaseen havaintoon yhä uudestaan, kun toinen ihminen ärsyttää. Kokemus on ollut vallankumouksellinen. Häkellyn kerta toisensa jälkeen, kun huomaan, että oho, tuollakin rasittavalla luonteenpiirteellä on itse asiassa myönteinen kääntöpuoli.

Kokeillaan ajatusleikkiä. Valitse joku työkaverisi tai ystäväsi, tai vaikka kumppanisi. Ajattele hänen ärsyttävintä ominaisuuttaan.

Se voi olla ylimielisyys. Tapa olla koskaan pyytämättä apua. Huomionkipeys ja päälle puhuminen. Taipumus jättää laskut maksamatta ja astiat pöydälle.

Näihin kaikkiin voi liittyä myönteinen toinen puoli:

Kyllä, Milla on itsevarmuudessaan suorastaan ylimielinen tiimin palavereissa. Mutta sama itsevarmuus tekee hänestä parhaan ihmisen neuvottelemaan toisen yrityksen kanssa sopimuksen ehdoista.

Salla on liian ylpeä pyytääkseen apua, vaikka kuinka tarvitsisi sitä. Mutta sama ammattiylpeys johtaa siihen, että Sallan vastuulle voi antaa mitä vain, ja se tulee hoidetuksi.

Boris ei osaa kuunnella. Hänen huomionsa poukkoilee, koska hän kaipaa huomiota. Mutta kun hän pääsee huomion keskipisteeseen, niin hän kertoo kaikista viihdyttävimmät tarinat.

Ossi ei muista maksaa laskuja tai viedä astioita tiskikoneeseen. Näiden taustalla on kuitenkin perustavanlaatuinen huolettomuus. Sen myönteinen kääntöpuoli on, että Ossi on porukan paras heittäytymään ja improvisoimaan.

Sama pätee toiseen suuntaan, eli ihmisten vahvuuksiin liittyy heikkouksia:

Elli on parisuhteessa todella lojaali. Mutta kääntöpuolena hän ei osaa päästää irti epäterveestäkään suhteesta.

Matias on iloinen ja nauravainen. Toisaalta hän ei näytä antavan itselleen lupaa kohdata ja käsitellä kielteisiä tunteita.

Ja niin edelleen.

Kun luonteenpiirteiden eri pintoja tarkastelee arjessa, alkaa pian nähdä myös oman luonteen muiden silmin. Jos on ajatellut olevansa kovakin menestyjä, voi itseä sivusta seuraamalla huomata, että se ei herätäkään muissa vain ihailua. Itse asiassa monet pitävät menestymisenhalua ahdistavana kilpailullisuutena.

Toki on myös heikkouksia, joihin ei liity vahvuutta. Esimerkiksi minulla on katastrofaalinen suuntavaisto. En ole vielä keksinyt, mikä on sen myönteinen kääntöpuoli.

Yleisesti ottaen heikkoudet ovat vahvuuksia -havainto on kuitenkin hämmentävän pitävä. Kun joutuu toteamaan ja myöntämään yhä uudestaan, että omat ja läheisten silmiinpistävimmät piirteet ovat saman kolikon kaksi puolta, arki muuttuu.

Tuskailu, turhautuminen ja yleinen vitutus vähenevät puoleen. Armollisuus itseä ja muita kohtaan kasvaa.

Niin töissä kuin kotona voi pelastua kokonaisia ihmissuhteita.

Kirjoittaja on yksi teknologiayhtiö Woltin perustajista.