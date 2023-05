Mikko Leppilammen mielestä Suvilahden tapahtuma-areenaa koskeva kritiikki on osittain epäreilua. Hän myös tiedostaa lähteneensä hankkeeseen omilla kasvoillaan.

Äänestä sen kuulee. Mikko Leppilampi on harmissaan, vaikka häntä voisi samaan aikaan onnitella.

Hän on kahdeksan vuotta ajanut Helsinkiin tapahtuma-areenaa. Hankkeen yksi vaikeimmista vaiheista tuli päätökseen huhtikuun lopulla. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen, joka mahdollistaa Leppilammen kumppaneineen puuhaaman rakennushankkeen toteutumisen.

Sosiaalisessa mediassa alkoi ennen vappua levitä kriittisiä kannanottoja. Kritiikki tuntui henkilöityvän Leppilampeen, vaikka monen päätöksen taustalla on kaupunki tai kaupunginvaltuusto. Kirjoitin aiheesta esseen, jossa käsittelen yhtä hanketta laajemmin Helsingin tapaa kaavoittaa jättikokoisia areenoita ja ostoskeskuksia.

Annetaan vielä pyörityksen keskelle joutuneelle Leppilammelle puheenvuoro.

”Olisin kiitollinen, jos päästäisiin sellaisesta ajatuksesta irti, että istuttaisin rahanahneuttani ostarin skeittiparkin päälle”, Leppilampi sanoo puhelimessa.

Suvilahden betoniskeittiparkin purkamisesta päätöksen on tehnyt kaupunki. Aikaisemman suunnitelman mukaan nyt tyhjillään seisovalle betoniparkin viereiselle asfalttikentälle on kaavoitettu toimistoja ja hotellia.

Viitisen vuotta sitten kaupunki otti kaavan uudelleen käsittelyyn. Oli ilmaantunut toimijoita, jotka havittelivat tapahtumatilaa Suvilahteen. Leppilampi ryhmineen oli yksi toimijoista, jonka kaupunki kutsui vuoropuheluun.

Leppilammen projekti ei siis ole syy, miksi skeittiparkki puretaan. Kaupunki on perustellut purkua muun muassa saastuneella maaperällä. Myöhemmin kaupunki on osoittanut uuden sijainnin skeittiparkille.

”Skeittiparkin purkaminen ja uuden paikan osoittaminen oli väistämätöntä, eikä se liity meidän hankkeeseen millään tavalla.”

Leppilammen mukaan pelkän tapahtumatilan rakentaminen olisi taloudellisesti mahdotonta. Sen vuoksi samaan kortteliin tarvitaan muita toimintoja, hotellia ja ravintoloita.

Suvilahden Event Hubille osoitettu tila sisältää neljä tonttia. Niistä muodostuu kahden hotellin, toimistojen, ravintoloiden ja tapahtumatilan kokonaisuus. Se, mitä kaikkea neljän tontin kortteliin tulee, perustuu kaupungin asettamiin tilavaatimuksiin.

”Neljän tontin kehitys on saman hankeyhtiön alla, jotta pystytään kontrolloimaan kokonaisuutta.”

Leppilampi kuvailee ”venue-tilan” olevan korttelin ”sydän”. Esikuvia hän hakee muun muassa Amsterdamista.

”Siellä voidaan järjestään bisneskonferenssia ja teknobileitä samoissa tiloissa.”

Leppilampi alkaa päästä visioinnissa vauhtiin. Keskellä viikkoa tapahtumatilassa voisi olla monenlaista toimintaa.

”Miksei vaikka joku sirkus, pelialan turnaus tai Nordic Business Forum.”

”Viikonloppuisin jonkun musiikkigenren keikkoja tai tapahtumia. Sitä voitaisiin käyttää myös jonkin verran elokuvien ja pelialan tuotantojen tilana.”

Tapahtumatila on noin 35 metriä leveä ja 90 metriä pitkä. Korkeutta on 20 metriä. Koko kortteli sen sijaan on kerrosalaltaan jopa yli 50 000 neliömetriä. Pohjoismaiden suurimmat kauppakeskukset liikkuvat samassa kokoluokassa.

Leppilammen mukaan Helsingissä ongelmana on, että keskikokoiset tapahtumatilat puuttuvat lähes tyystin. On kysyttävä, miksi se on ongelma.

”Parhaiten sen tietää alan toimijat. Mihin pystyttäisiin, jos meillä olisi fasiliteetteja? Kyllä eurooppalainen pääkaupunki tarvitsee fasiliteetteja.”

Käy ilmi, että hanke on Leppilammen unelma. Hän on laittanut siihen kiinni yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa suuria määriä omaa rahaa. Sitä, mitä hän on tienannut töillään näyttelijänä ja juontajana. Kuinka paljon rahaa on mennyt?

”Kyllä sitä on palanut.”

Tarkkaa summaa Leppilampi ei paljasta.

”Pelkästään arkkitehtikilpailun järjestäminen maksaa 250 000 euroa.”

Taustalla ei ole vielä tähän mennessä ollut yhtäkään ulkopuolista rahoittajaa. Sellainen kuitenkin tarvitaan.

Koko hankkeen mittaluokka on 150–200 miljoonan euron välimaastossa. Tapahtuma-areenan osuuden Leppilampi arvioi olevan 50–60 miljoonan euron luokkaa.

Kysyttäessä, miksi hanke on Leppilammelle unelma, hän ei anna yksiselitteistä vastausta. Kuulostaa siltä, että se on muuttunut sellaiseksi pikku hiljaa kaiken vaivannäön jälkeen.

Leppilampi on ollut aktiivisesti yhteydessä koko hankkeen ajan niin kaupunkipoliitikkoihin, virkamiehiin kuin Kalasataman alueen toimijoihin kuten rullalautailijoihin.

Seuraavaksi Leppilammen yhteistyö­kumppaneineen on löydettävä rahoittaja. Hän ei paljasta yksityiskohtia mutta toteaa neuvottelujen olevan jo pitkällä. Kohonneet korot ja rakennuskustannukset voivat toki aiheuttaa omia haasteita.

Hän myös toteaa tiedostavansa, että on lähtenyt omilla kasvoillaan hankkeeseen. Siksi kritiikki myös kohdistuu helposti häneen. Millaiset ovat fiilikset nyt?

”Ristiriitaiset. Uskon, että rehellisyys maan perii. Kun tehdään noin paljon tunteita herättävälle alueelle, niin tärkeää on, että olemme avoimia kaiken tiedon kanssa. Ihanteellisessa maailmassa diy-skeittiparkki olisi säilynyt.”

”Toivon, että jonain päivänä pystymme todentamaan, mikä tarkoitusperämme on ollut. Olen tajunnut tämmöisen hankkeen mahdottomuuden. Ei näitä tehdä kuin yksi, yksi ihmiselämässä.”