Ermitage Partners on vuonna 2019 perustettu yhtiö.

Yli miljardi euroa suomalaisilta sijoittajilta kerännyt Ermitage Partners näyttää tarjoavan sijoituspalveluita ja sen toiminta muistuttaa rahastoyhtiötä. Suomen viranomaiset eivät kuitenkaan valvo Ermitagen toimintaa millään tavoin.

Ermitage Partners oy on noussut lyhyessä ajassa suomalaisen sijoituselämän tähdeksi. Kasvu on ollut poikkeuksellisen nopeaa ja se on tullut poikkeuksellisella tavalla.

Vasta vuonna 2019 perustettu yhtiö on saanut kumppaneikseen maailman tunnetuimpia pääomasijoitusyhtiöitä. Ermitage kertoo keränneensä suomalaissijoittajilta jo yli miljardi euroa sijoituksia. Asiakkaina sillä on muun muassa Suomen suurimpia säätiöitä, varakkaita sukuja sekä yrityselämän johtajia.